Ne dílčí novely, ale nový zákon. Pražští senátoři navrhují způsob regulace Airbnb

Zuzana Zavadilová

Krátkodobé pronájmy bytů prostřednictvím internetových služeb je podle pražských senátorů potřeba regulovat jedním zákonem, ne dílčími novelami. Ty by podle nich mohly být nevymahatelné, a nemusely by tak v důsledku situaci s nedostupným bydlením řešit. Připravovaný senátorský návrh zákona by definoval práva a povinnosti zprostředkovatelů pronájmu typu Airbnb a zároveň posílil pravomoci měst.