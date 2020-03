Pražané se stěhují na chalupy, obyvatelé vesnic se bojí, že přivezou i koronavirus

Obyvatelé z obcí na jihu Plzeňska se obávají důsledku přílivu rekreantů z Prahy, kteří v tomto týdnu ve stovkách až tisících přestěhovali na své rekreační chalupy na venkově. Místní tvrdí, že Pražané se bez omezení a často bez roušek pohybují po obcích, uklízejí svá rekreační sídla, jezdí na sběrné dvory, nakupovat i na výlety.

Starostové Nepomuku a Blovic, v obcích s rozšířenou působností s 25 tisíci obyvateli, požádali přes regionální poslance o pomoc premiéra a ministra vnitra, řekl starosta čtyřtisícového Nepomuku Jiří Švec (za ANO). Obce uvedly, že je obsazená valná většina chalup.

"Místní mají velké, a myslíme že oprávněné obavy, z možnosti přenosu nákazy koronavirem, který je v Praze nejvíce rozšířen z celého území naší republiky. Žádáme vás o urychlené přijetí opatření, které by zamezilo tomuto pro nás nechtěnému příjezdu chalupářů do našich obcí," uvádějí starostové obcí správního obvodu Nepomuk v dopise.

Místní podle nich nemají žádné certifikované ochranné prostředky. Používají improvizované, které si vyrobili svépomocí, uvedli. "Jsou to desítky lidí v každé vsi. Lítají po vsi jakoby nic, bez roušek," řekl Švec. Navíc Pražané po obci chtějí, aby je vybavila rouškami, které ale nemá.

Negativní reakce má Švec kromě Blovicka také od starostů z Kasejovicka a Smolivecka, což je oblast na okraji Brd. Chtějí, aby vláda zakázala výjezd rekreantů z Prahy a okolí. Podle něj by neměli opouštět bydliště, přesto se přestěhovali na chalupy, kde nemají hlášený přechodný pobyt.

"U nás na jihu Plzeňska zatím žádné potvrzené onemocnění není, ale já si myslím, že kvůli tomu, že se to (stěhování) tak masivně rozběhlo, tak je to otázka příštího týdne," řekl Švec. Podle něj je takové chování časovanou bombou.

Hamáček: Nepřikládejte pod kotel

Vláda ve čtvrtek po jednání uvedla, že policie bude v pátek sledovat, zda lidé dodržují omezení cestování. V souvislosti s očekávanými víkendovými cestami lidí na chalupy to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Blokády dálnic nebo silniční kontroly se ale podle něj nečekají.

Premiér Andrej Babiš v pátek uvedl, že se na něj obrací mnoho lidí z vesnic, kteří mají strach z nákazy. Upozornil na to, že pokud lidé nebudou dodržovat karanténní opatření, nařídí vláda úplný zákaz vycházení.

"Lidé by měli zvážit, zda na chatu jezdit. Nicméně pokud z nějakého důvodu musí, tak prosím, aby zůstali na té chatě ve skupině, se kterou tam přijeli, a nechodili po vesnici. To je hrozně nebezpečné. Nedějte to, pokud nemusíte," uvedl Hamáček. Dodal zároveň, že chápe nervozitu obyvatel vesnic, ale poprosil je, aby situaci zbytečně neeskalovali. "Prosím všechny, aby uvažovali hlavou a nepřikládali pod kotel," řekl.

Lidé by měli podle ministerstva vnitra omezit návštěvu rekreačních objektů, jako jsou chalupy a chaty. Resort také důrazně upozornil, že lidé s nařízenou karanténou nebo po kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na nemoc COVID-19 nesmějí opouštět bydliště. "Občané, kteří nepociťují příznaky onemocnění, mohou vycestovat do jiné lokality, s výjimkou lokalit uzavřených, při dodržení základních hygienických pravidel včetně vybavení rouškou, a za předpokladu, že v místě setrvají v uzavřeném prostoru rekreačního objektu a budou minimalizovat kontakt s okolím," uvedl resort.