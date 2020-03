Karanténa a koronavirus přináší úzkost. Ptejte se psychoterapeutky, jak se jí bránit

před 7 minutami

Ptá se: Daniela

Dobrý den, s přítelem jsme teď oba nervózní a vystresovaní. Přítel se pohybuje v práci, kde je velké množství lidí a má strach z nákazy. Já jsem doma, ale špatně snáším psychicky tu karanténu a jsem nervózní z toho, že musím dodělávat semestr ve škole na dálku. Zdá se to jako banality, ale z našeho stresu přibývají hádky. Jak se můžeme společně uklidnit ?

Odpovídá: Olga Kunertová

Banality to jsou jen zdánlivě, Danielo. Všem nám ta situace komplikuje život. Každému nějak. A ty naše komplikace se jeví být v tu chvíli ty nejdůležitější. To je jasné. Ten druhý je na tom podobně a my většinou očekáváme pochopení pro ty naše strasti. A on očekává pochopení od nás. V takové situaci se často stává, že oba čekají a čekají a nedočkají se. Co kdybyste s tím třeba zkusila začít? Zajímat se o to, co přítel prožívá a co řeší, on vám to pak pravděpodobně vrátí a tak si budete moci být vzájemně oporou.