Právníci chtěli po vnitru 14 milionů za poradenství. Odporuje to dobrým mravům, zamítl žalobu soud

Necelých 14 milionů chtěla po ministerstvu vnitra doplatit advokátní kancelář Weinhold Legal za své rady z dob Ivana Langera, jak vypsat zakázku na základní registry veřejné správy. Jenže ministerstvo to odmítalo s tím, že firma nabídla ve veřejné soutěži práci za 6,5 milionů korun, které také dostala. Vnitra se v úterý zastal i soud, podle něhož by vyplacením další částky došlo k bezdůvodnému obohacení v rozporu s dobrými mravy. A navíc je prý vše stejně promlčeno. Případ přitom řeší i trestní soud - a ten nepravomocně odsoudil dva vysoké úředníky ministerstva za to, že rady objednávali dál, i když byl limit smlouvy už vyčerpán.

Praha - Před deseti lety bylo vytvoření základních registrů veřejné správy jedním z hlavních témat tehdejšího ministra vnitra Ivana Langera (ODS). Registry měly zefektivnit fungování státu a podle Langera ušetřit stamiliony ročně. Nyní pozůstatky jejich budování řeší soudy. A to jak trestní, tak civilní.

Na přípravě obří zakázky v objemu zhruba 1,5 miliardy korun pro zbudování čtyř registrů se totiž podílela advokátní kancelář Weinhold Legal. Ta vyhrála výběrové řízení na poradenství s nabídkou 6,5 milionu korun. Nakonec si ale naúčtovala více než trojnásobek.

Advokáti argumentovali tím, že dva vysoce postavení úředníci resortu, náměstek ministra Jaroslav Chýlek a tehdejší ředitel sekce rozvoje Jindřich Kolář, si od nich objednali dodatečné rady. Jenže ministerstvo většinu požadované sumy následně odmítlo zaplatit a spor tak skončil u soudu.

V rozporu s dobrými mravy

A ten dal loni v květnu ministerstvu zapravdu: Zaplatit více peněz, než bylo vysoutěžených 6,5 milionu korun, by bylo v rozporu s dobrými mravy. A znamenalo by to bezdůvodné obohacení.

Weinhold Legal se odvolal, ale marně. Předseda senátu Městského soudu v Praze Jan Klášterka toto úterý prvoinstanční verdikt potvrdil. "Nelze zde uvažovat o platně uzavřeném smluvním vztahu," uvedl a poukázal navíc na to, že Weinhold Legal podal žalobu až koncem roku 2012, tedy po uplynutí dvouleté promlčecí lhůty.

Nejde přitom o jediný soudní proces, který se týká registrů. Další - pro změnu trestní rovinu uvedeného případu - má nyní na stole Vrchní soud v Praze. Již zmínění Chýlek a Kolář se totiž zpovídají za to, že u společnosti Weinhold Legal objednávali další poradenské služby - a to přesto, že vysoutěžený objem prací byl již překročen.

Nechali proplatit více než devět milionů korun. Proplacení dalších peněz pak zabránila kontrola na ministerstvu. To s více než ročním odstupem podalo trestní oznámení na Chýlka a Koláře, kteří byli za zakázku zodpovědní. Podle ministerstva překročili své kompetence.

Podmínka a zákaz rozhodovat o veřejných penězích

Oba úředníci si proto vyslechli obvinění a skončili před soudem. "Zadávali práci dál, i když věděli, že limit byl již překročen," odůvodnila obžalobu státní zástupkyně Bohuslava Friedlová. A Městský soud v Praze loni v říjnu potvrdil, že se provinili.

"Objednávali služby s vědomím toho, že překračují to, co bylo náležitě vysoutěženo," souhlasil s obžalobou soud, podle něhož porušili závazná pravidla zadávacího řízení a advokátní kancelář neoprávněně zvýhodnili.

Kolářovi dal za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže roční podmíněný trest, Chýlkovi pak poloviční. Oběma pak zakázal působit v orgánech, které rozhodují o nakládání s veřejnými prostředky.

Oba se ale proti rozhodnutí odvolali a tak má případ na stole Vrchní soud v Praze. Ten zatím jednání nenařídil.

Jak kvalitní to byly služby?

Z jednání soudu přitom vyplynulo i to, že je otázka, jak kvalitní služby advokátní kancelář poskytovala. Již v roce 2009 totiž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) upozornil na chyby v chystaném tendru na registry a ministerstvo muselo odložit přijímání nabídek.

O rok později ochránci soutěže zasáhli znovu a přikázali u dvou ze čtyř tendrů zrušit výsledky. Kvůli tomu, že po odevzdání obálek s nabídkami dovolili ještě dodatečně podstatné změny ve znění nabídek.

Ani jeden z mužů už na ministerstvu řadu let nepracuje. Chýlek odešel už v roce 2010 spolu s tehdejším ministrem vnitra Martinem Pecinou, který ho na úřad přivedl. A stal se vzápětí radním ve Frýdku Místku, kde nyní působí jako zastupitel za ČSSD. Kolář odešel nedlouho po něm a nastoupil jako vedoucí informatiky Ministerstva životního prostředí.

