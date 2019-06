Obecních bytů ubývá. Praha dokončí privatizaci, novou už rozjíždět nebude

Městu zůstane po dokončení privatizace asi 7200 bytů. Ty už by se prodávat neměly a sloužit by měly pouze pro potřeby nájemníků, které chce Praha podpořit. (Ilustrační foto) | Foto: Aktuálně.cz

Jedním z konfliktů, které v posledních týdnech zachvátily pražskou koalici, byl spor o magistrátní byty, u nichž město dříve slíbilo odkup do rukou nájemníků. Zatímco piráti chtěli privatizaci zastavit a uchránit tak městu poslední zbytky obecních bytů, hnutí Spojené síly pro Prahu se v této otázce spojilo s opozicí a navrhovalo dokončení prodeje. Magistrát nakonec část bytů, téměř šest stovek z nich, skutečně prodá. Zbytek si ale ponechá a pokusí se o nové ubytovací kapacity opravou prázdných bytů v majetku městských částí.

Nedávný dotazník, který pro magistrát vyplnily městské části, ukázal, že dohromady je v Praze 31 180 obecních bytů, což je zhruba pět procent celkového bytového fondu na území metropole. Z toho asi 7700 bytů je magistrátních, zbytek mají ve správě jednotlivé radnice.

Tato zásoba se ale dlouhodobě tenčí tím, jak se radnice snaží dotovat svůj rozpočet prodáváním bytů nájemníkům. Jen pro srovnání, ještě v roce 1991 metropole vlastnila 194 tisíc pražských bytů a byla tak majitelem téměř poloviny všech bytových jednotek v metropoli.

Další prodej bytů zastavíme

Dlouho se nezdálo, že by se na tomto trendu mělo něco měnit. V minulém volebním období magistrát a městské části prodaly 8670 bytů a zbavily se tak více než pětiny svého bytového fondu. "Kdyby to tímhle tempem pokračovalo dál, tak už by za pět volebních období žádné byty město nemělo," říká radní pro bydlení Adam Zábranský (piráti).

Nová magistrátní koalice se proto už v koaličním prohlášení zavázala, že privatizaci zastaví. Nakonec se ale partneři rozhádali na tom, jak by to mělo vypadat. Piráti chtěli úplnou a okamžitou stopku prodeje bytů, zatímco členové hnutí Spojené síly pro Prahu se v této otázce přiklonili na stranu opozice.

To se projevilo i při hlasování o privatizaci bytů ve dvou bytových domech na Černém Mostě, o níž rozhodovalo zastupitelstvo před dvěma týdny. Piráti po hlasování uvedli, že Spojené síly hlasováním porušily koaliční smlouvu. Předseda zastupitelů Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09) to odmítl, protože postoj klubu oznámil předem.

Nyní se však strany dohodly na kompromisu. Z privatizace schválené už v roce 2012, ve které zbývá prodat 1386 bytů, město dokončí převod 582 bytů, u kterých již byly učiněny kroky k prodeji. Výjimkou je jen 78 bytů, které jsou prázdné a nikdo v nich nebydlí, ty zůstanou Praze. Zbytek bytů, původně plánovaných k prodeji, tedy asi 800 jednotek, si město ponechá a nájemníkům už je neprodá, ačkoliv to zastupitelstvo v roce 2012 přislíbilo.

Radnice získají až půl miliardy na opravu prázdných bytů

Současně město díky zmíněnému dotazníku zjistilo, že městské části mají v majetku 1300 bytů, které zejí z nejrůznějších důvodů prázdnotou - nejčastěji kvůli svému špatnému stavu. Magistrát proto pro radnice na jednom z nejbližších jednání rady vypíše dotační program v objemu 500 milionů korun. Z něj budou moci městské části čerpat peníze na opravu prázdných bytů.

Polovinu částky na jednotlivé rekonstrukce získají radnice jako nevratný příspěvek od magistrátu, druhou polovinu jako bezúročnou půjčku. "Ta půjčka je tam proto, že chceme, aby radnice byly motivovány k finančně rozumným investicím. Dotační výzvu budeme schvalovat na radě zřejmě ještě během června," říká Zábranský.

Magistrát si chce navíc vyhradit právo sám vybírat nájemníky u poloviny takto opravených bytů. Bydlet by v nich tak měli lidé, kteří zastávají Prahou podporované profese, jako jsou strážníci, policisté či učitelé, ale také senioři, zdravotně postižení a lidé v sociální tísni.

Současně se magistrát asi u třetiny svých obecních bytů rozhodl zrušit slevu asi 25 procent. "I po navýšení však nájemné bude asi o polovinu nižší, než je na trhu běžné, typicky 100 až 120 korun za metr čtvereční," dodává Zábranský. Peníze získané z vyšších nájmů chce město ukládat do fondu rozvoje bydlení, ze kterého financuje například opravu prázdných bytů a v budoucnu i výstavbu bytů nových.