Hrad na oslavy nepozval senátory Papouška a Chaloupka, stěžovat si kvůli tomu nebudou

Podle senátora Zdeňka Papouška postrádá jednání prezidenta Zemana v souvislosti s posíláním pozvánek na oslavy 28. října logiku. Kromě něj nedostali pozvánku ještě dva další: lidovec Jiří Čunek a bývalý moderátor oblíbeného večerníčku Méďové Václav Chaloupek.

Praha - Pozvánku na oslavy 100 let republiky na Pražském hradě nedostali ani někteří senátoři. Jak Aktuálně.cz zjistilo, patří mezi ně Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL) a Václav Chaloupek (hnutí Občané Patrioti). Tato dvojice doplňuje Jiřího Čunka (KUD-ČSL), který už o tom, že pozván nebyl, veřejně promluvil.

Zdeněk Papoušek je přitom předsedou senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, a podle slov hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka by tedy měl dostat pozvánku nejen na recepci ve Španělském sále, ale i na vlastní ceremoniál předávání státních vyznamenání. "Každé pravidlo má své výjimky," okomentoval to Ovčáček.

"Mě už to opravdu nezajímá, v minulosti jsem to komentoval, teď už ne. Pan prezident si svévolně dělá, co chce, není v tom žádná logika. Nechce se mi to ani komentovat, protože na to on čeká," řekl Papoušek Aktuálně.cz. Senátor se v poslední době angažoval například v iniciativě europoslankyně Michaely Šojdrové za přijetí 50 syrských sirotků, která vyústila v otevřený konflikt s premiérem Babišem.

Dalším z nepozvaných senátorů je Václav Chaloupek. Ten v březnu letošního roku předčasně opustil inaugurační projev prezidenta. "Nepřekvapilo mě to," řekl k tomu, že si ho prezident na oslavách 28. října na Hradě nepřeje. Chaloupek se tehdy zvedl jako druhý v pořadí.

Poslední nepozvaný, lidovec Jiří Čunek, se u prezidenta Zemana špatně zapsal, když mu vloni odmítl financovat chystanou návštěvu Zlínského kraje, kde je hejtmanem, a nabídl, že zaplatí jen oběd a večeři do 30 tisíc korun.

Senát podle své tiskové mluvčí Evy Davidové nepřipravuje žádnou stížnost podobnou té, se kterou se na Pražský hrad obrátili nepozvaní poslanci.

Pozvánky Hrad rozesílal 20. října. Politiky, zvolené v posledních senátních volbách na začátku měsíce, ze seznamu možných účastníků oslav vyloučil automaticky. Pozváni tedy nebyli například Jiří Drahoš, Pavel Fischer nebo Marek Hilšer, Zemanovi oponenti z prezidentské volby. Řada dalších senátorů, kteří pozvání obdrželi, si ceremoniál přesto nechá ujít. Patří mezi ně například Jiří Dienstbier (ČSSD) nebo Václav Láska (v klubu SEN21).

