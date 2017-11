Živě: Někteří poslanci znamenají riziko. Ale je jedno, kdo bezpečnostní výbor povede, říká jeho šéf

Váňa ale upozornil, že někteří poslanci mohou znamenat bezpečnostní riziko. "Pravidelně se stává, že je někdo bezpečnostním rizikem, že by mohl něco říkat Rusům a tak dále. Takovým lidem by pak ve výboru nedávali utajované informace. Rizikem ale je i to, že se dostanou někteří politici i jen k rozpočtu tajné služby. I z toho se dá mnoho vyčíst, když se dostane do určitých rukou."

"Pro zahraniční partnery je ale důležitější, kdo povede třeba ministerstvo vnitra, kdo je premiérem nebo kdyby byl ve vládě někdo nedůvěryhodný, kdo narušuje určité demokratické principy. V takovém případě by samozřejmě s námi mohli přestat sdílet informace. To sledují velice bedlivě. Stačí se podívat, jak v zahraničí ztrácí důvěryhodnost Maďarsko nebo Polsko," dodal Váňa.