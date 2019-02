Developer žádá miliardy za byty, které nemohl postavit. Posudky Praha nezveřejní

Na okraji Prahy v Benicích chtěl pražský developer se švýcarským pasem Sebastian Pawlowski vystavět satelitní městečko pro zhruba 3500 lidí. Podle něj mu však úředníci investici zmařili, kvůli čemuž nyní vede s Českem mezinárodní arbitráž o částku, která už s úroky přesáhla pět miliard korun. Nová pražská politická reprezentace nyní uvedla, že nemá v plánu zveřejnit posudky k případu uložené v trezoru, jak to po ní developer žádá.

Pawlowski si ve sporu stěžuje na údajné chyby i nečinnost místních úřadů při projednávání změn územního plánu. Dnes mají Pawlowského pozemky, kde chtěl postavit 800 bytů, charakter nezastavitelné zeleně.

"Jedná se o arbitráž za několik miliard korun a ministerstvo financí, které v této arbitráži zastupuje stát, si dle mých informací nepřeje, aby do sporu Praha jakkoliv zasahovala. Zveřejnění posudků by právě takovým zásahem být mohlo," zdůvodnil radní Adam Zábranský (piráti) na dotaz Aktuálně.cz, proč město odmítá expertní posudky odtajnit.

Jiný úřad - ministerstvo vnitra - přitom na konci loňského roku v odvolacím řízení rozhodl, že utajování je neodůvodněné. Pawlowski předtím žádal pražský magistrát o publikaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím (ještě v éře primátorky Adriany Krnáčové), dostalo se mu ale zamítavého stanoviska. Mimo jiné z důvodů údajné ochrany autorských práv.

Pawlowski může v arbitráži uspět, uvádí údajně posudek

Předmětem sporu jsou dva posudky, které si Praha nechala zpracovat u dvou externích odborníků a o jejichž existenci v dopise z loňského března informovala exprimátorka Krnáčová. První se má týkat postupu státní správy a samosprávy v případu Benice, druhý záležitostí spojených s mezinárodní arbitráží. Z druhého má podle neoficiálních informací údajně vyplývat, že Pawlowski má v arbitráži šanci uspět.

Švýcarský byznysmen tvrdí, že městská rada zmíněné posudky tají protiprávně a poukazuje na to, že se s nimi nemají možnost seznámit ani zastupitelé. "Tyto posudky mohou napovídat, jak lze mimo arbitráž a v rámci arbitráže řešit minimalizaci škody a umožnit výstavbu bytů," napsal Pawlowského advokát Jan Havlíček členům kontrolního výboru pražského zastupitelstva, kteří se celou věcí zabývali na středečním zasedání. Ti jeho dopis sice projednali, ale rozhodli, že celou věc předloží pražským zastupitelům na jednání příští čtvrtek.

Nejdřív podpora úřadů, potom otočka

Developer Pawlowski, jehož jméno je v Praze spojeno s projekty, jako je Slovanský dům, Hergetova cihelna, Kounický palác či s kontroverzním pronájmem Škodova paláce pražskému magistrátu, tvrdí, že byl českým státem nepřímo vyvlastněn. Místní úřady prý svévolně změnily charakter jeho pozemků v Benicích, do nichž v dobré víře investoval s úmyslem vybudovat novou rezidenční čtvrť s osmi stovkami bytů. Pozemky původně určené k zástavbě se po změně názoru politiků a po zásahu soudu staly nezastavitelnou zelení.

Developer mimo jiné poukazuje na to, že to byla městská část Praha-Benice, která už v roce 2002 začala iniciovat změnu územního plánu, aby se na příslušných pozemcích stavět mohlo, on sám byl k projektu místními orgány "přizván" a začal nemovitosti nakupovat v roce 2007. Hlavní město v roce 2011 žádost Benic o změnu územního plánu odsouhlasilo.

Posléze ale místní samospráva v Benicích původní postoj zcela změnila. Došla k názoru, že projekt je pro obec nevýhodný a vše vyústilo v žalobu na pražský magistrát kvůli chybně provedené změně územního plánu. A soud část změněného plánu v roce 2013 skutečně zrušil. A Pawlowski neuspěl ani se stížností u Nejvyššího správního soudu.

Pawlowskému vadí, že město už neusilovalo o nápravu chyb v územním plánu. A to vyčítá hlavně někdejšímu primátorovi Tomáši Hudečkovi. Vedení Prahy ale od počátku oponuje tím, že i změny postojů místních samospráv patří k riziku podnikání, přičemž Pawlowski může i nadále o zastavitelnost svých pozemků usilovat (což Pawlowski také činí).

Byty na polích nechceme

Dnes vše už řeší arbitrážní tribunál při Světové bance ve Washingtonu. Verdikt by měl padnout v lednu příštího roku. Za Českou republiku se sporem zabývá ministerstvo financí, které už loni avizovalo, že nechce, aby se metropole v případu angažovala a narušovala jeho strategii. Pawlowski ale tvrdí, že je stále ochoten hledat s hlavním městem dohodu ohledně povolení výstavby.

"Snažil jsem se najít řešení problému, které by mělo minimální dopady na záměrné chyby zástupců hlavního města nebo státu a zároveň mohlo vést k rychlé výstavbě 800 nových bytů. Ze strany politiků jsem v posledních letech ale žádný konstruktivní návrh řešení neviděl," napsal nyní deníku Aktuálně.cz Pawlowski. Argumentuje i tím, že by jeho byty mohly pomoci řešit současnou bytovou krizi v hlavním městě.

Vedle toho ale stále žádá ale i zveřejnění zmíněných posudků. "Zatím se mi to i přes líbivá prohlášení nové politické reprezentace o otevřeném přístupu k informacím nepodařilo," dodal.

Vedení Prahy nechce, aby se město dále rozpínalo

Nicméně nový pražský radní pro oblast bydlení, transparentnost a protikorupční opatření Adam Zábranský nevidí důvod, proč by Praha v celé věci měla postupovat jinak než za předešlého vedení. Nepodporuje zveřejnění posudků, ani bytovou výstavbu na Pawlowského pozemcích v Benicích.

"Nové městečko rodinných domků na okraji Prahy je dle mého názoru naprosto v rozporu se všemi územně-plánovacími koncepcemi města," soudí Zábranský.

Piráti v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem v rámci svého programu dlouhodobě podporují výstavbu v zásadě jen na "brownfieldech", v širším okruhu centra metropole. I kvůli nákladné dopravní obslužnosti nechtějí, aby se město dále rozpínalo a zabíralo ornou půdu za svými současnými hranicemi.

Pawlowského advokát se navíc na výboru snažil přesvědčit město, aby začalo znovu projednávat změnu územního plánu, která by jeho klientovi umožnila pozemky zhodnotit. Město by tak prý mohlo vyřešit problém s nedostatkem bytů. Podotkl současně, že by to mohlo zmírnit škodu, kterou jako újmu za rozhodování úředníků Pawlowski požaduje po státu.

Podle radního pro územní rozvoj Petra Hlaváčka se to dá považovat za zastrašování a snahu, aby město zvrátilo své předchozí rozhodnutí. "Ale jakmile to uděláme, tak se ozvou všichni, kterým jsme změny už dříve zamítli," poukázal Hlaváček.

"Vzhledem k tomu, že probíhá arbitrážní řízní, nebude město činit žádné kroky vedoucí k revokaci rozhodnutí zastupitelstva," předložil Hlaváček koncept odpovědi Pawlowskému. Kontrolní výbor se pak usnesl, že by s jeho odesláním měl počkat, až se s tím seznámí všichni zastupitelé. Většina z nich byla totiž zvolena až loni v říjnu a o sporu o pozemky v Benicích nevědí.