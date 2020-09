Roušky a respirátory od České pošty mohou ohrozit zdraví, varuje lékový ústav

Česká pošta podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv porušila při rozesílání respirátorů a roušek seniorům zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. Ty tak mohou být podle jeho mluvčí zdraví ohrožující. Pošta musí do tří dnů přijmout nezbytná nápravná a preventivní opatření.

"Zdůrazňuji, že výzva je určena České poště, nikoliv občanům, kteří zásilky obdrželi. Je to tedy nyní pošta, která musí konat a vymyslet způsob, jak odvrátit existenci faktického rizika možného ohrožení zdraví milionů uživatelů," sdělila ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Mluvčí ústavu Barbora Peterová redakci Aktuálně.cz řekla, že ústav nechce poště přikazovat, jakým způsobem by měla postupovat. "To musí vědět oni, jaké jsou jejich možnosti. Jestli vydají zprávu, ať to lidi nepoužívají, nebo vyzvou lidi, ať jim ochranné pomůcky vrátí, že jim za to dají něco jiného. Není na nás říkat poště, co má dělat. My neznáme jejich logistické možnost a podobně," řekla Peterová.

Aktuální reakci České pošty redakce shání, minulý týden si však za distribucí roušek stála. "Jsme přesvědčeni, že uvedené zásilky obsahují roušky, které jsou osobními ochrannými pomůckami, a tedy pod působnost tohoto správního úřadu vůbec nespadají. S těmito zásilkami bylo nakládáno v odpovídajících hygienických podmínkách," řekl tehdy pro Aktuálně.cz mluvčí Matyáš Vitík. "Z naší strany proto nebylo shledáno žádné riziko hrozícího postihu," dodal.

Lékový ústav přitom provedl kontrolu přímo na pobočkách pošty. Výrobky totiž podle něj zákonnou definici zdravotnického prostředku naplňují. Nesmí tak být distribuované při porušení originálního obalu nebo bez informací od výrobce. Pět roušek, které pošta posílala v obálce, bylo z větších balení o padesáti kusech. Respirátor zase neměl informace v češtině.

"(Tyto prostředky) mohou být zdraví ohrožující. Tuto výzvu jsme vydali z toho důvodu, protože jsme zhodnotili, že jejich používání by mohlo nést určité riziko," vysvětlila mluvčí ústavu Peterová.

Ke kroku přistoupil úřad i kvůli tomu, že podle jeho slov mají být totožné výrobky rozesílány i dalším skupinám obyvatel a hrozí tak opakování tohoto protiprávního jednání.

"Hlavním posláním naší instituce, kterým se řídíme při veškerých našich krocích, je ochrana zdraví. I kdybychom kontrolu nezahájili, museli bychom reagovat na desítky podnětů občanů, které nám v této věci přicházejí," dodává ředitelka Storová.