Poslankyně Trikolóry pózovala s Ortelem. Nejsme sdružení kritiků hudby, hájí ji Klaus

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková z hnutí Trikolóra na svou facebookovou stánku v sobotu umístila fotografii, na které pózuje s kapelou Ortel. Ta bývá kvůli svým politicky radikálním, antiislamistickým a nenávistným textům označována za xenofobní. "V textech k ničemu nenabádají, jsou to umělci, kteří expresivně vyjadřují co cítí," obhajuje kapelu poslankyně.

Kapela Ortel už několik let patří mezi nejkontroverznější umělce na české hudební scéně. Do paměti veřejnosti se přitom nezapsala pouze svými texty s xenofobním podtextem, ale také svou fanouškovskou základnou. Značné popularitě se Ortel těší například u neonacistů, na jednom z koncertů dokonce příznivci skupiny hajlovali. Pro svůj nedávný koncert v Krušných horách zase kapela použila plakát s časem odkazujícím k nacistické symbolice.

Proto může být pro leckoho překvapením, že mezi fanoušky kapely patří také poslankyně hlásící se v současnosti k hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková. Na svůj Facebook v sobotu umístila fotografii z festivalu Rockové léto v Července, na které s úsměvem pózuje spolu s dalšími kolegy z olomoucké Trikolóry a s členy skupiny, včetně jejího frontmana Tomáše Ortela.

Za fotku si na síti odnesla vlnu kritiky. "Tak teď už definitivně vím, ze Trikolóra je SPD2 a ne pronárodní platforma s jasnou koncepcí," napsal například jeden uživatel. "Hanba tato kapela," přidal se další.

Majerová Zahradníková ovšem kritiku sebe i kapely odmítá. "Ortel se teď jen některým hodí a je jen a pouze uměle vytvořená politická nálepka," uvedla pro deník Aktuálně.cz.

"Prostě láska k vlasti"

Poslankyni podle jejích slov samotnou zajímalo, jak bude koncert probíhat. Žádné hajlování se ale podle ní v Července nekonalo. "Neviděla jsem jedinou zvednutou ruku," uvedla Majerová Zahradníková.

Nijak problematické podle ní nejsou ani Ortelovy texty. "Neslyšela jsem v textech nic, co by někoho k něčemu ponoukalo, prostě láska k vlasti a svému národu," uvedla.

Skupina přitom ve svých písních vystupuje proti etnickým i náboženským menšinám. Nejvýrazněji se do paměti veřejnosti zapsala skladbou Mešita. "Pro Aláhovu slávu, uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství," zpívá Ortel na adresu všech muslimů, tedy včetně většiny odsuzující jakékoliv násilí.

Poslankyně také zdůraznila, že v minulosti navštívila například i koncert americké punkové skupiny Anti-flag, která hlásá myšlenky komunismu a na koncertech nabádá k revoluci, žádnou kritiku ale proti ní nevnímala. "Nikde jsem nezaznamenala jedinou zmínku, že by to bylo špatné, ba naopak, bylo to hudebně pecka se suverénně největším mlejnem ten rok," napsala na Facebook.

"Jsou to umělci, kteří expresivně vyjadřují co cítí a předpokládám, že snad stále máme v naší zemi svobodu slova," shrnula svůj postoj pro Aktuálně.cz a zdůraznila, že na festivalu skupiny vystupovaly bez nároku na honorář a peníze putují onkologickým pacientům.

No tak byla na koncertě, napsal Klaus

Předseda hnutí Václav Klaus mladší, který je spolu s Majerovou Zahradníkovou díky zvolení na kandidátce ODS také jeho jediným poslancem, na setkání poslankyně s kontroverzní kapelou podle své odpovědi nevidí nic neobvyklého. "No tak byla na nějakém rockovém festivalu patrně. Byl nějak nelegální?" napsal Aktuálně.cz.

"Trikolóra je politické hnutí, nikoli sdružení hudebních kritiků," pokračoval. "Pošlete mi seznam kontroverzních umělců - a pak taky těch pokrokových. Zařídíme se podle toho a uděláme směrnici," dodal na závěr.

Hnutí Trikolóra vzniklo loni v červnu poté, co vedení ODS vyloučilo Klause ze svých řad kvůli "dlouhodobému poškozování jména strany". Spolu s ním dobrovolně odešla Majerová Zahradníková, také původně zvolená za ODS. Hnutí se profiluje jako hluboce konzervativní a podle svého programu odmítá multikulturalismus nebo rozšiřování práv LGBTQ komunity, skepticky se staví také k zeleným tématům.

