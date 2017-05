Vít Klusák natočil hajlování na koncertě kapely Ortel. Teď musel na policii vysvětlovat vznik záběrů

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Režisér Vít Klusák musel kvůli svému novému dokumentu o českém neonacistovi k výslechu. Policii zajímaly okolnosti vzniku záběrů, kde někteří lidé hajlují na koncertě kapely Ortel, kam Klusák při natáčení následoval Dalibora K. Policie podle Klusáka nevěří tomu, že se štábu podařilo hajlování náhodou natočit, ale zjišťuje, jestli se nejednalo o komparz či zaplacené herce.

Praha - Již podruhé tento rok musel režisér Vít Klusák k výslechu kvůli svému připravovanému dokumentárnímu filmu o českém neonacistovi. Dokument s názvem Svět podle Daliborka obsahuje totiž záběry z koncertu kapely Ortel, kde lidé hajlují. Klusák musel tedy na policii vysvětlovat, jak tyto záběry vznikly a zda se nejednalo o zaplacený komparz.

"Dnes si mě pozvali, že si potřebují něco upřesnit, ale mluvili se mnou způsobem, jak je možné, že ti lidé hajlovali před kamerou a jestli to náhodou nebyl komparz a ti herci nebyli zaplacení," okomentoval průběh výslechu Vít Klusák.

Klusák se svým štábem dva roky sbíral situace s obrazy ze světa autentického českého neonacisty z Prostějova. Na první výslech musel na začátku ledna tohoto roku. Bylo to kvůli záběrům, které po předávání Českých slavíků, kde skupina Ortel získala ocenění a následně odešel Radek Banga ze sálu, poskytl k odvysílání České televizi. Na těchto záběrech z koncertu skupiny Ortel návštěvníci hajlují. "V té době to mělo povahu, jako ať uvedu okolnosti k těm hajlujícím pánům. Dnes se ptali, jestli za to nemůžu já," uvedl.

V záznamu z výslechu, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici, policisté žádají vysvětlení, proč se pravicoví extremisté nechali dobrovolně natáčet, jelikož jim to připadá málo pravděpodobné. Klusák argumentuje tím, že dotyčný muž na záběru drží poloprázdnou láhev od alkoholu a v podnapilém stavu nebyl ostražitý. Uvedl také, že ze záznamu je patrné, že poté, co muž začal hajlovat, jeho kamarád poodstoupil mimo záběr kamery, když zjistil, že je štáb natáčí.

"Ta atmosféra tam byla opravdu neuvěřitelná. Málokde mi bylo tak blbě ze společnosti jako tam," odmítl Klusák údajný komparz.

"Jednotlivé úkony, které provádíme, ať už v rámci přestupkového nebo trestního řízení, nekomentujeme. A už vůbec ne v souvislosti s konkrétní osobou," odmítla komentovat výslech pražská policejní mluvčí Andrea Zoulová.

Klusák právě na dokončení dokumentu Svět podle Daliborka shání finance na portálu Hithit.cz, jelikož Státní fond kinematografie neposkytl peníze na distribuci. "Ve zdůvodnění, proč peníze nedostaneme, stálo, že film k tématu přistupuje kontroverzně. Přitom ten film koprodukují Britové, vstoupili do něj Dánové, a ve světě je o něj nesmírný zájem. Měl být původně uveden na festivalu Sundance, ale nestihl se dokončit," odůvodnil Klusák kampaň na crowdfundingovém portálu Hithit.cz.