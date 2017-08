Gabal žádá Zaorálka, aby snížil počet ruských diplomatů v Česku. Ambasáda je naddimenzovaná, tvrdí

AKTUALIZOVÁNO před 3 minutami

Poslanec KDU-ČSL Ivan Gabal odeslal v pondělí dopoledne dopis ministrovi zahraničních věcí Lubomíru Zaorálkovi. Vyzývá jej, aby "zatlačil" na ruskou ambasádu v Česku a dosáhl vyhoštění řady ruských diplomatů z České republiky. Podle Gabala by tak měl Zaorálek zareagovat na krok Rusů, kteří snížili počty personálu na americké ambasádě v Rusku.

Praha - K ministrovi zahraničí Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD) míří dopis, který mu poslal v pondělí dopoledne poštou poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabal. Ten po Zaorálkovi chce, aby se obrátil na zástupce Ruska s žádostí o snížení počtu ruských diplomatů v České republice.

"Chci, aby je upozornil, že ruská ambasáda u nás je naddimenzovaná. Měla by proto snížit počet personálu o šedesát procent na nějakých 45 diplomatů. To by odpovídalo tomu, co máme v Moskvě," sdělil Aktuálně.cz Gabal, který poukázal i na zprávy českých tajných služeb. "Naše zpravodajské služby poukazují na to, že se Rusové zdaleka nevěnují jen diplomatické a konzulární činnosti," podotkl.

Lidovecký poslanec, který se specializuje na otázky bezpečnosti a obrany, v dopise Zaorálka upozorňuje na to, že stejný argument použili sami Rusové. Vypověděli tehdy zhruba šedesát procent amerického personálu z ambasády v Moskvě.

"Jestliže tuto logiku používají v případě USA, tak by ji měli použít i v případě svých diplomatů v České republice. Tato logika je správná a je třeba ji podpořit," řekl Gabal. "Měli bychom usilovat o stejnou paritu. Nikoliv však zvýšením českých diplomatů v Moskvě, ale snížením ruských diplomatů v Praze," dodal.

Gabal už v minulosti se Zaorálkem na toto téma mluvil, ale neuspěl. Podle něj se ministr zahraničí obává, že v případě žádosti o snížení počtu ruských diplomatů u nás by na to doplatila především česká ambasáda v Rusku. "Měli bychom to zkusit. I za cenu rizika, že se nedohodneme," podotkl Gabal.

Velkou ambasádu kritizuje také Janda z Evropských hodnot

Podobně nedávno reagoval zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda, který v americkém Newsweeku publikoval komentář, ve kterém píše, že ruský postup vůči USA "otevřel zlatou příležitost evropským spojencům Ameriky", protože v řadě evropských zemí jsou ruské ambasády nepřiměřeně velké.

"Putinské Rusko je nyní v plném rozsahu podvratné ofenzivy vůči západním zemím," upozorňuje Janda a argumentuje ruskými snahami zasahovat do voleb v několika zemích.

Janda poukazuje na podivné chování ruských diplomatů v evropských zemích i v jiných textech. Podle něj vyvíjejí vůči těmto zemím nepřátelskou činnost. A to prostřednictvím svých zpravodajců, z nichž část pracuje pod diplomatickým krytím.