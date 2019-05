Poslanec ANO začal vydávat "nekorektní" časopis, rozhovor mu poskytl i Nohavica

V Poslanecké sněmovně se tento týden objevil nový časopis, za kterým stojí jeden z poslanců - Patrik Nacher z hnutí ANO. Svůj časopis nazval neKOREKTNÍ, což podle něj nejlépe vystihuje jeho obsah. Chce dát v časopise prostor všem bez ohledu na jejich "mediální nálepky". Jak totiž vysvětluje, nemá rád, jak "morální arbitři" kádrují ostatní.

Vydám v písemné podobě první dvě čísla, od každého asi dva tisíce kusů, a pak se uvidí. Tak prezentuje svůj zatím poslední počin poslanec hnutí ANO Patrik Nacher. Právě on je "otcem" časopisu neKOREKTNÍ, který vydává jeho společnost Digitaiment. V tiráži je uvedený jako ředitel projektu a patří mu také slovo vydavatele v úvodu.

V něm se věnuje bizarnostem, které čte v médiích a následně je často sdílí na sociálních sítích. Například se podivuje lidem, kteří se zasnubují s věcmi, jako je lustr, most či obraz. Nelíbí se mu, že se soutěže Miss Universe 2018 účastnila transgenderová modelka, nebo se pozastavuje nad německou feministkou, která prohlásila, že dítě je to nejhorší, co se může udělat životnímu prostředí, a proto žádné děti nemá.

"Mně přišlo, že je tady díra na trhu, protože o některých věcech se cudně mlčí, některé názory ve veřejném prostoru prostě nezazní anebo se jde zbytečně po povrchu," vysvětlil Aktuálně.cz, proč se do vydávání časopisu pustil.

Nemám rád nálepkování

Ze seznamu autorů, kteří v časopise publikují, je na první pohled patrné, že řada z nich vyvolá polemiku. Píší do něj totiž i ti, kdo vyvolávají svými postoji v mediálním prostředí velké kontroverze až odmítání: Petr Žantovský, Milan Knížák, Vlastimil Vondruška, Štěpán Kotrba, Klára Samková, Jiří Svoboda, Stanislav Novotný či Petr Hampl.

Poslanec Nacher říká, že si je kontroverznosti těchto lidí vědom, počítá i s kritikou, ale podle něj právě toto naplňuje důvody, proč začal časopis dělat. "Já vím, že každý z těchto lidí má nějakou mediální nálepku. Ale já s takovým nálepkováním nesouhlasím. Náš časopis má tomuto nálepkování nastavit zrcadlo," tvrdí Nacher a zastavuje se například u jména Žantovského, který má mimochodem v časopisu rozhovor s písničkářem Jarkem Nohavicou, který jinak téměř vůbec rozhovory neposkytuje.

Patrik Nacher patří k výrazným poslancům hnutí ANO, za které se dostal do sněmovny jako nestraník na podzim 2017. Zároveň je zastupitelem hlavního města Prahy, v minulém volebním období patřil k blízkým spolupracovníkům primátorky za ANO Adriany Krnáčové. Nacher se měl stát po ní lídrem hnutí ANO v Praze pro komunální volby v roce 2018, ale Andrej Babiš nakonec prosadil jako jedničku Petra Stuchlíka a Nacher kandidoval jako dvojka.

"Byl Petr Žantovský odsouzený za nějaký trestný čin? Nebyl. Pokud vím, přednáší na vysoké škole, je členem Rady ČT, píše komentáře na web televize Prima. Jestliže nějaká skupina lidí tvrdí, že je pro ně nepřijatelný a byli by nejraději, aby nikde nepublikoval, tak potom se tady oni snaží zavádět totalitní prvky," tvrdí Nacher.

Dodává, že za Žantovského rozhovor s Nohavicou je velmi rád. "Myslím, že on je příklad člověka, který dostal nějakou nálepku proto, že převzal vyznamenání od ruského prezidenta Vladimíra Putina za svou uměleckou práci. Okamžitě ho za to mnozí odsoudili, což se mi nelíbí," říká Nacher, podle kterého podobný soud potkal hokejistu Jaromíra Jágra. "A to jenom proto, že se v Číně vyfotil s kancléřem Vratislavem Mynářem. Najednou se našli jako vždy "morální arbitři", kteří nad ním vynesli soud," kritizuje Nacher.

Žantovský má v časopise i text, ve kterém v rubrice "money, money, money" ostře útočí na část neziskových organizací a také na bývalého prezidenta Václava Havla. Podle Žantovského byl "morálním beranidlem" pro nevládní organizace, které jsou podle něj převodní pákou politických zájmů.

Na tento text navazuje další, který kritizuje média dotovaná z různých fondů. Shodou okolností je autorem předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný, o jehož názorech se nelichotivě v minulosti vyjadřovala média, o kterých on nyní v časopise neKOREKTNÍ píše.

Novinář Jiří Fencl, který webu Lidovky.cz řekl, že obdivuje byznysový projekt Parlamentní listy či proruské weby Aeronet, AC24.cz či Sputnik, zas píše o tom, že mu dnešní doba připomíná epochu třídního boje 50. let minulého století. A to prý proto, že se hemží rozmanitými moralisty, za které považuje liberální demokraty. Ve svém textu poukazuje na články, které v éře socialismu v roce 1987 až 1989 publikovali novináři Petr Šabata a Jiří Leschtina. Šabata je šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus, Fencl se neúspěšně ucházel o místo v Radě Českého rozhlasu.

Nejvíce prostoru, a to hned devět stránek, redakce věnuje tématu možného manželství osob stejného pohlaví, což je téma, které v současnosti dělí Poslaneckou sněmovnu na dva takřka nesmiřitelné tábory. Často se k němu vyjadřuje také poslanec Nacher, který přišel do sněmovny s vlastní verzí úpravy zákona - navrhuje, aby lidé stejného pohlaví, žijící spolu ve svazku, měli stejná práva jako sezdaní lidé, ale aby se jejich svazek nenazýval manželství.

Jedno vydání pro Klause

Z názvu časopisu neKOREKTNÍ je patrné, že tak trochu navazuje na Nacherovu nedávno vydanou knihu Šílenosti doby korektní. "Byla reakcí na pseudokorektní a pokryteckou dobu plnou nesmyslných nařízení, nových pravidel a nevídaných nápadů," říká.

Předmluvu k této knize napsal Václav Klaus mladší, který byl také jedním z prvních poslanců, jimž Nacher časopis přinesl. "Je pěkné, že poslanec napíše knihu o svých názorech, protože u 90 procent poslanců se s žádnými názory nesetkáte," píše Klaus v předmluvě a dodává, že přichází těžká doba nálepkování, umlčování a karikování odlišných názorů.

Patrik Nacher zatím časopis rozdává jen známým a časem by měl mít i elektronickou podobu. V současnosti řeší způsob distribuce, protože podle jeho slov je o časopis obrovský zájem.