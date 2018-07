Poslanec ANO: Soudce má skládat účty, zda rozhoduje rychle a spravedlivě. Odvolat by ho mohl ministr

Poslanec, významný podnikatel a majitel společnosti Brano Pavel Juříček (ANO) si myslí, že by na soudce měl dohlížet ministr spravedlnosti nebo nějaký nezávislý orgán. Ten by soudce mohl vyměnit, kdyby dospěl k závěru, že záměrně zdržuje proces. "A když je evidentně nespravedlivé rozhodnutí, které třeba je v souladu s právem, ale nikoli z hlediska logické spravedlnosti," dodal Juříček s tím, že by mandát soudců mohl být časově omezený.

Zaznamenala jsem váš výrok v Českém rozhlasu, kde jste hovořil o tom, že by ministr spravedlnosti mohl vyměnit soudce. Jaké by byly důvody pro takovou výměnu?

Tak když je soudce nečinný a evidentně zdržuje proces. Teď vybublává špička ledovce H-Systemu. Řeší se to 20 let. Jak chtějí nalézt spravedlnost, když tam ti lidé už 20 let bydlí a dnes už jim je šedesát roků? Tak jim normálně seberou majetek? To je hrozné.

A druhá věc je, když je evidentně nespravedlivé rozhodnutí, které třeba je v souladu s právem, ale nikoli z hlediska logické spravedlnosti, tak aby se tomu dal nějaký jiný pohyb. Vždyť vymahatelnost práva u nás kritizují po celém světě. Kritizují to všichni podnikatelé a cizinci, kteří tady žijí. Kritizuje to i OECD a všichni. Tam něco špatně je, že ano?

Tím narážíte na délku soudních procesů, ale vy jste hovořil…

Nejenom délku soudu, ale i nespravedlivá rozhodnutí.

A to by rozhodoval ministr spravedlnosti, nebo byste byl pro to, aby se pod návrh připodepsal i někdo jiný?

Nevím. Myslím, že je otázka, jakým způsobem by se ta dohoda udělala. Je ale zcela evidentní, že někdo za stát zasáhnout musí, když jsou teď tlaky na to, aby stát platil za něco, co nemůže ovlivnit. To je divné. Soudci mají nekonečný mandát. I ústavní soudci mají desetiletý mandát. To v zahraničí není běžné, že soudci mají nekonečný mandát a nemůžete se toho soudce v uvozovkách zbavit, když soudí nespravedlivě nebo nesoudí vůbec, jenom dělá průtahy.

Vy budete tuto změnu navrhovat ve sněmovně?

Nechci popisovat proces, ale jsem domluvený s některými advokáty, kteří mi volali. Se svazem průmyslu, kde jsem byl prezidentem, jsme dlouhodobě kritizovali nefunkční soudní systém v České republice. To trvá možná deset let. Existuje dohoda s některými advokáty, kteří mají podobné názory jako já, že bychom zašli za panem ministrem spravedlnosti a navrhli mu některé konkrétní kroky, které by mohly vylepšit tento systém. Já netvrdím, že soudci nesoudí podle práva, já jenom tvrdím, že soudci někdy procesy zbytečně protahují a soudí podle práva, ale nikoli podle spravedlnosti.

A není to problém zákonů?

Určitě taky.

Zákonů, které tvoříte vy poslanci, je třeba zdůraznit. Abychom nezůstali pouze u toho, že za všechno můžou soudci.

Ale vždyť to ani netvrdím. Jenom tvrdím, že si někdy křiví právo. Například insolvenční zákon je skutečně vede k tomu, aby kumulovali maximum majetku, který pak následně rozprodávají, protože z prodeje mají procenta. Oni jsou motivovaní, aby majetek pokud možno shlukli, seděli na něm a postupně ho rozprodávali. Proč to tak dlouho trvá?

Výměna soudce by byla součástí návrhu, na kterém jste domluvený s advokáty?

Je zcela evidentní, že soudce se už ani nedrží běžných judikátů. Ignoruje je. Je také běžná věc, že existují judikáty Nejvyššího nebo vrchního soudu a oni je prostě nerespektují. To už je nerespektování nějakých právních procedur, že?

Ministr spravedlnosti nemá žádnou pravomoc

Nemáte obavy, že bude nezávislost justice takovou praxí narušena? Ústava přeci zajišťuje oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní. To je podstata demokracie. Nemůže odvolání soudce, když udělá podle politika nespravedlivý rozsudek, vést k tomu, že přijdeme o nezávislost justice?

To je taková mantra, která se tady stále opakuje. Dnes je vlastně ministr spravedlnosti člověk, který nemůže do ničeho zasáhnout. On nemá vůbec žádnou pravomoc. Může jen podat kárnou stížnost, ale to je všechno. Nezávislost soudů, která je běžná v zahraničí, má taky nějaký opravný prostředek. Na druhou stranu si všimněte, jaký je společenský konsensus tady v České republice. Téměř každý - a věřím, že včetně vás - by řekl, že tady vymahatelnost práva není v pořádku, když to srovnáte se zahraničím.

Není to problém i politiků a sněmovny, kteří nedokážou vymahatelnost zajistit? Připomenu jen, že hnutí ANO sedí ve sněmovně již pátým rokem. V minulé vládě jste měli ministra spravedlnosti.

Tak se do mě pusťte.

Nepouštím se do vás, pouze reaguji na vaše slova. Vy zpochybňujete funkčnost justice.

Jsem tam půl roku. Na svazu průmyslu jsme shlukli asi 110 nespravedlivých případů ukradených firem, které nějakým způsobem zastřešili insolvenční soudci a insovlenční správci. Těch případů a kauz tady byla spousta. Většina lidí a podnikatelů si myslí, že vymahatelnost práva tady není v pořádku. Tak asi musíme udělat nějaký Corrective Action Plan (plán nápravných opatření, pozn. red.), ne?

Je správné, že do toho má zasáhnout politik, který právě sedí na ministerstvu spravedlnosti?

O ministru spravedlnosti se musí stále hovořit, že je to politik, ale jakou jinou cestu byste navrhovala? Ano, může to být nějaká soudcovská unie, ale soudci vždy drží při sobě. Nebo může být nějaký nezávislý orgán. Ano, to všechno se může generovat. Ale určitě tak, ať se neopakují případy jako H-System.

Polska umožnilo politický zásah do nezávislosti justice a vysloužilo si tím kritiku Evropské unie. Váš návrh je vlastně podobný. Nemáte obavy o to, že bychom byli v rámci EU diskreditovaní, kdyby návrh, o kterém mluvíte, prošel?

Neříkám žádný konkrétní návrh, jenom tvrdím, že je potřeba něco změnit. Zadruhé: V Polsku ten problém není černobílý. Vždyť moc dobře víte, že se Polsko chtělo zbavit lidí z komunistické doby a soudců z komunistické doby a Unie se na to nedívá zcela pragmatickým a průzračným pohledem. Na druhou stranu: ano, některý vliv politiků tam může být až příliš silný. Já si myslím, že nemůžeme hodnotit Polsko, když o něm z těch vnitřních okolností víme málo.

Můžeme se podívat na Českou republiku i fokusem, jakým způsobem nás kritizuje zahraničí a jakým způsobem utíkají do zahraničí čeští podnikatelé, protože nemají vymahatelnost práva a bojí se o své fabriky. Vždyť už i BIS psala, soudní moc vytváří struktury, které jsou podivné.

Ptala jsem se, jestli se nebojíte, že by podobný zásah poškodil jméno České republiky v zahraničí.

To není podobný zásah. Je zcela evidentní, že něco nefunguje, tak té nefunkčnosti je třeba nastavit nějaký opravný prostředek. A opravné prostředky prostřednictvím samotných soudců a soudů, tady vidíte - jeden soud udělal jedno stanovisko a druhý udělal zcela jiné. Předvídatelnost rozhodování soudů je u nás prakticky nulová. Soudy se ještě ke všemu mezi sebou vzájemně nenávidí.

Ministr nebo skupina moudrých by mohli zasáhnout

Zajímá mě váš pohled, jak byste to napravil? Máte to nějak detailněji rozpracované?

Nejsem všeuměl, jsem podnikatel. Jenom říkám, že je potřeba dát moudré hlavy dohromady a přiznat si, že něco nefunguje a hledat formu nápravy tak, aby se nepoškodila nezávislost soudů, ale zároveň, aby vznikl nějaký rychlejší opravný prostředek, aby nějaká skupina moudrých nebo ministr spravedlnosti mohli zasáhnout, když tady evidentně něco nefunguje. Vždyť ten H-System tady bublá dvacet let.

Jako argument, že verdikt je vnímaný jako obecně nespravedlivý, jste použil nesouhlas veřejnosti.

Ano, spravedlnost je společenský konsensus. Obecně se o tom takto hovoří.

Není to trochu populistické?

Tak já asi nejsem populista, když jsem vytáhl takovou věc.

Zmínil jste Ústavní soud. Naznačil jste, že tam jsou ústavní soudci na 10 let a jiní soudci mají neomezený mandát.

Po deseti letech lze vyhodnotit funkčnost toho soudce. Naopak ostatní soudci jsou na nekonečno. Vy jste taky na nekonečno? Já určitě ne. Vy máte taky nějakého šéfa, který hodnotí vaši práci, řekne vám "hele, dobrý", nebo "hele, mladá kolegyně, bohužel".

Myslíte tedy, že by soudci měli být jmenováni na dobu určitou a pak se vyhodnotí jejich práce?

Aby soudce dal na stůl své účty, jak soudil spravedlivě a zda neodkládal nebo byl nečinný. Nebylo by to spravedlivější?

Spíš si kladu otázku, zda by pak soudce nerozhodoval podle toho, co by se mohlo líbit veřejnosti, spíš než podle práva. Vy sám jste řekl, že rozsudek ohledně H-Systemu veřejnost vnímá jako nespravedlivý.

Už zase manipulujete.

Ptám se, jestli nemáte obavy, že by soud mohl být ovlivněný svou omezenou životností. Jeho rozhodnutí by zkrátka mohlo být poplatné tomu, co si přeje veřejnost.

Mně se to nezdá, protože to není jenom můj názor. Určitě nejsem radikální typ člověka, jsem spíše zastánce metody kaizen, metody postupných kroků. Nemá cenu likvidovat něco, co je částečně funkční. Je potřeba v té funkcionalitě najít chyby a napravit je. Celý život takto podnikám. Zázraky se nedějí, to je obecně známo. A metoda postupné geneze a postupných kroků vždy lépe vede k účinnému výsledku, než nějaká radikální řešení. Žádná radikální řešení nenavrhuji. Ani jsem se o nich nezmínil.

Z pohledu ústavy to, co navrhujete, může být považované za radikální. Protože někdo to může vnímat jako omezení nezávislosti soudní moci, tedy jednoho z pilířů demokracie.

Určitě spíš navrhuji metodu kaizen. Mít možnost opravného prostředku za něco. Když stát má nést jakousi zodpovědnost, tak k tomu musí mít alespoň nějaký nástroj.

A je vhodné ten nástroj uplatňovat právě skrze soudce, který třeba rozhodl na základě práva?

Já nevím. Jenom říkám, že něco není v pořádku. Ať to moudří lidé vyřeší. Vidím to z pohledu občana a z pohledu podnikatele, kterým jsem přes 20 let a kterým jsem přes všechny potíže a ukradenou fabriku a vytunelovanou fabriku zůstal a platím tady daň. Pro mě už bylo mnohem jednodušší se přestěhovat do Holandska a mít mnohem větší právní jistotu. Neudělal jsem to z naivních idealistických důvodů.