Poslanec ANO označil homosexuály za postižené lidi. Omluvte se všem gayům, vyzvala ho Šlechtová

Slova poslance Milana Brázdila vyvolala i kritiku kolegů z hnutí ANO. "Jsem upřímně zděšen, že se takto vyjadřuje lékař," reagoval například poslanec Rostislav Vyzula

Praha - Lékař a poslanec ANO Milan Brázdil označil homosexuály za "postižené lidi". Sám sice důvod pro omluvu nevidí, jeho výroky ale odsuzují už i kolegové z hnutí Andreje Babiše.

"Můžeme se vidět, ale nemusíme. Já nejsem takový hňup, za koho mne máte. Mimoni jsou mimo a já jsem a zůstávám a zůstanu nohama na zemi. Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti," napsal Brázdil ze svého poslaneckého e-mailu lékařce a aktivistce LGBT hnutí Vendule Svobodové. V další zprávě ji pak doslova oslovuje "slečno či paní, či … jinochu či pane".

Nevychazim z udivu, opravdu poslanec za ANO rekl, ze “postizeni lide nemuzou byt manzele a mit deti”.??? “Postizeni” mineno homosexualove. Doufam, ze mel horecku a ze jako poslanec voleny volici do Snemovny se omluvi cele gay komunite. — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) June 28, 2018

Takové vyjádření odmítla poslankyně ANO a exministryně obrany Karla Šlechtová. "Nevycházím z údivu, opravdu poslanec za ANO řekl, že 'postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti'? 'Postižení' míněno homosexuálové," napsala Šlechtová na Twitteru.

"Doufám, že měl horečku a že jako poslanec volený voliči do sněmovny se omluví celé gay komunitě," dodala poslankyně.

Ke kritice se připojil také místopředseda vlády i hnutí ANO Richard Brabec. "Pokud by Milan Brázdil řekl, že homosexuálové jsou postižení lidé, tak by to bylo za hranou," řekl Aktuálně.cz Brabec. "To by byla myšlenka mnoho desítek let zpátky," dodal s tím, že Brázdila prý zná mnoho let a nevěří, že by to tak myslel.

"Je to naprosto nevhodný a hlavně biologicky nesprávný výraz, za který by se měl přinejmenším omluvit. Jsem upřímně zděšen, že se takto vyjadřuje lékař," reagoval poslanec ANO Rostislav Vyzula, který je zároveň uznávaným onkologem.

Za "nešťastný a zbytečný" výrok označil i další zákonodárce ANO Martin Kolovratník, nechce ale kolegovi radit, zda se má omlouvat. Sám by ale na Brázdilově místě prý zvolil "nějakou formu sebereflexe".

"Vyjádření pana Brázdila považuji za velmi nešťastné. Jsem totiž přesvědčena, že ať už máme sexuální orientaci jakoukoliv, všichni jsme především lidé," napsala redakci poslankyně ANO Marcela Melková. "Zda by se měl či neměl omluvit, nebudu soudit," dodala.

Stropnický: Nespáchal nic hrozného

Bývalý ministr zahraničí a obrany z ANO Martin Stropnický s výrokem nesouhlasí, svého kolegu z hnutí ale brání. "Pana Brázdila dobře znám jako férového kolegu a obětavého lékaře. S jeho výrokem nesouhlasím, zároveň si nemyslím, že spáchal něco hrozného. Na rozdílnost názorů jsme si, zdá se, stále ještě nezvykli," napsal redakci Stropnický.

Brázdil se ve středu pro Aktuálně.cz odmítl ke svým slovům vyjádřit. "Napsal jsem toho hodně, nechci to dále komentovat, nechci se k tomu vyjadřovat. Ale rozhodně jsem pro to, aby bylo manželství jenom mezi mužem a ženou," řekl redakci.

Pro server iRozhlas pak svou reakci rozvinul: "Já mám přece na vyjádření svého názoru imunitu. Za to, že předkládám a podepisuji (návrhy zákonů - pozn. red.) a že chci, aby normální bylo manželství mezi mužem a ženou, nemůžu být dehonestován. Docela se to teď valí, e-mailů přibývá, lidí, kteří jsou tím, nechci říct potrefení, ale kterých se to týká. Už toho je moc," řekl webu.