Poslanci žádají ministra školství, aby umožnil získání Babišovi úřední maturity

Poslanci vyzvali v usnesení ministra školství Roberta Plagu, aby interním předpisem, vydaným nejpozději do 28. dubna, umožnil žákům středních škol získat takzvanou úřední maturitu. Ministr je dlouhodobě proti této možnosti, usnesení sněmovny však není závazné a nemusí mu vyhovět. Úřední maturita je spojena s premiérem Andrejem Babišem, protože on s ní přišel první a výrazně ji prosazoval.

Těsně předtím, než se poslanci v pátek odpoledne rozpustili jednání, přijali hned několik usnesení směřovaných ministru školství Robertu Plagovi. Na poslední chvíli zákonodárci vyzvali Plagu, aby umožnil získání úřední maturity. Přidali se tím k premiérovi Andreji Babišovi, který tuto možnost dlouhodobě prosazuje.

Pro usnesení hlasovali poslanci hnutí ANO, ČSSD a SPD. "Poslanecká sněmovna žádá ministra školství, aby interním předpisem, vydaným nejpozději do 28. dubna, umožnil žákům středních škol tzv. úřední maturitu," zní přesně návrh většiny sněmovny.

AKtuální info @Aktualnecz: Poslanci právě přijali usnesení, v němž žádají ministra školství, aby interním předpisem, vydaným nejpozději do 28/4, umožnil žákům středních škol získat tzv. úřední maturitu... Jde o věc, kterou velmi prosazoval premiér Babiš, ministr byl proti. pic.twitter.com/XJRyJjD3Gi — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 23, 2021

Zároveň poslanci žádají Plagu, aby upravil opatření obecné povahy pro maturity a závěrečné zkoušky, konané v roce 2021, tak, aby se vztahovaly i na všechny žáky dálkového studia. Další část poslaneckých "přání" se týká opravných termínů.

"Poslanecká sněmovna žádá ministra školství, aby zajistil dostatečné množství opravných termínů, zejména praktických částí maturit v návaznosti na přijímací zkoušky na vysoké školy," žádají poslanci. Zároveň chtějí po Plagovi, aby předložil plán narovnání dopadů do vzdělávání v důsledku koronaviru, a to nejpozději do letošního 15. května.

1:29:50 Hosty vysílání jsou podnikatel ve školství Ondřej Kania, rektorka Danuše Nerudová, imunolog Vojtěch Thon a lékař Michal Rezek. | Video: Michael Rozsypal

Ministr školství pátečnímu jednání nebyl přítomný, už včera se omluvil. Když návrh na úřední maturity prosazoval Babiše, Plaga zvolil kompromis, takové maturity odmítl, ale rozhodl, že maturanti letos nemusí skládat ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka. Pokud pracovali kvůli epidemii koronaviru v nemocnicích či domovech seniorů, nemusí dělat ani státní didaktické testy. Všechny čeká školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru. Školy obsah zkoušek mohly upravit.

Připravujeme další podrobnosti.