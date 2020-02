Emoce kolem Lipovské i téma islámu. Poslanci 30 hodin dotazují kandidáty do Rady ČT

Pokud si chtějí poslanci vyslechnout všechny kandidáty do Rady České televize a Českého rozhlasu, musí si na to během tří dnů vyhradit třicet hodin času. Desetihodinový blok pokračoval rovněž ve středu. Větší emoce v jinak poklidné debatě vyvolalo vystoupení Hany Lipovské, kterou do televizní rady navrhuje Česká biskupská konference.

Financování České televize, pravomoci rady nebo regionální vysílání - to jsou otázky, které se na kandidáty do rady dají očekávat. Poslanci se ale často ptají i na věci, které s členstvím v orgánu nijak nesouvisí. Poslanec SPD Lubomír Španěl, jenž byl jedním z nejčastějších tazatelů, chtěl například od jednoho z kandidátů vědět, jestli je pro něj vlastenectví sprosté slovo. V úterý ho zase zajímalo, jestli se kandidát a spisovatel Pavel Kosatík nebojí míchání tradičního náboženství s muslimským. Emoce kolem Lipovské Jinak poklidné slyšení se změnilo v bouřlivou debatu během vystoupení kandidátky Hany Lipovské, kterou nominovala Česká biskupská konference. Skupina senátorů v čele s Markem Hilšerem před několika dny vyzvala biskupy, ať její nominaci stáhnou. Vadí jim, že Lipovská před časem prohlásila, že by se mohla Česká televize zrušit. Na slyšení vysvětlovala, že nepochybuje o důležitosti veřejnoprávní služby, ale jako ekonomka si klade otázku, zdali veřejnou službu nemůže hospodárněji a efektivněji naplňovat státní nebo soukromý subjekt. Související "Přiznává svou neznalost a nezájem." Křesťanská akademie odmítá kandidátku do Rady ČT Lipovská se také vyjádřila ke svému angažmá v Institutu Václava Klause. Řekla, že jí smlouva již skončila a že šlo o formu stáže. Zároveň prohlásila, že byla vždy na všech politicích nezávislá. "Na druhou stranu si sednu k jednomu stolu s kteroukoliv stranou a hnutím. Není žádná politická strana, se kterou bych nemluvila, protože jako ekonomovi mi jde především o to, aby vládli ti, kdo rozumí ekonomice," vysvětlila. Podle ní ji bývalý prezident nikdy neovlivnil, přestože se o to snažil, ba naopak ona ovlivnila Klause. Debata se vyhrotila v závěru dotazů, když senátor Hilšer připomněl, že Klausův institut je sponzorován finanční skupinou PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Při vyslovení této informace mu však do řeči skočili poslanci ANO a zástupci veřejnosti. Dotaz nakonec Hilšer položit nemohl, neboť již před položením jeho dotazu byl výrazně překročený 15minutový limit, který je vyhrazen pro každého z kandidátů. "Předetektivkováno" a "přehitlerováno" Poslanec Španěl si několikrát posteskl, že "vymírá generace Sováků a Horníčků a ostatní herci utíkají do nekonečných seriálů, kde zakrní". Naopak si pochvaloval současnou produkci detektivních seriálů. Režisér Pavel Kačírek mu však oponoval, že vzhledem k produkci dalších kanálů a například Netlixu je již "předetektivkováno". Podle Pavla Chalupy, kterého navrhla Židovská liberální unie, je zase v České televizi "přehitlerováno". Dokumentů o někdejším vůdci nacistické třetí říše dle jeho soudu vysílá veřejnoprávní televize až příliš. "Měli bychom se zaměřit více na oběti. Měly by se v televizi více objevovat výpovědi lidí, kteří přežili hrůzy nacismu a dalších genocid. Měli bychom se seznamovat s jejich výpověďmi, protože nám tito lidé umírají." Poslance Aleše Juchelku (ANO) zase zajímalo, který pořad kromě AZ-kvízu baví kandidáta Michala Doležela z produkce brněnského studia. Právě tento poslanec se postaral také o jeden z humorných momentů, když bývalému hokejistovi a současnému generálnímu řediteli litvínovského hokejového klubu Jiřímu Šlégrovi připomněl, že momentálně jeho klub ztrácí v tabulce extraligy čtyři body na Vítkovice, odkud pochází Juchelka. Člen slavného hokejového týmu z olympijských her v roce 1998 v Naganu Českou televizi chválil. "Nejsem tady, abych Českou televizi kritizoval, ba naopak. Myslím, že udělala v posledních letech dost práce, zvládá šest kanálů, zvládla digitalizaci a celkově pracuje dobře," řekl Šlégr. Byl by ale rád, aby se televize více zaměřila na obezitu dětí, protože to podle něj představuje velký problém. Zrušení ČT Sport Poslanec Španěl se pak několika kandidátů ptal, jestli považují za nutné, aby Česká televize měla šest kanálů. "Dokážu si představit prodej sportovního kanálu, ale nechtěl bych být tím, kdo to oznámí veřejnosti," řekl kandidát Jaroslav Kravka. Související Chcete pomoci České televizi? Dopřejte jí politickou radu. Vážně Španěl se také zamýšlel nad tím, jestli by se nedalo ušetřit finance ve vysílání zpravodajského kanálu ČT24. "Když vysílá celý den, tak se mi to zdá přemrštěné," řekl poslanec SPD. Pirát Radek Holomčík mu však oponoval, že je rád za rozsah, ve kterém kanál vysílá. Poslance také zajímalo, jaký vztah mají kandidáti k politikům či institucím, které je navrhují. Eva Hubková například vysvětlovala, že "má velice ráda včeličky" a že ji pojí osobní vztahy s členy struhařovské základní organizace Českého svazu včelařů, která ji nominovala. Poslanec ANO Martin Kolovratník se ptal Petra Jedináka, jak by se v radě zachoval, když je asistentem poslance SPD Radka Rozvorala. "Když do rady přijde stížnost, že nějaký pořad není vyvážený a je zkorumpovaný, což se konkrétně u SPD může stát, co uděláte?" ptal se Kolovratník. Jedinák se však otázce vyhnul a řekl, že poslanci poskytuje právní poradenství v oblasti bezpečnosti, a zdůraznil, že rada rozhoduje kolektivně. Slyšení pokračuje desetihodinovým blokem také ve čtvrtek. V pátek pak poslanci volebního výboru vyberou 18 kandidátů, ze kterých pak celá sněmovna vybere šest nových členů Rady České televize. U Rady Českého rozhlasu volební výbor vybere šest kandidátů, sněmovna pak zvolí dva členy.