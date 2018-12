Poslanci vycestují do KLDR. Neradi bychom tam zanedbali ekonomické zájmy, říká Filip

Poslanci by měli při cestách sněmovních výborů v příštím roce jet například do Severní Koreje, Austrálie, Ruska nebo na Nový Zéland. Záměry zahraničních cest výborů schválil sněmovní organizační výbor. Během příštího roku bude pak schvalovat i konkrétní cesty. Na cesty výborů je ve sněmovním rozpočtu vyčleněno 12,5 milionu korun. Sněmovna má na všechny zahraniční aktivity pro příští rok vyčleněné stejně jako letos 29,5 milionu korun.

"Jsou tam prioritní věci, které přecházejí z minulého roku a které jsou velmi důležité pro ekonomické zájmy České republiky," řekl místopředseda sněmovny Vojtěch Filip (KSČM), který má zahraniční cesty ve své působnosti. Uvedl jako příklad Turecko, kam chce vycestovat rozpočtový výbor.

Výbor chtěl Turecko navštívit už letos, z cesty ale sešlo, protože turecká strana podle oficiálních informací stála o jiný než navrhovaný termín. Poslanci by tam měli jednat například o investici do elektrárny Adularya. Česká exportní banka letos v lednu oznámila, že požádala státní pojišťovnu EGAP o zaplacení miliardové pojistky kvůli nedokončené elektrárně. Banka půjčila na projekt téměř 12 miliard korun. Přesnou částku požadovaného pojistného plnění žádná ze stran neuvedla.

"Jsou tam věci, které se týkají Balkánu, které považujeme za důležité. A samozřejmě jsou tam ty naše priority, které se týkají jak Evropské unie, tak středomořského prostoru, tedy Maroka, Alžíru a podobně," dodal Filip.

Cesta do KLDR vyjde na 750 tisíc korun

Zahraniční výbor by měl vycestovat do Austrálie a na Nový Zéland, na Ukrajinu, do Jordánska a také do Korejské lidově demokratické republiky. "Víme, nakolik se obrátily vztahy mezi USA a KLDR, a neradi bychom zanedbali ty naše politické a zejména ekonomické zájmy v této zemi," řekl Filip. Do KLDR mají zamířit čtyři členové výboru a cesta má stát 750 tisíc korun.

V podkladech stojí, že cesta se uskuteční na pozvání vlády KLDR a souhlas s ní vyjádřilo jak české ministerstvo zahraničních věcí, tak jihokorejské velvyslanectví v Praze. Cílem cesty má být především získat co nejvíc informací o dění v zemi a delegace mimo jiné vyjádří podporu snahám EU navázat s KLDR diskusi o lidských právech.

Hospodářský výbor by měl navštívit Rusko, kde by měl jednat například o podpoře malých a středních podniků a o řešení pohledávek ČEB a EGAPu. V Kanadě by měli členové výboru jednat třeba o energetice a vědeckotechnické spolupráci v leteckém průmyslu. Kontrolní výbor by měl spolu s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou navštívit Peru, kde by měl jednat například s tamní nejvyšší kontrolní institucí.

Výbor pro bezpečnost by měl vycestovat například do Alžírska. Jednat by tam měl hlavně o bezpečnostních tématech, o situaci ve státech na severu Afriky nebo o migraci ze subsaharské Afriky. Do USA by měli zamířit poslanci z výboru pro obranu. Jednat by měli o spolupráci v rámci NATO a o účasti ČR v mezinárodních operacích a misích. Školský výbor by se měl v Číně seznamovat například se systémem podpory vysokého školství, hlavně technického.