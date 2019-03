Poslanci schválili Babišův a Hniličkův plán, vznikne speciální úřad pro sport

Většina Poslanecké sněmovny schválila ve středu dopoledne vznik Národní agentury pro sport, o které mluvil premiér Andrej Babiš a nynější poslanec ANO Milan Hnilička od roku 2017. Šéfem agentury se patrně stane Hnilička, ze kterého udělal Babiš loni v březnu vládního zmocněnce pro sport. Poslanci rozhodovali také o tom, zda agentura bude sídlit v Praze, Bruntále, Žďáru nad Sázavou nebo Ostravě.

Pro bývalého hokejového brankáře Milana Hniličku je to zatím největší politický úspěch. Jako poslanec hnutí ANO a vládní zmocněnec pro sport prosadil ve středu schválení zákona o podpoře sportu, který přinese vznik Národní sportovní agentury. Tato agentura, které by měl šéfovat Hnilička, bude mít v oblasti sportu výsadní postavení a půjdou přes ni miliardy korun, určené pro sport.

Předseda by si měl vybrat své dva zástupce a jako poradní orgán by měl Národní radu pro sport. Celkově se pro agenturu počítá s asi 80 zaměstnanci, z nichž polovina by měla přijít z ministerstva školství, kde se sportu věnují doteď. Hnilička tvrdí, že právě taková agentura výrazně pomůže rozvoji sportu v zemi.

"Hlavním úkolem agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu, který ve spolupráci s krajskými a obecnými samosprávami zajistí systematickou, cílenou a účelně vedenou pomoc a podporu sportu na všech úrovních," avizuje Hnilička, který po konci brankářské kariéry pracoval jako generální manažer hokejové reprezentace.

Sněmovna prave schválila vznik Národní sportovní agentury! Život ukáže, jestli přinese do sportu průhlednost, spravedlnost a kvalitu... Šéfem agentury bude patrně poslanec ANO a bývalý brankář Hnilička. Podrobnosti na @Aktualnecz pic.twitter.com/R9BGdJJbwc — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 13, 2019

Pro novinku v zákonech hlasovalo hnutí ANO, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a část klubu ODS. Naopak jasně proti byli piráti, TOP 09 a STAN. "Vznik této zbytečné instituce na přidělování grantů se nám zastavit nepovedlo, tak jsme aspoň navrhli umístit její sídlo do Bruntálu," napsal poslanec pirátů Tomáš Vymazal na Twitter.

Právě byla v PS schválena trafika pro Milana Hniličku, bývalého brankáře naší hokejové repre: Sportovní agentura ČR. Vznik této zbytečné instituce na přidělování grantů se nám zastavit nepovedlo, tak jsme aspoň navrhli umístit její sídlo do Bruntálu, aby ho Milan neměl u baráku. — Tom Vymazal (@tom_vymazal) March 13, 2019

O zlepšení situace ve financování sportu mluví Hnilička dlouho, faktickou moc něco měnit ale dostal po setkání s předsedou ANO a premiérem Andrejem Babišem v roce 2017. Babiš mu umožnil kandidaturu do sněmovny a zároveň pro něj zřídil post vládního zmocněnce pro sport. Babiš o sportu mluví často, známé jsou jeho sliby o vzniku hokejových hal nebo haly pro rychlobruslařku Maritnu Sáblíkovou a další, kteří by se chtěli tomuto odvětví věnovat.

Podivné přidělování dotací se mi příčí

Hnilička vysvětluje svůj příklon k Babišovi tím, že už se nemohl dívat na to, jaké poměry ve sportu panují. "Už mě nebaví se dívat na to, jakým směrem se sport v Česku ubírá. Naše děti čím dál méně sportují. Pohybová gramotnost našich dětí je žalostná. A tělocvik se stal jedním z nejméně oblíbených předmětů. Naše národní sporty se úspěšně propadají světovými žebříčky," vysvětloval poslancům své motivy pro účinkování v politice. Jediné sporty, které se ještě dnes vyrovnají světové špičce, jsou podle něj vesměs založeny na individuálním přístupu jedince a jeho rodiny, téměř nezávisle na systému státní podpory.

“Bude vaše agentura rozdělovat peníze do sportu maximálně transparentně?” zněla otázka @Aktualnecz na možná nejmocnějšího muže českého sportu Milana Hniličku v rozhovoru, který poskytl naší redakci a Českému rozhlasu vzápětí po schválení Národní sportovní agentury ve sněmovně. pic.twitter.com/ZIfd11JDQz — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 13, 2019

Hnilička slibuje, že vznikem agentury skončí praktiky typu podivného přidělování dotací, nebo dokonce případy, které vyšetřuje policie. "Co mě opravdu štve, je to, když slyším a čtu o nových a nových kauzách při přidělování sportovních dotací. Tohle se mi příčí, protože vidím, jak to degraduje celé sportovní prostředí, jak to znedůvěryhodňuje všechny ty, kteří v tomto sportu poctivě pracují a dělají to s láskou a velkou obětí na úkor svého volného času, svých rodin a nejbližších a často s použitím svých vlastních peněz, které opravdu nejsou malé," tvrdí bývalý hokejový reprezentant.

Samotný vznik Národní agentury pro sport se ale nerodil lehce, první verzi vláda Hniličkovi vrátila a také při projednávání ve sněmovně doznala tato novela zákona řadu změn. I tak je ale Hnilička přesvědčený, že sněmovna schválila dobrý návrh.

Společně s ním věří ve zlepšení situace celá řada poslanců, kteří pro novou agentury zvedli ruku, například Stanislav Juránek z KDU-ČSL. "Vznik agentury očekává sportovní prostředí. Agentura jako taková lépe rozdělí finance do sportovního prostředí a rozdělení bude pod větší kontrolou veřejnosti. Zároveň se stane místem, kde se bude připravovat koncepce sportu a bude se tady také ošetřovat rejstřík sportovců a sportovních organizací," tvrdí Juránek, podle kterého budou mít v agentuře klíčové místo sportovci.