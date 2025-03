Emoce ve sněmovně. Vládní poslanci se culili, Babiš s Okamurou zuřili

Ve středu mělo proběhnout mimořádné jednání, na kterém by se vládní a opoziční poslanci domluvili alespoň na něčem, co se týká obrany Česka a výdajů na zbrojení. Ale nakonec vše skončilo ještě dříve, než to vůbec začalo. Vládní většina se totiž hodinu před jednáním dohodla, že prosadí uzavření části zasedání, čehož se pak opozice odmítla zúčastnit. Zaskočený ale byl i prezident Petr Pavel.

Nic patrně nevystihovalo obrázek středeční sněmovny víc než chvíle, kdy se vládní a opoziční poslanci potkávali ve dveřích předsálí jednacího sálu. Zatímco ti vládní se usmívali a měli radost z toho, že znemožnili opozici řečnit před televizními kamerami, opoziční politici byli pořádně naštvaní. A to tak, že předseda ANO Andrej Babiš a předseda SPD Tomio Okamura výjimečně vystoupili na společné tiskové konferenci. Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová, která na tiskovce byla také, upozorňovala, že ANO a SPD do jednacího sálu na uzavřené jednání nepůjdou. "Nebudeme se účastnit tohoto trapného divadla, najdeme si jiný způsob, jak veřejnost seznámit s našimi názory," uvedla. A zatímco vládní politici mluvili na uzavřeném zasedání mimo zrak novinářů i veřejnosti, Babiš s Okamurou a dalšími politiky svých stran tepali na tiskovce desítky minut do televizních kamer právě vládní poslance. Oba označovali jednání za zavřenými dveřmi za snahu umlčet opozici a zabránit, aby občané slyšeli její názory. Související Pavel ve sněmovně apeloval na strany, aby nebraly obranu jako téma do voleb Babiš řekl, že ANO nebude dělat stafáž premiérovi Petru Fialovi (ODS) v jeho předvolební kampani. Středeční dění ve sněmovně označil za absolutní šok, ale také neúctu a neochotu diskutovat. ANO mělo připravený návrh usnesení a jeho cílem bylo vést otevřenou a racionální debatu, dodal. "Aby veřejnost byla informovaná o názorech parlamentních stran a o tom, že naše hnutí má starost o obranyschopnost naší země a bezpečí občanů," uvedl. Koalice v čele s Fialou se podle něj bojí vlastních občanů a voličů. ANO se podle místopředsedy hnutí Karla Havlíčka chovalo maximálně vstřícně a snažilo se koalici přesvědčit, aby neveřejná část zahrnovala pouze vystoupení náčelníka generálního štábu Karla Řehky, případně aby veřejně dostali možnost promluvit alespoň řečníci s přednostními právy. "Vysvětlovali jsme, že nehrozí obstrukce, že vystoupení budou stručná a věcná," dodal. Stává se výjimečně, aby Andrej Babiš a Tomio Okamura vystoupili na společné tiskovce. Dnes se tak stalo na protest proti rozhodnutí vládních poslanců uzavřít jednání sněmovny. V rámci zpravodajství @Aktualnecz dávám ukázku z vystoupení obou politiků. pic.twitter.com/FnaWenXdM2 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 26, 2025 Okamura uvedl, že pro SPD je obrana a bezpečnost jedním z klíčových témat, o kterých chce diskutovat veřejně. "Měl jsem mnoho věcných otázek, projev na deset minut plný čísel," řekl. Fialova vláda podle něj ve skutečnosti o obraně veřejně jednat nechce. "Je to předvolební kampaň zoufalé vlády," tvrdil. Zástupci SPD se podle něj rádi zúčastní jakékoliv vážně míněné a konstruktivní debaty. Na rozdíl od ANO a SPD se prezident Petr Pavel uzavřené části jednání účastnil. Když odcházel, vyjádřil lítost nad tím, že obě strany v sále chyběly. Opozice podle něj z vystoupení ministryně obrany Jany Černochové (ODS) a náčelníka generálního štábu Karla Řehky mohla dostat odpovědi na mnoho svých otázek. Pavel zároveň řekl, že o rozhodnutí vést schůzi jako neveřejnou se dozvěděl asi hodinu předem, a dal najevo, že se mu to moc nezdálo. "Takových překvapení bychom se měli navzájem ušetřit, vyvolává to jen negativní reakce," uvedl prezident. S tím, že je srozuměn s tím, že v určité fázi musely například informace o plánech NATO zaznít jedině v uzavřeném režimu. Při dobré vůli obou stran se však podle něj dala najít cesta, jak další roztržce koalice s opozicí předejít. Černochová i Řehka podle Pavla zmínili celou řadu utajených informací, které souvisely například s obranným plánováním NATO. Ty veřejně zaznít nemohou, protože by se k nim tak dostali i protivníci, podotkl. "Pokud by je opozice slyšela, dostala by odpovědi na mnoho otázek, které v posledních dnech vznášela," míní Pavel.