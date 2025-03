Pavel ve sněmovně apeloval na strany, aby nebraly obranu jako téma do voleb

Prezident Petr Pavel apeloval ve svém vystoupení ve sněmovně na odpovědné parlamentní strany, aby nebraly obranu jako téma, které se hodí do voleb. Vyzval ke shodě alespoň na základních principech. Mimořádná schůze iniciovaná opozičním hnutím ANO se týká koncepce armády do roku 2035. Poslanci jednají v neveřejném režimu, aby si mohli vyslechnout utajované informace od generála Karla Řehky.

Pavel varoval před tím, aby téma obrany a bezpečnosti bylo součástí předvolebního boje. Zdůraznil, že na zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti by měli mít všichni stejný zájem.

"Bylo by velice nešťastné, kdyby téma obrany bylo považováno za něco, co by mělo nést stranické tričko," uvedl. Nelze si podle něj dovolit zlehčovat téma obrany a znevažovat a znehodnocovat tím úsilí všech, kdo se na obraně podílejí. Kritizoval debaty, které vedou k oslabování armády či její důvěryhodnosti.

"Mohou skutečně velice negativně ovlivnit nejen vnímání naší bezpečnosti občany, ale taky naši bezpečnost mezinárodně a naši důvěryhodnost jako spojence," konstatoval prezident. Cílem podle něj má být nalézt společná východiska. "Tím je společné chápání hrozeb, kterým čelíme," dodal.

Prezident právě přišel do sněmovny. Více bude na ⁦@Aktualnecz⁩ pic.twitter.com/0bj9ol5gNu — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 26, 2025

Hrozby už nyní definují schválená bezpečnostní a obranná strategie, řekl Pavel. "Obě hovoří o tom, že hlavním cílem je zachování suverenity, územní celistvosti země, demokratických hodnot a vlády práva, a to všechno v rámci spojeneckých vazeb," podotkl.

Odmítl zpochybňování kroků odborníků při naplňovaní strategických dokumentů. "Je důležité, abychom kontrolovali akvizice a efektivitu vynaložených nákladů. Ale potom, co dojdeme ke shodě a nějaký dokument schválíme, tak pak už nemá smysl do něho zasahovat," uvedl.

Pavel zmínil, že budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku ukládá občanům nejen preambule ústavy, ale i další předpisy. "Je proto velice nešťastné, kdyby téma obrany bylo považováno za něco, co by mělo nést stranické tričko," uvedl.

Základními principy, na kterých je třeba nalézt shodu, jsou podle Pavla posílení obranyschopnosti či spojeneckých vazeb nejen naplňováním závazků k NATO. "Na zajištění naší bezpečnosti, ať už vnitřní, nebo vnější, bychom měli mít všichni stejný zájem," uvedl. Požádal, aby debata poslanců "probíhala s vědomím principů, které jsou pro všechny shodné". "Hrozby nebudou rozlišovat podle stranické příslušnosti, ty budou dopadat na nás všechny," řekl.