Není jasné, jak se Vondráček dostal za Zemanem. Na JIP návštěvy zvoní a ohlašují se

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) navštívil v nemocnici prezidenta Miloše Zemana, aniž by k tomu měl souhlas jeho ošetřujícího lékaře. Tvrdí, že ho za ním dovedla policie, ta to však odmítá s tím, že ho za Zemanem doprovodil hradní kancléř. Podle mluvčí nemocnice si personál Vondráčka všiml, nicméně se domníval, že má potřebné povolení k návštěvě.

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) se ve čtvrtek setkal s prezidentem Milošem Zemanem, aby mu podle svých slov podepsal dokument potřebný pro svolání zasedání Poslanecké sněmovny na 8. listopadu. Po návštěvě ještě redakci Aktuálně.cz vylíčil, že byl prezident usměvavý, komunikoval, dokonce mluvil německy.

Vondráček to řekl v situaci, kdy je Zeman už šestým dnem hospitalizovaný a spekuluje se o tom, v jakém zdravotním stavu je a zda je schopný vykonávat úřad prezidenta. Žádné konkrétnější informace od úředníků z kanceláře prezidenta přitom nepřicházejí.

Nicméně Ústřední vojenská nemocnice, ve které je Miloš Zeman hospitalizován, posléze vydala prohlášení, že Vondráčka za prezidentem zavedl hradní kancléř Vratislav Mynář bez vědomí ředitele ÚVN a zároveň jeho ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala. "Tento neoprávněný vstup evidujeme jako takzvanou nežádoucí událost, která bude prověřena v rámci interního šetření nemocnice," sdělila mluvčí nemocnice Jitka Zinke.

Není ale úplně jasné, jak se šéf sněmovny dovnitř dostal. On sám tvrdí, že přišel na pozvání Zemana a do nemocničního pokoje ho doprovodila policie. Ta to však na sociální síti Twitter rázně odmítla. "Policie České republiky pana předsedu Poslanecké sněmovny k prezidentu republiky nedoprovázela. Pan předseda navštívil pana prezidenta v doprovodu hradního kancléře, který byl v té době již na místě," sdělila policie. Jak navíc informoval Deník N, Vondráček neměl oprávnění ke vstupu na kliniku, kde se prezident léčí, její přednosta ho proto odtamtud vykázal.

"Personál příchozí zaznamenal, avšak veden úctou k autoritě předpokládal, že vhodnost návštěvy byla s ošetřujícím lékařem konzultována," řekla Aktuálně.cz mluvčí ÚVN Jitka Zinke. Ačkoliv jsou pacienti na JIP nepřetržitě sledováni, během návštěv podle ní kvůli soukromí pacienta personál u lůžka trvale přítomný být nemusí.

"Podmínkou návštěvy je vždy souhlas pacienta. Každá návštěva musí být ve prospěch pacienta, měla by být především povzbuzením a podporou. Proto je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem, zda je v danou dobu návštěva vhodná. Zajisté pacienta podpoří návštěva blízkých, nicméně pracovní návštěvy u pacientů, kteří jsou léčeni na jednotkách intenzivní péče, zpravidla nejsou vhodné," sdělila Zinke.

Vondráček navíc vstoupil na uzavřené oddělení jednotky intenzivní péče, na které Zeman leží, v době, kdy roste počet covid pozitivních lidí a epidemiologové hovoří o tom, že Česko stojí na prahu čtvrté vlny pandemie. Vondráček měl proto podle platného opatření ministerstva zdravotnictví povinnost prokázat bezinfekčnost - čili to, že na oddělení vstupuje jako očkovaný, s negativním testem, nebo potvrzením, že nemoc covid-19 prodělal.

Zda tak Radek Vondráček, s ohledem na to, že prezidenta navštívil bez vědomí jeho lékaře, skutečně učinil, není jasné. Na dotazy Aktuálně.cz nereagoval. Neupřesnila to ani Ústřední vojenská nemocnice.

K Zemanovi nyní vzhledem k jeho zdravotnímu stavu může jen vybraný okruh jemu blízkých lidí, mezi které podle mluvčí nemocnice Jitky Zinke předseda Vondráček v době návštěvy nepatřil. Zinke v tiskové zprávě požádala, aby další oficiální návštěvy mimo zmíněný okruh blízkých lidí probíhaly jedině po dohodě s ošetřujícím lékařem.

Policie navíc v pátek dopoledne uvedla, že vyhoví požadavku vojenské nemocnice a neumožní přímý kontakt prezidenta s žádnou osobou, která předem neobdržela souhlas ředitele ústavu Miroslava Zavorala.

Nemocnice podle Zinke ani nemůže potvrdit, že setkání proběhlo tak, jak ho Vondráček popisoval médiím. "Ústřední vojenská nemocnice se distancuje od výroků pana předsedy Radka Vondráčka týkajících se zdravotního stavu pana prezidenta, informace o zdravotním stavu pana prezidenta byly poskytnuty výhradně jeho nejbližším," dodala mluvčí.

Na jednotce intenzivní péče, kde prezident Zeman leží, platí pro návštěvy přísné podmínky i mimo covidová opatření. Musí je povolit ošetřující lékař, nemocnice na ně denně vyhrazuje jen tři hodiny mezi 14. a 17. hodinou. Podle pokynů nemocnice musí návštěvy k blízkým přistupovat šetrně. "Oslovte pacienta, dejte mu vědět, že jste u něj. Známý hlas ho uklidní. Zmiňte se o čase. Pacient může být zmaten z narušeného spaní a umělého osvětlení," radí nemocnice.

Skutečnost, že není na oddělení JIP jednoduché se dostat a panují na něm striktní pravidla potvrzují i jiné nemocnice, které redakce oslovila. "Je nemyslitelné, aby pacient na oddělení ARO nebo JIP měl návštěvu bez souhlasu ošetřujícího lékaře, a pokud již souhlas byl vydán, pak bez vědomí ošetřujícího personálu," řekl mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář. Mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová zase vysvětlila, že návštěvy musí zvonit u vchodu a hlásit se, dveře totiž fungují na čip.

"V naší nemocnici jsou návštěvy povoleny v jasně daném režimu v určených hodinách, u lůžka může být jedna osoba maximálně s jedním doprovodem. Přijít může samozřejmě kdokoliv, ale z důvodu, že je striktně omezen počet osob, je prostor k návštěvám využíván zpravidla nejbližšími pacienta," uvedla ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.

Také v pražské Thomayerově nemocnici platí, že každý musí návštěvu dopředu nahlásit a dostat povolení ze strany ošetřujícího zdravotnického personálu. "Bez povolení návštěvy není možný vstup na oddělení JIP a ARO," podotkl mluvčí nemocnice Petr Sulek.

Podle posledních informací lékaře Zavorala byl prezident hospitalizován v souvislosti se svým chronickým onemocněním. Zeman má dlouhodobé problémy s játry. Podle lékařů, které oslovila redakce Aktuálně.cz, se může jednat o cirhózu jater v pokročilém stadiu. Ta podle nich může vést až k poruše myšlení.

Mluvčí Zinke v pondělí uvedla, že je Zeman stabilizovaný. K situaci se ve čtvrtek vyjádřila i prezidentova manželka Ivana. Ani ta však o jeho stavu nic neřekla. Pouze sdělila, že Zeman podstupuje léčbu, která si vyžádá čas.