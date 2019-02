před 1 hodinou

Porucha trakčního vedení v pražském depu komplikuje dopravu na železnici. Z Prahy nemohlo být vypraveno několik souprav. Zrušeny byly například ranní spoje do Kolína či Kralup nad Vltavou. Vyplývá to z webu Českých drah. "Porucha trakčního vedení v depu - není možné vystavit soupravu," informují dráhy na webu. Mimořádná událost se zatím dotkla příměstských linek S2, S4 a S7. Vlaky neodjely do Berouna, Kolína a Kralup nad Vltavou. Kvůli námraze na trolejovém vedení odřekly České dráhy také osobní vlak na trase z Českého Brodu do Prahy.