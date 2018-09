Přijmout syrské sirotky? Nedokážu odpovědět, pomáhejme raději na místě, říká Duka

Kardinál Dominik Duka se poprvé vyjádřil k tématu pomoci padesáti sirotkům ze Sýrie, kteří jsou v uprchlickém táboře v Řecku.

Praha - Kardinál Dominik Duka má pověst duchovního, který nechodí do střetů ani s prezidentem Milošem Zemanem, ani s premiérem Andrejem Babišem. Tuto pozici si zatím drží také v případě možné pomoci padesáti syrským sirotkům, kteří jsou v utečeneckém táboře v Řecku.

"Nebyl jsem čtrnáct dní v republice, takže mám jen základní informace. Tyto věci řeší pan olomoucký arcibiskup a Charita ČR. Nemám k tomu vůbec žádný materiál, mám jen to, co jsem zachytil na mobilu v zahraničí. Do této debaty nejsem schopen meritorně zasáhnout," reagoval kardinál Duka na dotaz Aktuálně.cz, zda podporuje, či nepodporuje příchod těchto uprchlíků do České republiky.

Redakce oslovila nejvyššího představitele římskokatolické církve ve chvíli, kdy odcházel v pondělí odpoledne ze semináře Šlechta v boji za českou státnost.

Z jeho další reakce vyplynulo, že je spíše příznivcem pomoci uprchlíkům mimo hranice České republiky.

"Víte, tam je jeden základní problém. Samotní biskupové, kněží nás žádají, abychom skutečně pomáhali na místě, abychom nevytrhovali rodiny a další lidi z jejich společenství," uvedl kardinál.

Na připomínku, že za iniciativou stojí lidé blízcí církvi, například někteří lidovečtí politici, Duka řekl: "Ano, obecně řečeno, všichni víme, že je třeba pomoci potřebným, na druhé straně ale také víme, že je to v dnešní době do jisté míry politický zápas. Z toho důvodu nedokáži odpovědět."

Na další dotaz zopakoval dřívější slova. "Je to k jednání, které bude probíhat, a pak se k tomu dá vyjádřit. Nemůžu ale předbíhat ty, kteří o tom jednají," podotkl na odchodu.

Jeho vyjádření ale zapadá do jeho dlouhodobějšího postoje vůči uprchlíkům. "Neuvědomujeme si, do jakého chaosu bychom mohli uvrhnout společnost, protože ta otázka přijetí těchto lidí, to znamená opravdu uskrovnění se celé společnosti," řekl Duka například před dvěma lety TV Nova.

S návrhem na pomoc sirotkům přišla česká europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová. V pátek tento návrh projednali senátoři a zástupci státní správy v rámci kulatého stolu na půdě Senátu.

"Tyto tábory jsou přecpané a podmínky pro děti se nedaří dodržovat," řekl během schůzky, kterou sám svolal, senátor a předseda výboru pro záležitosti EU Václav Hampl.

Mezi další politiky, kteří iniciativu Šojdrové podpořili, patří místopředseda horní komory Jiří Šesták (STAN a Hnutí Občané pro Budějovice) a Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL).