My se spojit umíme, tvrdí mladí politici napříč stranami. Mají 21 bodů za lepší Česko

Mladí z hnutí ANO, ČSSD, ODS, TOP 09, STAN, lidovců a pirátů tvrdí, že se jim podařilo, co jejich starším kolegům dosud nikdy - spojit se a začít dělat něco pro lepší budoucnost Česka. Ve čtvrtek se ve sněmovně podepsali pod program zvaný 21 bodů pro 21. století a už v příštích týdnech chtějí začít pracovat na prvních čtyřech z nich. Věří, že se jim podaří i to hlavní - prosadit je ve sněmovně.

Vidět pohromadě zástupce hned sedmi konkurenčních parlamentních stran, jak avizují vzájemnou spolupráci, je velmi neobvyklé. Právě to se ale ve čtvrtek ve sněmovně odehrálo, byť nešlo o zkušené "harcovníky", ale naopak o mladé zástupce těchto stran. Mládežnické organizace ANO, ODS, ČSSD, pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN prezentovaly svou jednotu a odhodlání prosadit body, které považují za podstatné pro budoucnost České republiky.

Celkem se shodli na 21 bodech, přičemž čtyři z nich aktuálně považují za prioritu: digitalizaci státu, omezení plastů, podporu mladých vědců a rozšíření péče o duševní zdraví.

V brzké době vzniknou pracovní skupiny, které začnou spolupracovat s poslanci a jejichž cílem bude dosáhnout konkrétních legislativních změn.

Dalšími body, které chtějí v příštích měsících rozpracovat, je například snaha ubránit se dezinformacím, bojovat proti zadlužování, prosazovat srozumitelné právo, respektovat nezávislou žurnalistiku anebo šetřit planetu.

Starší politici se od nás mají co učit

"To, že jsme dokázali najít společnou řeč a témata, svědčí o tom, že by se starší politici od nás mohli i leccos učit," tvrdí předsedkyně mladého ANO Markéta Plesníková.

Přesto dvě parlamentní strany v projektu nefigurují - KSČM a SPD. "Neoslovili jsme je, protože nepředpokládáme, že by jim byly blízké všechny zmíněné body. A navíc SPD ani nemá mládežnickou organizaci," uvedla koordinátorka projektu Jana Soukupová. Dodala však, že pokud by se zástupci těchto stran chtěli připojit, jsou vítáni.

Podle Plesníkové z ANO je celý projekt skvělou příležitostí, aby mladí lidé měli možnost mít vliv na věci, které je čekají. "Zároveň je to možnost pro zákonodárce, aby dokázali, že jejich slova o tom, jak chtějí, aby se jejich dětem žilo, byly něčím víc, než jen předvolebními sliby z billboardů," uvedla členka ANO.

Podobně mluvil i student Mikuláš Halas, který je z naprosto jiné části politického spektra, protože je koordinátorem Mladých občanských demokratů. "Spojili jsme se napříč politickým spektrem a budeme se snažit díky naší platformě dostat do povědomí co nejvíce z 21 vzpomínaných bodů. Věřím, že za podpory poslanců je dokážeme ve sněmovně prosadit. Mám radost, že tady stojím s dalšími na počátku velké změny," radoval se Halas, ke kterému se připojil i předseda Mladých sociálních demokratů Radek Hlaváček.

"Jsem také rád, že jsme se ztotožnili se všemi 21 body, a jsme připraveni je podpořit i ve vztahu k politikům naší ČSSD," řekl s tím, že vůči mladé generaci jde o "strašně důležitý signál, že se můžou zapojit a můžou něco změnit".

K celé iniciativě připojila podpis také Helena Martínková, místopředsedkyně mladých lidovců. "Věřím, že tato iniciativa může pozitivně ovlivnit spolupráci budoucí politické reprezentace," uvedla. "Přidali jsme se také velmi rádi, máme přislíbenou spolupráci našich poslanců," přidal se místopředseda Mladých starostů a nezávislých Štěpán Hofman.

Předcházející slova by mohla být vnímána jen jako prohlášení bez větší šance na konkrétní úspěch, ovšem snaha mladých nakonec může přinést i skutečné výsledky. Zejména když mládežníky podpořili už stávající poslanci, a to ze všech sedmi stran. Přímo na tiskové konferenci byla místopředsedkyně i poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a poslanec pirátů František Kopřiva, na dálku vyslovili podporu a záštitu další zákonodárci - Jaroslav Bžoch z ANO, Martin Kupka z ODS, Jan Farský ze STAN, Marek Výborný z KDU-ČSL a Petr Dolínek z ČSSD.

Je to ojedinělý evropský projekt, tvrdí Soukupová

Za celým projektem zcela ojedinělé spolupráce zástupců mládežnických organizací jinak konkurenčních politických stran stojí Jana Soukupová a další lidé sdružení v Klubu mladých politologů.

Podle Soukupové všechno začalo, když společně s dalšími vysokoškoláky z Klubu mladých politologů jezdili po Česku a pomáhali učitelům s výukou společenských věd. "Bavili jsme se se stovkami žáků a studentů a poznávali, že mladí lidé se nedokážou s politiky tematicky ani personálně propojit, a tak si nerozumí. Proto jsme chtěli udělat pro mladé politiku o něco přitažlivější," vysvětluje Soukupová.

Nakonec tak vznikl projekt "Youth, speak up", kdy mladí politologové oslovili dvacítku úspěšných vrstevníků a zeptali se jich, co by změnili, kdyby byli politiky. Všichni tito vrstevníci vystoupili na společné akci loni na podzim na Festivalu demokracie Forum 2000 v pražské Lucerně.

Mezi vystupujícími byl například digitální stratég Tomáš Pánek, farmář a podnikatel Petr Šrámek, zakladatelka Frusacku Hana Fořtová, spoluzakladatelka projektu Nevypusť duši Marie Salomonová, spoluzakladatel aplikace Liftago Ondřej Krátký či kuchař a autor několika kuchařek Martin Škoda. Následně lidé z "Youth, speak up" sepsali 21 bodů, pod které se podepsali zmiňovaní zástupci mládežnických organizací hned sedmi politických stran.

"Myslím, že náš projekt nemá v českém ani evropském prostředí obdoby," tvrdí Jana Soukupová a už plánuje, jak ona i další mladí lidé začnou spolupracovat s poslanci.

Čtvrteční tiskové konference se zúčastnili i Fořtová, Salomonová, Krátký a vědec Jan Hrabovský. Tedy čtveřice, která se podílela na prvních čtyřech bodech, které budou mladí s poslanci řešit.

"To, co můžeme žádat, je, aby ony stovky a stovky systémů, které státní správa využívá, spolu co nejvíce spolupracovaly a lidé mohli například jednat s úřady digitálně, aniž by na ně chodili. Navíc jsou tyto systémy natolik nákladné, že by byla chyba, kdyby nebyly propojeny," prohlásil spoluzakladatel Liftaga Krátký.