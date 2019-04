Václav Klaus mladší chystá novou stranu, představí ji po evropských volbách

Poslanec Václav Klaus mladší chystá po vyloučení z ODS novou stranu, představí ji po evropských volbách. Uvedly to středeční Hospodářské noviny (HN). Ve straně bude podle serveru Blesk.cz působit i poslancův otec a bývalý prezident republiky Václav Klaus. Z ODS byl Klaus mladší vyloučen v březnu kvůli názorovému rozchodu se stranou. Klaus třeba v senátních volbách podpořil kandidáta nacionalistické SPD nebo přirovnával schvalování zákonů daných unijními předpisy k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů.

Podrobnosti o své nové straně Klaus mladší zveřejní až po volbách do Evropského parlamentu, které se konají 24. a 25. května. "Máme sice program hotový a dolaďujeme na něm jen detaily, ale nechci o něm dopředu hovořit. Bylo by to neprofesionální," řekl poslanec HN.

Do strany by chtěl Klaus podle médií přilákat poslance například z ODS nebo SPD. "Nemám obavu z toho, že by za ním odešli poslanci z našeho klubu," uvedl v HN v reakci na Klausův projekt předseda ODS Petr Fiala. V Klausově straně bude zřejmě působit i jeho otec. Exprezident a bývalý předseda ODS ale podle svého syna nebude nějakou výraznější tváří vedení strany. "Bude mít emeritní roli. Přece jen už je mu 78 let," řekl poslanec serveru Blesk.cz.

Jedním ze stěžejních témat Klausovy strany bude podle serveru rodina a poslanec chce také třeba oslovit lidi v malých vesnicích. Václav Klaus mladší se narodil v Praze. Po řadu let byl ředitelem soukromého pražského gymnázia PORG a poté sítě škol PORG v Praze a Ostravě. Je dvakrát rozvedený.

Členem ODS se Klaus mladší stal v roce 2002, pak stranu v roce 2009 opustil na protest proti tehdejšímu předsedovi Mirku Topolánkovi a opět se do ODS vrátil v roce 2016. Následující rok se s občanskými demokraty dostal do Sněmovny a v roce 2018 podpořil v senátních volbách kandidáta SPD Ladislava Jakla proti kandidátovi ODS Vladimíru Kratinovi.