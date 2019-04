Klaus zatím zůstává v čele školského výboru, poslanci odmítli zvolit Baxu

Václav Klaus mladší zatím zůstává v čele školského výboru. O místo měl přijít kvůli nedávnému vyloučení z ODS. Vedení strany následně do čela výboru místo Klause navrhlo místopředsedu strany Martina Baxu. Toho ale poslanci v prvním ani druhém kole ve středu dopoledne nezvolili, strana tak bude navrhnovat někoho nového. Některým poslancům vadilo, že by Baxa spolu s výborem vedl i město Plzeň.

Už když Václav Klaus mladší přicházel ve středu ráno jako první na jednání školského výboru, tak dával najevo, že rozhodování o tom, jestli zůstane předsedou nadále, bude napínavé. "Bude to tajná volba, uvidíme. Co k tomu budu více říkat? Nic," reagoval na dotaz Aktuálně.cz. Poslance výboru čekalo hlasování, které se týkalo Klause nepřímo. ODS totiž už dříve avizovala, že místo něj navrhne ve středu na předsedu svého poslance, primátora Plzně a místopředsedu ODS Martina Baxu - o jeho zvolení členové výboru hlasovali.

Už dřívější kuloárové informace ale naznačovaly, že Klause zřejmě většina členů výboru ve funkci podrží. Někteří členové výboru minulý týden upozorňovali, že Klaus má ve výboru nemálo příznivců. "Kolegové by mohli říci, že měli Václava Klause tak rádi, že ho nechtějí odvolat, ale nepovažuji to za pravděpodobné," avizoval už minulý týden například člen výboru za KDU-ČSL Jiří Mihola. Mimochodem, výbor, který Klaus vede, patří mezi vůbec nejdůležitější a má také nejdelší název ze všech - výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Že mají poslanci problém s výměnou Klause za Baxu, bylo zřejmé od první chvíle středečního jednání. Například pirát Lukáš Bartoň sdělil, že váhá, jestli podpoří tuto výměnu. "My piráti jsme proti kumulaci funkcí, nelíbí se mi, že by pan Baxa byl předsedou výboru a zároveň primátorem," řekl a vyzval Baxu k odchodu z postu primátora Plzně. K Bartoňovi se přidali i poslanci hnutí ANO a SPD. Například poslanec ANO Karel Rais uznával, že na místo šéfa výboru má nárok ODS, ale také se mu nelíbilo, že Baxa by měl případně hodně funkcí.

Na kumulaci funkcí se zeptal také samotný Klaus, kterého zajímalo, jestli se tedy Baxa vzdá funkce, pokud ho nahradí. Z Baxova vyjádření vyplynulo, že by primátorem zůstal, ale opustil by místo v čele jednoho podvýboru ve sněmovně.

"Kdybych si myslel, že svou práci nebudu zvládat, tak bych na předsedu výboru nekandidoval," řekl Baxa přímo poslancům před hlasováním. Zároveň avizoval, že z postu primátora neodejte. "Voliči rozhodli, že chtějí, aby byl primátorem," prohlásil.

Školský výbor bude teď o předsedovi výboru hlasovat v druhem kole. Jak už @Aktualnecz @Hospodarky informovaly jako první, v prvním kole nebyl kandidat na prededu M.Baxa zvoleny. Přesto se usmívá - ODS se ale bude hodně zlobit. U poslanců mu uškodilo, ze je i primátorem Plzně. pic.twitter.com/dhZyFjRgTn — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 3, 2019

Podle jeho slov se rozhodl kandidovat na vedení výboru proto, že chce tuto práci dělat a odmítl, že by jej někdo do funkce "tlačil". "Chci otevřeně říci, že jsem nebyl nikým tlačen, ani nechci za každou cenu mít pozici předsedy výboru. Jsem přesvědčený, že všechno zvládnu," sliboval. Naopak Václav Klaus členy výboru ujišťoval, že se věnuje vedení výboru na sto procent a žádné jiné aktivity nemá.

Předseda ODS výsledky hlasování kritizuje, mocenský akt, tvrdí

Výsledky hlasování ukazují, že Baxa měl skutečně mezi členy výboru slabou podporu, v prvním kole mu dalo hlas šest poslanců, v druhém sedm. Hlasování bylo tajné, například pirát Bartoň ale sdělil, že přes všechny výhrady Baxu podpořil. "Řekl jsem si, že je lepší, aby byl v čele výboru on, než Václav Klaus," vysvětloval.

Martin Baxa se sice po hlasování usmíval, ale při hodnocení hlasování se opřel především do hnutí ANO. "Je jasné, že vedení hnutí ANO se rozhodlo podporovat Václava Klause mladšího," řekl.

Rozhodnutí výboru kritizoval také předseda ODS Petr Fiala. "Svým rozhodnutím zavedli členové školského výboru nové zvyky v Poslanecké sněmovně: kádrování kandidátů jiných stran a nerespektování pravidel. Je to prolomení dosavadních zvyklostí ve sněmovně i porušení pravidla poměrného rozdělení míst v čele výborů," uvedl Fiala s tím, že ODS bere na vědomí tento "mocenský krok dalších parlamentních stran a bude na něj při svém dalším postupu ve sněmově adekvátně reagovat".

Klaus se raduje, zůstává na cele školského výboru, kandidat na předsedu Baxa nebyl předsedou zvoleny ani v jednom ze dvou kol Více na. @Aktualnecz a @Hospodarky pic.twitter.com/i0TDzMBTCA — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 3, 2019

Václav Klaus byl evidentně v dobré náladě, když se jej novináři hned po hlasování zeptali, co říká na to, že jej poslanci ve funkci podrželi, tak ironicky odvětil, že je rád, že poprvé uviděl na výboru člena ČSSD Lubomíra Zaorálka. Zaorálek patrně přišel pomoci zvolit Baxu, protože sociální demokraté jsou vesměs ke Klausovi kritičtí. Členka výboru za ČSSD Kateřina Valachová dává mnohdy najevo, že vidí školskou problematiku jinak než Klaus.

A tady už je hlavní aktér dnešního dne! Václav Klaus mladsi! Co říká krátce před hlasováním o setrvani ve funkci? | Video: Radek Bartoníček | 00:37

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura přitom před několika dny tvrdil, že zástupci jiných stran slíbili podporu výměny předsedy školského výboru. "Požádal jsem předsedy ostatních klubů o ujištění, že platí politické dohody, na základě kterých byla ustanovena sněmovna. Všichni potvrdili, že ano, takže platí, že my máme nárok na místo předsedy klubu," sdělil Stanjura.

Jsme jak židovský výbor, který má připravit transport

Václavu Klausovi mladšímu se nevyplácí spory, které vedl s vlastní stranou už delší dobu. Předseda Petr Fiala a další jej několikrát upozorňovali, že vystupuje proti programu a zájmům ODS, Klaus to odmítal. Vzájemné rozepře vyvrcholily 12. března na jednání sněmovny.

"Zase projednáváme něco, co občané České republiky nechtějí. To je nařízení Evropské unie, to sem přilítlo a my tady jenom zoufale hledáme, jak to trošilinku zmírnit a trošku se o to hádáme. Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou," prohlásil Klaus ve chvíli, kdy poslanci jednali o GDPR. Podle něj je 57 procent zákonů nařízeními Evropské unie, kde poslanci jen jako ovce zdvihají ruku.

Okamžitě se ozvali někteří poslanci, kteří se ohradili proti Klausově slovníku a poukazovali na to, že jeho slova nejsou pravdivá. Zásadní pak byl hlas předsedy Petra Fialy. "Jménem ODS se omlouvám za příměr, který zde nevhodně použil můj kolega Václav Klaus," sdělil poslancům Fiala.

V dalších dnech už měly události rychlý spád. Nejdříve poslanecký klub ODS vyzval Klause, aby odešel z klubu, a o několik dní později už výkonná rada Klause vyloučila ze strany.

Samotný Klaus uznal, že se svým přirovnáním k židovskému výboru přestřelil, ale zároveň několikrát opakoval, že on rozhodně neporušuje program strany a vyloučení považuje za špatnou variantu. Svého syna se zastal i Václav Klaus starší a někteří další politici.