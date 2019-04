Pokud Klause nechce odvolat výbor, mohla by to udělat sněmovna, navrhuje Dolínek

V Poslanecké sněmovně vzniká záložní plán, jak zbavit Václava Klause mladšího funkce předsedy školského výboru. Poté co ho ve středu neodvolali členové výboru, zvažuje poslanec ČSSD Petr Dolínek, že bude chtít problém vyřešit na plénu sněmovny. "Není možné, aby člověk, který srovnává sněmovnu s židovskými výbory, vedl výbor," řekl Aktuálně.cz.

Poté, co většina členů školského výboru podržela ve středu Václava Klause ve svém čele, řeší nejen politici ODS, jak dál postupovat, aby Klaus funkci uvolnil. Vedení strany už dalo najevo, že se nesmíří s tím, aby v čele zůstal, protože podle dřívějších dohod politických stran má na místo šéfa výboru nárok ODS. A tím už Klaus od března není.

Zatímco se ODS radí o dalším postupu, je docela možné, že se proti Klausovi ozvou i politici mimo ODS. Poslanec ČSSD Petr Dolínek ve čtvrtek sdělil Aktuálně.cz, že nepovažuje za správné, aby Klaus školský výbor vedl, a proto zváží projednání celé věci na schůzi sněmovny v polovině dubna.

"Nechci nijak zasahovat do sporů v ODS nebo řešit dohody o obsazení výborů. Mně nejvíce ze všeho vadí výroky Václava Klause, to považuji za nejpodstatnější na celé věci," řekl Dolínek. Proto je podle jeho slov možné, že navrhne situaci řešit na dubnové schůzi sněmovny. "Poslanci by měli minimálně vyzvat členy školského výboru, aby Václava Klause odvolali. Mě velmi překvapilo, že se vůbec nezabývali podstatou toho, jak se vyjadřuje," stěžuje si Dolínek.

Podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny mohou poslanci do vedení výborů zasáhnout. "Sněmovna může požádat výbor, aby do určené lhůty zvolil nového předsedu," píše se v řádu. V nejzazším případě může nového předsedu zvolit sněmovna (podrobněji viz box níže).

Baxu výbor odmítl

Klaus mladší mohl skončit v čele výboru už ve středu. Hlasování se ho však nakonec týkalo jen nepřímo. Členové hlasovali pouze o návrhu, aby se předsedou výboru stal místo Klause místopředseda ODS a člen výboru Martin Baxa. Návrh předložilo 11 poslanců. Ovšem ani v prvním, ani druhém kole nezískal Baxa dostatek hlasů - a Klaus tak zůstal v čele.

§ 35 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny "Sněmovna může požádat výbor, aby do určené lhůty zvolil nového předsedu. Pokud tak výbor v určené lhůtě neučiní, nebo sněmovna nového předsedu nepotvrdí, požádá sněmovna výbor podruhé, aby jí předložil návrh na potvrzení nového předsedy. Pokud tak ani podruhé výbor v určené lhůtě neučiní, nebo sněmovna nového předsedu nepotvrdí, zvolí nového předsedu výboru sněmovna."

Dolínek řekl, že než jednání o Klausovi navrhne sněmovně, ještě se poradí s předsedou poslaneckého klubu ODS Zbyňkem Stanjurou. Předseda ODS Petr Fiala ale po dotazu Aktuálně.cz, co říká tomu, že by Klause řešila sněmovna, jak chce Dolínek, takovou možnost připustil.

"Existuje několik možností, jak dál postupovat. Hlasování celé sněmovny je samozřejmě jedna z nich. Rozhodně budeme v této věci postupovat v souladu s jednacím řádem a tradicemi sněmovny o poměrném zastoupení ve výborech," sdělil Fiala. Zároveň zopakoval své středeční vyjádření o tom, že Klaus mladší je po hlasování o Baxovi předsedou školského výboru za ANO, SPD a KSČM.

Předseda ODS tím naráží na výsledek hlasování. I když bylo tajné, z výroků členů výboru před hlasováním lze usuzovat, jak kdo hlasoval. Právě zástupci ANO, SPD a KSČM dávali najevo, že pro Baxu zřejmě hlasovat nebudou, podle jejich tvrzení jim vadilo, že má příliš funkcí - je totiž mimo jiné primátorem Plzně. Sám Baxa po hlasování tvrdil, že například v případě hnutí ANO určitě o postupu rozhodly špičky strany.

Výrok o Židech rozhodl

Dění okolo Klause nabralo na rychlosti po jeho výrocích ve sněmovně letos 12. března, kdy nezvolil vhodný příměr ke schvalování zákonů ve sněmovně kvůli předpisům Evropské unie.

"Zase projednáváme něco, co občané České republiky nechtějí. To je nařízení Evropské unie, to sem přilítlo a my tady jenom zoufale hledáme, jak to trošilinku zmírnit, a trošku se o to hádáme. Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou," prohlásil Klaus.

Okamžitě se ozvali kritici, kterým vadilo jak srovnání s Židy a transporty, tak poukazovali na to, že ani věcně nemá Klaus pravdu, pokud jde o chování Evropské unie. Navíc se za jeho slova vzápětí omluvil předseda ODS Fiala.