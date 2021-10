Státní vyznamenání má dostat kosmonaut nebo vinař. Bohdalová převezme Řád Bílého lva

Slavnostní ceremoniál předávání státních vyznamenání na Pražském hradě se zatím přesouvá z 28. října na neurčito. Jména oceněných už jsou ale známá. Vyznamenání má převzít herečka Jiřina Bohdalová, kosmonaut a velvyslanec Vladimír Remek nebo vinař Miloš Michlovský. Informoval o tom deník MF Dnes.

Nejvyšší vyznamenání by měli dostat Jiřina Bohdalová a Vladimír Remek. Řád Bílého lva I. třídy je nejvyšším státním oceněním, z žijících Čechů ho drží už jen exprezident Václav Klaus, kardinál Dominik Duka a válečný hrdina generál Emil Boček.

Herečku Bohdalovou už Zeman vyznamenal v roce 2013, kdy obdržela medaili Za zásluhy. S prezidentem mají dlouhodobě přátelský vztah. Že má ocenění dostat, potvrdila herečka serveru iDNES.cz. "Taková neskutečná pocta, že ani nevím, jak na to reagovat. Nevěděla jsem totiž vůbec, o co půjde, řekli mi jen, že něco dostanu, ale žádné podrobnosti. Oznámili pouze, že mi dají vědět, ale dosud žádné instrukce nepřišly,“ uvedla Bohdalová.

Bývalý vojenský pilot a jediný československý kosmonaut ve vesmíru Vladimír Remek drží několik vyznamenání z dob minulého režimu. Po svém letu do kosmu působil Remek dál v armádě. Od roku 1970 postupně prošel funkcemi od stíhacího pilota až po zástupce velitele letecké divize. Roku 2004 se stal poslancem Evropského parlamentu za KSČM, mandát v roce 2009 obhájil. V roce 2013 ho prezident Miloš Zeman prosadil za velvyslance v Rusku, kde působil do roku 2018 do svého odchodu do důchodu. Na Řád Bílého lva ho navrhla sněmovna.

Ocenění za hrdinství by měl získat velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun. Zeman ho slíbil ocenit za jeho podíl na letošní evakuaci českých diplomatů a afghánských spolupracovníků z Kábulu.

Na seznamu vyznamenaných figuruje také vinař Miloš Michlovský, který by měl převzít medaily Za zásluhy. Úspěšný podnikatel z jihomoravského vinařství drží za svoji práci i zahraniční ocenění. V roce 2013 podpořil Zemana v kandidatuře na Hrad.

Medaili Za zásluhy by podle MF Dnes měl získat také zakladatel továrny na dorty Marlenka Gevorg Avetisjan či psychiatr Jan Cimický. Stejné ocenění může podle deníku očekávat dramaturg a člen rady ČTK Pavel Foltán, muzikant Karel Vágner či textař Pavel Žák a in memoriam by jej měl dostat i zesnulý ekonom Michal Mejstřík.

Dalším z těch, kdo při odloženém ceremoniálu ocenění převezmou, je Václav Krása - předseda Národní rady osob se zdravotním postižním. I s ním se Zeman osobně zná, Krása je upoutaný na invalidní vozík a byl to právě on, s kým Zeman konzultoval svůj nedávný přechod na vozík kvůli neuropatickému onemocnění. V letošních volbách Krása kandidoval za koalici Trikolory, Svobodných a Soukromníků.

Medaili Za Zásluhy převezme podle serveru iDNES.cz úspěšný tenisový manažer Miroslav Černošek. V minulosti zastupoval nejznámější české sportovce včetně Petry Kvitové nebo Tomáše Berdycha. Černoškovo zařazení na seznam oceněných se neobejde bez kontroverzí. Bývá označován za sportovního oligarchu. Server iROZHLAS v říjnu 2020 uvedl, že Černoškova společnost Česká sportovní získala 28milionovou provizi z dotací ve výši 120 milionů korun od státních a polostátních firem určených na rozvoj olympioniků prostřednictvím Českého olympijského výboru.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dříve oznámil, že Zeman in memoriam udělí medaili Za hrdinství štábní praporčici Michaele Tiché, která zemřela na zahraniční misi na Sinaji po pádu vrtulníku. Oceněn bude i další tragicky zesnulý, zakladatel a většinový vlastník finanční skupiny PPF Petr Kellner. Zeman na jaře uvedl, že Kellnerovi udělí Řád bílého lva, podle MF Dnes má ale obdržet medaili Za zásluhy.

Ceremoniál se odkládá

Tradiční předávání státních vyznamenání se letos 28. října konat nebude. "Ceremoniál bude odložen na pozdější termín, pokud pan prezident nerozhodne jinak," řekl ředitel Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář na čtvrteční tiskové konferenci.

Způsob předání ocenění záleží na rozhodnutí prezidenta. Může například stanovit někoho, kdo ho při ceremonii zastoupí, nebo rozhodnout, že se slavnostní akce odloží. Vyznamenání mohou být také odeslána poštou.

Pokud se ceremoniál letos uskuteční, měli by se při něm setkat jak ocenění za letošek, tak i za loňský rok, kdy Pražský hrad kvůli pandemii pouze zveřejnil seznam laureátů. Podle Mynáře počet vyznamenaných bude podobný jako v posledních letech. Zeman každý rok udílí přibližně kolem 40 řádů a medailí. Loni bylo oceněných osmatřicet.