Volby by v srpnu vyhrálo s velkým náskokem ANO. Lidovci by zůstali mimo sněmovnu

Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo opoziční hnutí ANO se značným náskokem před koaliční ODS. Mimo dolní komoru by z vládních stran skončili lidovci. Vyplývá to z volebního modelu STEM pro CNN Prima News, který televizní stanice zveřejnila v nedělní Partii Terezie Tománkové. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by překročilo šest stran a hnutí.

Hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše by získalo 31,5 procenta hlasů a ODS 15,5 procenta. Následovalo by opoziční hnutí SPD s 11,9 procenta hlasů. Vládní Piráti by dostali 9,3 procenta, TOP 09 pak 5,6 procenta a STAN 5,5 procenta hlasů. KDU-ČSL by volilo 3,4 procenta voličů, stejně jako KSČM. Sociální demokraté, kteří po říjnových volbách vypadli obdobně jako komunisté ze Sněmovny, by získali 4,8 procenta hlasů. Související První kolo prezidentských voleb by vyhrál Babiš, ve finále by ho ale porazil Pavel Hnutí ANO by mohlo získat podle průzkumu až 37,8 procenta hlasů, přesvědčených voličů má 25,2 procenta. Volební jádro ODS činilo 11,9 procenta, strana ale mohla dostat až 22,3 procenta. Vyšší volební potenciál než ODS mělo hnutí SPD, a to 25,1 procenta. Skalních přívrženců mělo hnutí 8,3 procenta. O volbě Pirátů uvažovalo 17,2 procenta voličů, jistých jich bylo 6,4 procenta. Volební potenciál TOP 09 činil 17,1 procenta hlasů, volební jádro pak 3,3 procenta. Hnutí STAN by mohlo získat až 18,4 procenta hlasů, jistých jich mělo 2,7 procenta. Sociální demokraté měli 2,8 skalních příznivců, jejich zisk by ale mohl teoreticky dosáhnout až 14,1 procenta. Agentura STEM provedla průzkum od 4. do 11. srpna. Dotazovala se kombinací on-line a telefonických hovorů 2093 respondentů. V říjnových volbách do Sněmovny zvítězila do té doby opoziční koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, pro kterou hlasovalo 27,8 procenta voličů. Dosud vládní hnutí ANO dostalo 27,1 procenta hlasů a zásluhou volebního systému o jeden mandát víc než Spolu. Žádné předvolební modely přitom vítězství Spolu nepředpokládaly, agentury favorizovaly ANO. Třetí skončila koalice Pirátů a STAN, jež dostala 15,6 procenta hlasů, do Sněmovny se ale dostali jen čtyři pirátští kandidáti. SPD volilo 9,6 procenta voličů. Ostatní kandidující strany mandáty nezískaly. Vládu vytvořili občanští demokraté, lidovci, TOP 09, Piráti a STAN. Pětice stran se ve Sněmovně opírá o většinu 108 hlasů.