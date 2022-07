Chyběl někdo, kdo by řekl, ať neblbneme, soudí o kauzách STAN hejtman Půta

Liberecký hejtman Martin Půta patřil na sobotním sněmu STAN k lidem, kteří vystoupili s největší kritikou poměrů v hnutí. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o svých připomínkách, ať už se týkaly neřešení kauz, nebo volání po větší pomoci lidem v těžké ekonomické situaci. "Příště budeme mít na předsedu více kandidátů, konkurence k politice patří," komentoval fakt, že šéfem chtěl být jen Rakušan.

Proč se Starostové a nezávislí dostali podle vás do takového průšvihu? V čem byla podle vás podstata problémů? Sledoval jsem pozorně sobotní mimořádný sněm STAN, ale přijde mi, že se na něm na toto téma až tak moc nemluvilo. Patrně nejčastěji zaznívalo, že lidé ve vedení byli až moc velcí kamarádi nebo jim chyběla odvaha ptát se na nepříjemné věci.

Nebylo to ani tak o odvaze. Ale když s někým budujete hnutí deset, nebo i patnáct roků, tak potom převažuje uvažování typu, že to či ono ještě vydržíme. Možná nebyl ve vedení nikdo, kdo by řekl: Hele neblbněte, jestliže se Věslava Michalika ptají na jeho firmy, tak přece musí k tomuto položit na stůl všechny informace, ještě než byla oznámena jeho kandidatura na ministra. A podobně, jestliže chce jet Honza Farský do USA, tak asi těžko může dělat poslance.

Není ale přece jen paradoxní, že Víta Rakušana si delegáti opět zvolili naprosto drtivou většinou hlasů za předsedu, přestože byl u problémů s panem Michalikem, Farským a také exšéfem STAN v Praze Petrem Hlubučkem? Byť svým způsobem jen nepřímo?

Delegáti Vítkovi věřili, že nebyl součástí těch největších problémů ve STAN, a vnímají jeho vůli skutečně problémy řešit. A po pravdě řečeno jsme navíc v situaci, že nikdo jiný na předsedu kandidovat nechtěl. Možná to bylo tím, že jsme překročili nějakou vývojovou fázi, protože ještě nedávno vůbec nikdo u nás nečekal, že budeme mít tak moc poslanců a čtyři ministry. Věřím, že na příštím sněmu už budeme mít více kandidátů. Konkurence k politice patří, a když konkurence chybí, může se projevit i v problémech, které zažíváme.

Nezvažujete, že byste někdy na předsedu kandidoval?

Prožívám situaci, kdy jsem středně otrávený z toho, jak funguje česká spravedlnost, a nevím, jestli mám vůbec vnitřní motivaci dál v politice působit.

Zastavme se ještě u problémů dua pražský politik STAN Petr Hlubuček - podnikatel a lobbista Michal Redl, kteří jsou podle policie členy organizované skupiny, která se mimo jiné dopouštěla korupce. Kde jsou podle vás samotné kořeny tohoto problému? Ptal jste se na to třeba Petra Gazdíka, který kvůli kontaktům s Redlem rezignoval na post ministra školství?

Poprvé jsme situaci kolem bývalého předsedy STAN v Praze Petra Hlubučka řešili letos v únoru, když web Neolivni.cz psal o jeho policejním vyšetřování. Ptal jsem se na předsednictvu, jestli někdo o tom něco ví. A myslím, že Standa Polčák a Petr Gazdík mluvili o tom, že otec Michala Redla byl vážený člověk a sponzor hnutí. Jak se ale jeho syn dostal k Hlubučkovi, to já opravdu dodnes nevím.

Když vyšli následně další články, tak jsem Hlubučkovi říkal, že jestli má čisté svědomí, tak nechápu, proč nechce zveřejnit, jak je to s jeho nemovitostmi. Protože mám zkušenost s trestním stíháním, tak jsem ho poprosil o schůzku mezi čtyřma očima, na které jsem mu řekl: Petře, nevím nic jiného, než co píší média. Ale jestli je jenom něco z toho pravda, tak ty proboha musíš odstoupit, jinak poškodíš hnutí úplně šíleným způsobem.

Co on na to?

Odpověděl mi, že celé je to komplot proti němu, protože prý překazil velké kšefty v pražském Dopravním podniku a Pražské plynárenské. V tomto duchu mluvil celou dobu a tvrdil, že má čisté svědomí.

Ptal jste se pana Gazdíka, jak často byl v kontaktu s podnikatelem Redlem a proč mu případně prostě nepoložil telefon, když mu Redl volal?

Ptal jsem se ho na toto, když to celé vypuklo. Ale myslel jsem si, že Redl je více ve spojení se Stanislavem Polčákem. A když Petr začal zoufale vysvětlovat, že Redla dlouho neviděl, a pak, že si zavolali nebo že se potkali, tak jsem si říkal, že se mu stalo to nejhorší, co se vám může jako politikovi stát. Že lžete jako malé dítě.

A lhal?

Já nevím. Ale vysvětlování novinářům, když se ho ptali na dovolenou s Redlem, že s ním na dovolené nebyl, a potom, že myslel letní dovolenou, a ne zimní, tak to od něj bylo prostě nešťastné.

Vy jste na sněmu poměrně ostře kritizoval kumulaci funkcí, což je u STAN docela velký problém, spousta starostů jsou poslanci či senátoři a mají i další funkce. Mohl mít i tento fakt vliv na to, že čelní členové neřešili včas problémy? A nebudete už kumulovat funkce?

Chápu, že kumulaci funkcí nemohli mnozí řešit rychle, protože mnohdy ani nepočítali se zvolením do sněmovny. Zejména když kandidovali z nějakého horšího místa. A najednou je voliči do sněmovny poslali. Na druhou stranu, pokud někdo kumuluje funkce dlouhodobě, tak to považuji za velké neštěstí. Není normální, když někdo dělá kromě hejtmanství poslance nebo senátora. Myslím si, že má člověk dělat v politice jednu funkci, a to na sto procent, protože jinak to většinou negativně odnáší výkon obou funkcí.

Vláda bude muset ceny energií zastropovat

Vy jste na sněmu STAN upozorňoval také na to, že mnozí lidé se dostávají do obrovských finančních problémů a že je třeba jim více pomoci. Naléháte v tomto například na předsedu STAN a ministra vnitra Víta Rakušana, aby vláda udělala více?

Už na předsednictvu hnutí v polovině března jsem říkal, že bude velký problém s cenou energií a že si nepostačíme s pomocí nejchudším, protože se zdražování dotkne i střední třídy. Což se stalo. A nejde "jen" o občany. Teď se musíme bavit například o celém segmentu sklářství. Jestli vláda nenajde účinnou pomoc, tak se může stát, že v naší zemi zkrachují sklárny, zatímco například ve Francii budou fungovat, protože je tam díky vládě energie významně levnější.

Samozřejmě, ve standardním tržním prostředí je špatně, když vláda ohledně ceny energií zasahuje, ale je otázka, jestli jsme nyní v takovém prostředí. Jsme v mimořádné situaci, kdy cena energie vůbec neodpovídá reálným nákladům na její vznik.

Vít Rakušan na sněmu oznámil, že je třeba mluvit o příjmové stránce rozpočtu. Znamená to, že STAN přijde s nějakými návrhy? A jakými?

Myslím, že daň z nepřiměřených mimořádných zisků je věc, která bude muset nastat. Už po zahájení války jsem říkal, že nás čeká zavedení nějaké válečné daně, ve které budou muset bohatí nějakou dobu projevit větší solidaritu s chudými. Jinak náš solidární stát neudržíme pohromadě.

Měla by tedy vláda Petra Fialy více pomáhat?

Můj soukromý laický názor je, že nakonec v nějaké fázi bude muset vláda ceny energií zastropovat, pokud nechce položit celé odvětví průmyslu.

Myslíte si, že vláda umí lidem svá rozhodnutí vysvětlovat? I na vašem sněmu zaznělo, že starostové z vašeho hnutí mají k lidem nejblíže a cítí jejich problémy.

Je před komunálními volbami a starostové trochu vyděšeně sledují, kolik voličů se cítí být nynější sociální situací mimořádně znejistěných. To fakt nejsou lidé, kteří by měli vždycky hluboko do talíře. To jsou mraky lidí, kteří si před rokem dvěma vzali hypotéku a dnes jsou v situaci, kdy vůbec neví, co budou dělat.

Podle mě se to nedá vyřešit tím, že si řekneme, že budeme bojovat raději s inflací. Chápu, že čisté ekonomické poučky něco říkají, ale my jsme v mimořádné situaci vymknuté z kloubů. A řekl bych, že i jiné pravicové vlády v Evropě dělají kroky, o kterých by před dvěma roky tvrdily, že je dělat nikdy nebudou.

