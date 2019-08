Nebudeme navrhovat jiné jméno za Šmardu, zopakoval Hamáček po schůzce s Babišem

Spor o obsazení ministerstva kultury se po pondělní schůzce premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy ČSSD Jana Hamáčka nikam neposunul. Hamáček zopakoval, že jejich kandidátem zůstává Michal Šmarda a nikoho jiného navrhovat nebudou. Babiš trvá na tom, aby sociální demokraté přišli s jiným kandidátem. Zítra čeká premiéra jednání s prezidentem Milošem Zemanem, který Šmardu odmítl minulý týden jmenovat, protože je podle něj nekompetentní.

Předseda ČSSD Jan Hamáček slyšel v pondělí dopoledne od premiéra Andreje Babiše poprvé přímo z očí do očí, že nechce Michala Šmardu za ministra kultury. A to přesto, že už před dvěma a půl měsíci sám Babiš na návrh ČSSD oznámil prezidentu Miloši Zemanovi, že che Šmardu ve své vládě.

V pondělí vysvětloval, proč změnil názor. U Šmardy postrádá jazykové znalosti, schopnost reprezentovat, vzdělání a respekt odborné veřejnosti. Dodal, že mu vadí také Šmardovy kritické výroky z posledních dnů. "Například jak kritizoval ministryni financí Alenu Schillerovou," upřesnil Babiš.

"Je to Kalousek v sukni, dělá tupé škrty," napsal Šmarda o Schillerové na sociální sítě v pondělí 12. srpna. Schillerovou však kritizovala i řada dalších sociálních demokratů, včetně samotného Hamáčka. Podle sociálních demokratů nesestavuje správně státní rozpočet.

Hamáček po pondělní schůzce prohlásil, že si nemyslí, že by Šmarda svými výroky nějak vybočil z běžného politického vyjadřování. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že poslanecký klub bude vystupovat jednotně. "Nechte to na nás, zatím jsme vždy vystupovali jednotně," řekl Hamáček. Z jeho slov není ale jasné, jak moc chce ČSSD zůstat ve vládě i v případě, že by Šmardu ve vládě neměla. "Nadále na něm trváme, nebudeme navrhovat jiné jméno," zopakoval Hamáček.

"Pokud víte, před dovolenou jsem nebyl optimista ohledně budoucnosti vlády, a to se nezměnilo ani po dovolené. Děkuji," loučil se s médii a na některé dotazy už neodpověděl.

Na Babišova slova zareagoval i Michal Šmarda, a to opět na sociálních sítích. "Asi nejvíc mohla pana premiéra naštvat kritika paní Schillerové a způsobu, jakým je projednáván státní rozpočet. Ano, kritizoval jsem, že paní ministryně žádá po všech plošné škrty a nejde přitom sama příkladem v systémových reformách. Je to k diskuzi. Možná to bylo hodně ostré. Ale mé vyjádření bylo určitě věcnější a lidsky slušnější, než slova pana premiéra. Ten při diskuzi o sestavování rozpočtu místo věcných argumentů kritizoval "genetickou výbavu" představitelů ČSSD," uvedl Šmarda.

Připravujeme podrobnosti.