Kulturu povede Zaorálek, prezident souhlasí. Bude velkou posilou vlády, věří Hamáček

Naším novým kandidátem na ministra kultury je Lubomír Zaorálek, oznámil ve středu na narychlo svolané tiskové konferenci předseda ČSSD Jan Hamáček. Potvrdil tak spekulace médií, která od středečního rána přicházela s informacemi od nejmenovaných zdrojů z vedení sociální demokracie, že nabídku vést resort kultury dostal právě Zaorálek a že ji přijal. Prezident Miloš Zeman už oznámil, že se jmenováním nového nominanda ČSSD souhlasí. Samotný Zaorálek dosud svou novou roli nijak nekomentoval. Telefon nebere, na SMS neodpovídá.

"Sociální demokracie navrhne premiérovi Andreji Babišovi, aby ústavním postupem navrhl doktora Lubomíra Zaorálka na post ministra kultury," oznámil předseda ČSSD Jan Hamáček.

Podle něj je Zaorálek zkušený politik a bere ho tak jako velkou posilu vládního týmu. "On zvládl řídit mnohem větší resort (ministerstvo zahraničních věcí, pozn. red.) než je ministerstvo kultury. A je to doktor filozofie, pracoval i v kulturní sféře, takže tam vidím samá pozitiva, žádný problém. Nepředpokládám tedy, že by mu někdo mohl vyčítat, že nerozumí kultuře," prohlásil šéf ČSSD.

Prezident Miloš Zeman už oznámil, že na rozdíl od předchozího kandidáta ČSSD Michala Šmardy se jmenováním nového nominanda souhlasí. "Po oficiálním předložení návrhu premiérem se pan prezident s Lubomírem Zaorálkem setká, následovat bude jmenování ministrem. Termíny nyní hledáme," informoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Hamáček uvedl, že Zaorálkovým úkolem bude resort stabilizovat. "Věřím, že se stihne zapojit do dialogu o státním rozpočtu. Jakkoli v těch vyjednáváních s paní ministryní financí (Alenou Schillerovou z ANO) se podařilo získat pro ministerstvo kultury přes 400 milionů navíc oproti původnímu návrhu, ještě nás čekají také jednání o platech," pokračoval Hamáček.

Situaci na ministerstvu kultury tak považuje za vyřešenou. "Pokud dotáhneme obě věci do konce, vládní angažmá může pokračovat," dodal Hamáček, kdy měl na mysli obsazení ministerstva kultury a debatu o rozpočtu.

Loni v červnu byl Zaorálek jedním z vlivných sociálních demokratů, kteří podporovali odstoupení od dohody o vzniku menšinové vlády s ANO. Premiér Babiš ji podle tehdejšího předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) porušil, ještě než začala platit, když odmítl nominaci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí. Zaorálek zastával podobný názor.

"Zaorálek pochopil, že pokud se ČSSD jednou rozhodla, je potřeba dělat vše pro to, aby tento projekt byl úspěšný," řekl Hamáček na dotaz, jak k návrhu vládního postu Zaorálek přistoupil, když od začátku nebyl jednoznačně pro koaliční spolupráci s hnutím ANO.

Hamáček dále řekl, že premiér Babiš s nominací Zaorálka nemá vůbec žádný problém. Stejně se Babiš vyjádřil ve středu v České televizi. Ještě ve středu odešle Hamáček Babišovi oficiální nominaci, aby ji ten předal na Pražský hrad.

Na dotaz médií šéf ČSSD ujistil, že i nadále počítá s dalším působením Michala Šmardy ve straně. Byl původním kandidátem ČSSD na post ministra kultury. Prezident ho však odmítl jmenovat, a když se k tomu přidala premiérova kritika, Šmarda se nominace vzdal. "Michal Šmarda je místopředsedou sociální demokracie a já předpokládám, že bude pokračovat v práci ve vedení. Má moji plnou podporu v kandidatuře do Senátu ve svém volebním obvodu," sdělil předseda ČSSD.

Přichází do citlivého prostředí, upozorňuje šéf Národního divadla

Na oznámení jména nového ministra zareagoval ředitel Národního divadla Jan Burian, který Aktuálně.cz řekl, že si přeje, aby se Zaorálek dopracoval k potřebným systémovým, legislativním a rozpočtovým změnám v resortu. "Nastupuje do citlivého prostředí, které vyžaduje mnoho empatie, naslouchání a trpělivosti. Význam resortu kultury je ukazatelem duchovního stavu společnosti," dodal Burian.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je Zaorálek dobrý kandidát, protože má zkušenost s řízením ministerstva. "Lubomíra Zaorálka znám dlouhou dobu a vím, že pracoval pro ostravskou televizi, dělal dramaturgii, takže zkušenost s kulturou určitě má. Je to konečně nominace, která v sobě zahrnuje vztah ke kultuře a managerské schopnosti," ohodnotil nového kandidáta Filip.

Jiný názor má předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. "Resort kultury potřebuje do svého čela ministra, který kultuře rozumí a má respekt u odborné veřejnosti. Místo toho sociální demokraté opět přichází s ryze politickou nominací člověka, který možná bude ČSSD loajální, ale o kultuře nic neví. Tratit na tom bude ČR," napsal na Twitteru.

Tím, zda má Zaorálek dost zkušeností v kultuře, si není jistý předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Podle něj ale není na opozici, aby hodnotila kompetenci kandidátů na ministra, zodpovědnost za ně nesou navrhující strana a premiér. Výborný doufá, že se spor o ministerstvo kultury chýlí ke konci.

O naději na konec sporu mluví i ODS. "Snad taškařice kolem ministerstva kultury tímto končí. Snad se Lubomír Zaorálek nebude při řízení resortu inspirovat KLDR, kterou před časem navštívil," uvedla strana na Twitteru.

"Vládou už prošel, hloupý není a jak vím z těch našich hádek, kulturní přehled má," okomentoval na Twitteru Zaorálka místopředseda ODS Jan Zahradil.

Předseda SPD Tomio Okamura považuje nominaci Zaorálka za nepřijatelnou, v ČT tvrdil, že Zaorálek před rokem 1989 působil jako cenzor. "To, že ČSSD nominovala pravou ruku Bohuslava Sobotky, svědčí o naprosté kádrové nouzi," řekl. Nevěří také, že s nominací skončí vládní krize, podle něj je příčinou sporů vládní angažmá sociální demokracie.