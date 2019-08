Já ministrem nebudu. Bude to Zaorálek, který je z Hamáčkova houfu, tvrdí Jandák

Vítězslav Jandák působil v minulosti jako ministr kultury a podle bývalého místopředsedy ČSSD Michala Haška by měla sociální demokracie nominovat na tento post opět jeho. "Já to nebudu, myslím, že to bude Lubomír Zaorálek," řekl Jandák v rozhovoru pro Aktuálně.cz ve středu ráno ještě před tím, než i další média informovala, že by podle jejich zdrojů z ČSSD měl být kandidátem skutečně Zaorálek. "On patří do houfu, který je blízký předsedovi Hamáčkovi. Například na rozdíl od paní Kalistové, o které se také mluvilo," tvrdí Jandák.

Co říkáte na to, že vás bývalý místopředseda ČSSD a exhejtman Michal Hašek jmenoval jako možného ministra kultury? A kromě kritiky sklidil za návrh i hodně pozitivních reakcí?

Já se tomu jen a jen usmívám.

Jen usmíváte? Nebo přemýšlíte nad tím, jestli vám předseda ČSSD Jan Hamáček nezavolá?

Říkám si: Ježíši, kam jsme to dopracovali. Pro Krista Pána, co se dokáže udělat z takové jednoduché věci, jako je zmínka o mém jméně.

Zejména příznivci Miloše Zemana, kteří jsou i vaši příznivci, by byli dle ohlasů nadšeni, kdybyste se skutečně ministrem stal.

Já pana prezidenta podporuji, protože on chtěl i v případě postupu ohledně ministra kultury sociální demokracii zachránit.

Zachránit? Nedostal ji spíše do těžkých problémů, když odmítal odvolat Antonína Staňka a nakonec kandidáta ČSSD Michala Šmardu ani nejmenoval?

Když by ale přišel na ministerstvo někdo, kdo vůbec nic nebude o tomto ministerstvu vědět, tak to bude velký problém. A já si myslím, že pan Šmarda o něm opravdu moc nevěděl. Myslím, že by ho tam různí lidé rozemleli a skončilo by to špatně.

Ale vezměte si, že pan Šmarda je dlouholetý starosta, navíc působí tak, že umí s lidmi velmi dobře komunikovat.

Přesto si myslím, že od pana prezidenta to byla ochrana sociální demokracie nad neuváženým personálním krokem. Navíc to bylo od ČSSD neobratné.

Proč neobratné?

Vezměte si, že všichni "papaláši" sociální demokracie mají fleky. Když jsme tam naposledy, tak se zachráníme, říkají si. Postupují v duchu "urvi, co se dá". Což je velká chyba. Sociální demokracie musí vysílat na různé posty odborníky, a ne "papaláše". Ti by měli velmi rychle pracovat na revitalizaci sociální demokracie, jenže my to děláme naopak. Oni jdou raději do státních funkcí.

Není to ale spíše tak, že řada sociálních demokratů, včetně předsedy Hamáčka, je přesvědčena, že ve vládě udělají pro své voliče mnohem více než v opozici?

Tomu rozumím. Ale Andrej Babiš vítězí, protože stejně jako jinde v Evropě chtějí voliči vůdčí osobnosti. Navíc od ČSSD nebylo správné, že šla do rozporu s prezidentem. Je šachista a hraje na dvacet tahů dopředu, jít s ním do sporu byla pitomost.

Ale podle ústavy měl prezident pana Šmardu jmenovat, tvrdí řada ústavních právníků.

Já jsem přesvědčený, že vedení mělo o ministrovi kultury s prezidentem debatovat, a ne nominovat pana Šmardu bez konzultace s Milošem Zemanem. Vezměte si, že z ČSSD odcházejí tisíce členů, strana se sice může přihlásit k řadě dobrých věcí, které ve vládě skutečně prosadila, ale ona neukazuje lidem žádnou vizi. Babiš jim vizi ukazuje.

Jakou?

Jednoduše řečeno baťovskou. Tak to je, a proto ho mnozí lidé volí. Zatímco ČSSD má jediné zaklínadlo: my vám přidáme. To je všechno. Program ČSSD je vybrakovaný, vedení ČSSD by si mělo uvědomit, že doba se obrovsky mění a že program, díky kterému byla ČSSD za svých 140 let existence často úspěšná, už dnes neplatí. Já podporuji například sociální politiku, ale nesmí se dělat tak, jak ji dělá paní ministryně Jana "Venezuela" Maláčová, která v době, kdy máme minimum nezaměstnaných, a naopak nám všude scházejí lidé, tak chce všem těm, kteří práci nemají, ještě přidat. Místo toho, aby je donutila pracovat.

Ovšem vy sám jste přece sociální demokrat.

Ale pozastavil jsem členství, když jsem se stal radním rozhlasové rady. Vedení strany si skutečně neuvědomuje, že doba je dnes jinde a strana se drží hesla Carpe diem - Užívej dne.

Takže logicky z vašich slov vyplývá, že vy jste dnes názorově jinde než nynější vedení. A už proto byste ministra za ČSSD dělat nemohl.

Ale nechci se příliš vyjadřovat k politice, jako člen rozhlasové rady jsem apolitický, a proto jsem i přerušil členství.

Kdo podle vás bude nakonec ministrem kultury?

Myslím, že to bude Lubomír Zaorálek.

Proč on? Jeho jméno se ještě nikde neobjevilo (rozhovor probíhal ve středu ráno, pozn. red.).

Ale já myslím, že to bude on. Protože Zaorálek měl kdysi ke kultuře blízko, dokonce blíž než k ministerstvu zahraničí. Tipuji, že se to stane. Nejsem prognostik.

Zaorálek zatím nereaguje Deník Aktuálně.cz oslovil bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka s dotazem, zda skutečně dostal nabídku vést resort kultury a jak na ni případně zareagoval. Dosud neodpověděl. Premiér Andrej Babiš (ANO) nechtěl případnou nominaci Zaorálka, se kterým měl ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) spory, komentovat. V principu ale s jeho účastí ve vládě problém nemá, řekl novinářům. Nominaci od předsedy ČSSD Jana Hamáčka ještě nedostal, dodal.

A co Kateřina Kalistová, sociální demokratka, která ministerstvo kultury zná jako náměstkyně dokonale.

Je to tak, já ji velmi dobře znám, byla by to výborná ministryně.

Odkud ji znáte?

Já jsem ji udělal náměstkyní. Vystudovala dvě vysoké školy, je jazykově vybavená. Dělala mi asistentku, když jsem byl prezidentem zlínského filmového festivalu. A když jsem potom vyhodil náměstka na kultuře, který spal na ministerstvu, aby ušetřil své peníze, tak jsem jí nabídl místo. Myslím si, že to dělá dobře. Přesto si myslím, že ona to nebude.

Proč?

Protože nepatří k úzkému houfu kolem Jana Hamáčka, který si rozděluje funkce. Na rozdíl od Lubomíra Zaorálka.

Zatím se ale (středa ráno) nikde o panu Zaorálkovi nemluví jako o ministru kultury. Přece jen, s prezidentem neměl moc dobré vztahy, hodně kritický byl k němu i Andrej Babiš.

Přesto tipuji Luboše Zaorálka. A dejte na mě, že to bude on.

Vy byste to nemohl být už proto, že svým slovníkem vyvoláváte hodně emocí a máte řadu kritiků.

Já sám jsem nikdy nikoho nenapadl. Ale když mě někdo bezdůvodně uráží, tak na to musím zareagovat v duchu "na hrubý pytel hrubá záplata". Ve svých 72 letech se nechci nechat urážet, to je logické.

Ale přece jen chtít například někoho fackovat…

Asi bych měl někdy ve svých výrazech ubrat, ale když čeština je tak krásná.

Když Michal Hašek vzpomněl vaše jméno, hned se ozvaly hlasy, že těžko si vás lze představit ve Vídeňské opeře. Čím, jak asi víte, naráželi na Babišova slova, že by si tam nedovedl představit Michala Šmardu.

Děkuji Michalovi, že se o mně zmínil, potěšilo mě to. A pokud jde o operu, určitě bych v ní problém neměl. Mluvil jsem s Putinem, dánskou královnou a mnoha dalšími významnými lidmi a nebyla to ostuda. Vždy to bylo velmi příjemné. Z tohoto bych určitě obavy neměl. A vy nemějte obavy, že bych se stal ministrem. To asi těžko.