Prezident je velmi náročný šéf, říká Jindrák. Od cesty do Číny si slibuje nové dohody

Prezident Miloš Zeman se po domácím výjezdu na Karlovarsko chystá na řadu zahraničních cest. Podle ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolfa Jindráka bude Zeman téměř každý měsíc za hranicemi.

Prezident Miloš Zeman už za pár dní letí do Rakouska, následně do Číny na druhý summit v rámci čínské iniciativy "Jeden pás, jedna stezka", v plánu je také květnová cesta do Maďarska, v červnu do Slovinska, během podzimu pak Srbsko, a také severní Afrika.

Mimochodem, do Číny míří také ruský prezident Vladimír Putin. "Jak bývá zvykem na takových akcích, předpokládám, že se náš prezident s ruským přinejmenším neformálně pozdraví," avizuje ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák. Ten je se Zemanem v kontaktu velmi často, potkávají se přímo v kancelářích Hradu, v Lánech, kde mívá prezident setkání svých expertních týmů, nebo spolu tráví čas na zahraničních cestách.

Odmítá přitom názory prezidentových kritiků, podle kterých je Zeman sólista, který se nedrží priorit české zahraniční politiky, především jasně prozápadního směřování. "Určitě to tak není," reaguje Jindrák, podle kterého se prezident snaží o co nejlepší vztahy s Ruskem a Čínou především z ekonomických důvodů.

"Vím jistě, že mezi své hlavní priority počítá ekonomickou diplomacii. Může to znít jako klišé, ale ono to tak skutečně je. I proto usiluje o dobré vztahy s Ruskem a Čínou. Prezident je ekonom, uvědomuje si, jaká rizika má závislost pouze na západních zemích. Je proto rád za každý obchod, který se povede také s Ruskem, Uzbekistánem, Kazachstánem nebo třeba s Čínou," dodává Jindrák.

Vzájemný obchod s Čínou je však i přes všechny proklamace slabý. "Vyčkejme nynější cesty do Číny. Myslím, že by se mohly podařit některé věci v této oblasti," říká poněkud tajemně a obecně Jindrák. Více prozradit nechce. "Opravdu to nejde, byla by škoda něco pokazit," omlouvá se.

Krom zmiňované ekonomické diplomacie jsou podle Jindráka pro prezidenta důležité co nejlepší vztahy se sousedními zeměmi. "Chce vycházet se všemi prezidenty okolních zemí, a to bez výjimky. Se všemi se snaží mít nadstandardní vztahy, což se mu daří," soudí Jindrák, podle kterého výborné vztahy s okolními zeměmi potvrdilo i nedávné reprezentativní setkání na Hradě u příležitosti 20 let v NATO.

"Měl jsem z této akce, kterou jsme připravovali velmi pečlivě, obrovskou radost. Bylo pro mě zážitkem sledovat v Praze setkání všech prezidentů Visegrádské skupiny a dalších významných hostů. Jsem přesvědčený, že se akce po všech stránkách podařila," říká Jindrák.

Zemanova kritika Turecka vztahy nezatíží, tvrdí Jindrák

Jindrák toho zažil jako kariérní diplomat hodně, kromě jiného byl velvyslancem v Německu, Rakousku a Maďarsku. Největší výzvu ale patrně zažívá v poslední době. V těchto dnech jsou to přesně dva roky, co patří k nejbližším spolupracovníkům prezidenta, který je svými oponenty kritizovaný za některé proruské či pročínské postoje.

"Znám Miloše Zemana už více jak dvacet let. Díky tomu vím, co mám od něj čekat, a předpokládám, že on ví, co může čekat ode mě," vzpomíná Jindrák na dobu, kdy byl Zeman předsedou vlády a on pracoval jako náměstek tehdejšího ministra zahraničí Jana Kavana. "Zažil jsem Miloše Zemana při jednání vlády, protože jsem tam občas zastupoval ministra Kavana, v kontaktu jsme byli také na zahraničních cestách," říká Jindrák.

Pětapadesátiletý diplomat Jindrák má pověst člověka, který se snaží v politice vystupovat jako muž konsensu, o čemž svědčí i to, že pracoval pro zcela rozdílné politiky. Před příchodem na Hrad působil jako poradce bývalého premiéra Bohuslava Sobotky, který měl s prezidentem napjaté vztahy.

"Pro mě je ze všeho nejpodstatnější hledat v politice konsensus, nejvyšší ústavní činitelů musí nacházet společnou řeč. Jsem moc rád, že se toto v poslední době daří. Rolí diplomatů je nacházet to, co politiky spojuje," podotýká Jindrák.

Své diplomatické schopnosti bude muset zřejmě nasadit i nyní, kdy bude třeba "hasit" nediplomatická slova prezidenta na adresu Turecka. "Proč útočí (Turci) na Kurdy? No protože jsou faktickými spojenci Islámského státu," řekl Zeman mimo jiné před pár dny na setkání s občany ve Vintířově na Sokolovsku. Reakce Turecka přišla ve čtvrtek, tamní ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že ostře odsuzuje Zemanovy výroky s tím, že jsou plné lží a urážek vůči Turecku a jejímu prezidentovi.

Nebyla Zemanova slova za hranou, a nepoškodí vztahy Česka s Tureckem? "Ze své zkušenosti vím, že z dlouhodobého hlediska takovéto situace vztahy mezi státy zásadně nezatěžují," míní Jindrák a dodává, že výzvou pro diplomata je i podobná obliba prezidenta mluvit o věcech nediplomaticky, otevřeně, bez politické korektnosti.

Když přijde řeč na pracovní styl Miloše Zemana, Jindrák odpovídá, že prezident je velmi náročný šéf. "Na každý rozhovor s ním je potřeba být velmi dobře připravený, protože on má o mnoha věcech výborný přehled. Člověk musí být také schopný umět vyargumentovat své názory, protože prezident má velmi dobrou paměť. Někdo si může myslet, že svého šéfa nějak oklame, ale u Miloše Zemana to není možné, on vám to s klidem připomene třeba po roce, co jste mu řekl," tvrdí Rudolf Jindrák.