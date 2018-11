Poche přišel na ranní poradu české diplomacie. Už ale z nové funkce a jako externista

Europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) ve čtvrtek skončil na ministerstvu zahraničí jako politický tajemník. V Černínském paláci však zůstává a po formální stránce bude náplň jeho práce prakticky stejná jako doposud. Nyní se jen jeho pozice jmenuje jinak: poradce pro zahraniční záležitosti.

Praha - Jak bude nyní Pocheho působení v resortu vypadat, naznačilo hned čtvrteční ráno. Přišel coby externí poradce pro zahraničně-politické otázky na poradu vedení, kde každé ráno necelých patnáct lidí řeší, čím se bude úřad daný den zabývat a jaké problémy musí vyřešit. Zprávu pak dostávají i diplomaté ve světě, kteří tak mají přehled o aktuálním dění a plánech.

Pro Pocheho nic nového: těchto porad nejužšího vedení se účastnil i ve své původní roli politického tajemníka zhruba jednou týdně.

Původně měl být Miroslav Poche ministrem, ale prezident Miloš Zeman odmítl jeho jmenování podepsat mimo jiné kvůli jeho názorům na migraci. Nakonec získal pozici šéfa diplomacie jiný sociální demokrat Tomáš Petříček. Oba jsou přátelé a bývalí blízcí spolupracovníci a lze tak předpokládat, že si Poche na ministerstvu udrží vliv. Byť nyní pouze jako externista.

"Od čtvrtka má dohodu o pracovní činnosti, což je běžná forma externí spolupráce. Ve smlouvě je sazba 300 korun za hodinu s tím, že může odpracovat maximálně dvacet hodin týdně," uvedla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Michaela Lagronová.

Kolik času bude nakonec v sídle české diplomacie Poche reálně trávit, není zatím jisté. On sám to nekomentoval. "K tomu by se měl vyjadřovat pan ministr. To mi nepřísluší," reagoval na dotaz, jaké bude jeho zařazení na úřadě.

Nový ministr zahraničí Tomáš Petříček potvrdil, že Poche nebude na jeho úřadě pracovat na plný úvazek. "Bude externí poradce. Dnes se spolu domluvíme na konkrétní podobě spolupráce, ale mělo by jít o občasné konzultace," upřesnil ministr pro Aktuálně.cz.

Vlastní kancelář Poche zřejmě mít nebude, podle informací z úřadu využije během svých návštěv prostory vyhrazené pro poradce. "Tato kancelář poradcům poslouží jako zázemí, když přijdou na úřad," řekla Lagronová.

Je však prakticky jasné, že Poche bude Petříčkovi radit ve věcech týkajících se EU. "V oblasti evropských záležitostí má jako europoslanec velký přehled a dobré kontakty v Bruselu, čehož chytrý ministr bude využívat," uvedl stranický šéf Pocheho i Petříčka, předseda ČSSD v Praze Petr Pavlík. Kromě toho se však Poche orientuje i ve vztazích uvnitř sociální demokracie i mimo ni.

Ani přímluva u Nejedlého k jmenování Pocheho nepomohla

Pocheho prosazoval do křesla ministra předseda ČSSD Jan Hamáček ještě zkraje letošního podzimu. Oba se opakovaně snažili Zemana přesvědčit, aby jmenování vlivného člena sociální demokracie v Praze podepsal. Poche kvůli tomu podle informací Aktuálně.cz jednal například i s poradcem prezidenta Martinem Nejedlým.

Veškeré pokusy troskotaly a ČSSD musela hlavě státu ustoupit, přestože premiér Andrej Babiš (ANO) měl právní nástroje, jak Zemana k podpisu jmenování přinutit.

Europoslanec patří mezi klíčové členy strany. Byl to právě on, kdo sehnal Hamáčkovi hlasy delegátů při volbě předsedy strany a také ve vnitrostranickém referendu o vstupu do vlády s hnutím ANO.