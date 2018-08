Poche zůstává jediným kandidátem ČSSD na šéfa diplomacie, Hamáček chce se Zemanem jednat ve středu

Jan Hamáček nemá také zprávy o tom, že by situace s neobsazenou pozicí ministra zahraničí zatěžovala českou diplomacii.

Praha - Pro ČSSD zůstává jediným kandidátem na ministra zahraničí europoslanec Miroslav Poche. Novinářům to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který je prozatím pověřen řízením ministerstva zahraničí.

Nemá také zprávy o tom, že by situace s neobsazenou pozicí ministra zahraničí zatěžovala českou diplomacii. Prezident Miloš Zeman v červnu nominaci Pocheho do vlády odmítl a několikrát zopakoval, že svůj postoj k němu nezmění.

Podle Hamáčka zůstává v platnosti rozhodnutí předsednictva sociální demokracie, které Pocheho nominovalo do čela diplomacie. V pátek se předsednictvo znovu sejde a bude o situaci jednat.

Předseda ČSSD neodpověděl na dotaz, zda je možné, že by vrcholný stranický orgán při tomto jednání změnil názor. "Předsednictvo je kolektivní orgán. Každý člen má jeden hlas, včetně předsedy," řekl pouze.

O situaci chce mluvit také s prezidentem Zemanem. Očekává, že neformálně se tématu dotknou ve středu, kdy Zeman přijme na Pražském hradě české velvyslance a Hamáček se setkání zúčastní jako úřadující šéf diplomacie.

Hamáček by chtěl situaci s ministerstvem zahraničí vyřešit co nejdříve, přesný termín ovšem dnes neuvedl. Nemá zprávy o tom, že by záležitost zatěžovala českou diplomacii, uvedl.

"Naše zastupitelské úřady fungují standardně, stejně tak standardně funguje Černínský palác a žádné problémy nejsou. A pokud se podíváte na některé problémy, které jsme řešili přes léto, tak se ukazuje, že ta situace není nijak komplikovaná," řekl.

Předseda ČSSD také opětovně odmítl spekulace o tom, že by sociální demokraté mohli místo Pocheho nominovat do vlády lídra své kandidátky pro volby v Praze Jakuba Landovského.

"Je to spekulace jednoho z našich deníků. Já jsme o tom nikdy nehovořil, že by pan Landovský měl být kandidátem sociální demokracie," řekl. Dohady o své možné nominaci odmítl o víkendu i Landovský, když uvedl, že ho nikdo s nabídkou neoslovil a že se soustřeďuje na dosažení maximálního úspěchu v komunálních volbách.