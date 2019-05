Opozice chce další mimořádnou schůzi. Situace v sociálních službách je kritická, míní

Zástupci pěti poslaneckých klubů ve čtvrtek ráno oznámili, že se pokusí svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Důvodem je podle nich katastrofální situace v sociální oblasti, kdy vláda podle nich nesplnila slib, že dá do této oblasti dvě miliardy korun. V současné chvíli mají pod žádostí na svolání schůze 56 podpisů, což jim stačí. Je ale pravděpodobné, že opozice se svou většinou konání schůze zamezí.

Pouhý den před volbami do Evropského parlamentu vystoupili opoziční politici s požadavkem, aby se sněmovna sešla k mimořádné schůzi. Podle pěti opozičních klubů ve sněmovně je nezbytné, aby dolní komora projednala situaci v sociální oblasti, kde chybí minimálně dvě miliardy korun.

"Nebojím se říci, že problém s poskytováním sociálních služeb je tak vážný, že hrozí kolaps. Vláda nesplnila slib, že najde pro tyto služby dvě miliardy korun," prohlásil předseda KDU-ČSL Marek Výborný. "V tuto chvíli vláda nesplnila svůj slib, který dala v době projednávání státního rozpočtu, že najde dvě miliardy korun tak, aby došlo k dofinancování a zajištění sociálních služeb pro seniory, maminky v azylových domech, lidi postižené handicape m další, kteří se nemohou sami o sebe postarat," prohlásil Výborný.

Pokud do června peníze nebudou, hrozí podle něj propuštění mnoha ošetřovatelkám a dalším lidem v sociální oblasti. "Obce, kraje i neziskové organizace budou muset propouštět své zaměstnance, speciální pedagogy, pečovatele, ošetřovatele. Výrazným způsobem se sníží kvalita péče o ty, kteří jsou klienty sociálních služeb, což je téměř milion občanů České republiky," řekl.

K lidovcům se přidala také ODS, jejíž předseda Petr Fiala si postěžoval, že vláda místo pomoci potřebným dává peníze šest miliard na slevy v dopravě, přestože mnozí tyto slevy nepotřebují. "Místo toho, aby pomáhala těm, kteří si opravdu sami pomoci nemohou a jsou odkázáni na druhé, tak stát rozdává těm, kteří to vlastně vůbec nepotřebují.

Sleva v dopravě je poskytovaná úplně všem bez ohledu na jejich majetkové poměry. "Tak si to srovnejme. 6 miliard pro lidi, z nichž část slevy vůbec nepotřebuje, a 2 miliardy pro ty nejpotřebnější, na které stát nedokáže peníze najít. To je ostuda i sociální demokracie, která má slova sociální v názvu, ale není schopna podle toho jednat," sdělil Fiala.

Podle svých slov počítá s tím, že vládní většina zřejmě konání schůze neumožní, což nepovažuje za nejpodstatnější. "I tak to má smysl, i tak to bude výrayzně zvednutý prst. Vláda se k tomu bude muset nějak postavit a reagovat," soudí.

První místopředsedkyně pirátů Olga Richterová se obává toho, že premiér Andrej Babiš tuto situaci využije k tomu, aby si hrál na spasitele. "To nejsmutnější by bylo, kdyby pan premiér zanedlouho vystoupil s tím, že on to zachránil. Samozřejmě doufám, že peníze nalezneme, ale v tu chvíli nebude žádný spasitel," prohlásila.

Ke svolání mimořádné schůze se přidává také TOP 09 a Starostové a nezávislí. "Podle úrovně sociálních služeb se pozná úroveň společnosti. Vláda selhává, protože stát není schopný na tyto peníze sehnat peníze. Vláda má bohužel jiné priority. Za současné situace je jedno, jestli si můžou někde cestovat zdarma, jestliže je tak kritická situace ve financování sociálních služeb," uvedla první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v narážce na zmiňované slevy v dopravě.

Pro Penam peníze jsou, kritizuje opozice

Druhý muž STAN Jan Farský zároveň poukazuje na to, že ministerstvo financí poskytlo dotaci 100 milionů korun na výrobu toustového chleba firmě Penam, která patří do svěřenského fondu premiéra Babiše. "Přijde mi absurdní, že stát marně hledá peníze pro slabé, kteří potřebují pomocnou ruku, a do toho vyjde tento týden zpráva, že se našlo 100 milionů korun na dotaci pro druhého nejbohatšího Čecha," sdělil Farský v narážce na Babiše.