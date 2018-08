Lidi říkali, že přišli Rusáci. Filipově teorii nerozumím, reagoval Babiš na výrok o invazi

Premiér Andrej Babiš poprvé podrobněji zareagoval na tvrzení předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, který se snaží omlouvat ruský podíl na okupaci Československa v srpnu 1968.

Praha - Premiér Andrej Babiš se nakonec přece jen postavil proti slovům šéfa komunistů Vojtěcha Filipa ohledně okupace Československa, byť Filipa ve svém vyjádření vůbec nezmínil.

Předseda komunistů, s nimiž je Babiš "svázán" dohodou o podpoře vlády, promluvil o okupaci pro britský list The Guardian. "Nikdo nenapíše, že celá idea je postavená na protiruském stanovisku. V sovětském politbyru byl v té době jediný Rus, který hlasoval proti (invazi). Brežněv byl z Ukrajiny. Hlavní silou invazních armád byli Ukrajinci," tvrdil v rozhovoru Filip, proti jehož slovům se ohradila opozice i historici.

Babiš v pondělí na Filipa sice zareagoval, ale zvolil velmi opatrný tón. "Je celkem jedno, jaké národnosti kdo byl. Pro Československo to byla jedna z největších tragédií," uvedl, aniž by řekl něco k samotnému Filipovi.

Po středečním jednání vlády byl už premiér obsáhlejší. "Pan Filip rozvil nějakou teorii, já tomu nerozumím," prohlásil a dál se k chování šéfa komunistů nevyjadřoval. "Samozřejmě já chápu, že někdo čeká, že budu napadat jiné politiky, každý se vyjadřuje za sebe," podotkl Babiš.

Podle něj byl za okupací především Sovětský svaz. "Já jsem se jasně vyjádřil, že okupace Československa je v naší historii jeden z nejvíc negativních jevů za sto let a že to byla invaze. Kdo to byl, nevím. Lidi říkali, že přišli Rusáci, to je všechno. Samozřejmě to byla katastrofa pro celý národ. Je potřeba to odsoudit a asi to připomenout, že se to vůbec stalo, že to bylo vůbec možné," řekl novinářům Babiš.

"Já jsem to odsoudil, byla to invaze, bylo to nepřijatelné. Je jasné, že to tehdy organizoval Sovětský svaz," zdůraznil premiér.

"Vzpomínáme si potom, když nás okupovali, když jsme hráli hokej, a samozřejmě Palach a všechno. V osmašedesátém byla naděje, že bude ten devětaosmdesátý, trvalo to pak ještě 21 let, než to nastalo. Tehdy ale byli všichni nadšení, přišly tanky a bylo po tom," dodal premiér.

Babiš kritizoval Jermanovou

Babiš po jednání vlády také kritizoval středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO) za to, že její manžel využíval služební auto kraje. "To je špatně, tak to nemá být. Mně se to nelíbí," řekl Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády.

Na dotaz, jestli se s hejtmankou sejde či zda z jejího jednání vyvodí důsledky, Babiš neodpověděl. "Já jsem jí psal hned, že tomu moc nerozumím a že to má okamžitě ukončit," reagoval.

Šéf ANO zmínil i tiskovou konferenci hejtmančina manžela Jakuba Pokorného, který před novináři přečetl připravený text a odmítl odpovědět na dotazy. "Myslím, že ta tiskovka se vůbec nepovedla," řekl Babiš.

Pokorný na tiskové konferenci, na které hejtmanka neřekla jediné slovo a pouze stála vedle svého manžela, potvrdil, že autem Superb skutečně jezdil. Hájil se ale tím, že vůz je starý dva roky a má najeto přes 100 tisíc kilometrů. "Je to vůz po bývalém hejtmanovi. Nevybíral jsem model ani výbavu. Bylo to auto služební, hejtmanky, a já jsem nic neřešil. Na toto auto existuje služební smlouva," prohlásil.

Pokorný také řekl, že požádal manželku, aby se auta zbavila. "Moc mě mrzí, že se Jarka kvůli mně dostala do této nepříjemné situace. Požádal jsem ji tedy, aby nás auta okamžitě zbavila. Garantuji vám, že už se žádného předmětu Středočeského kraje nedotknu, kromě své manželky," končil neobvyklé vystoupení manžel hejtmanky.

Tisková konference manžela hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové: