Nepodceňuji žádného politika, ani Babiše. Náskok ANO snižujeme, tvrdí šéf ODS Fiala

Předseda ODS Petr Fiala tvrdí, že současní či budoucí voliči ODS mají ze všeho nejvíce důvěřovat tomu, co říká on sám. V rozhovoru pro Aktuálně.cz tak reagoval na dotaz, zda ODS nepůjde cestou Václava Klause mladšího, Jana Zahradila nebo Alexandry Udženija. "Já reprezentuji ODS a garantuji, že platí toto, co říkám," uvedl Fiala, který odmítá, že by podceňoval morální stránku politiky nebo stav demokracie v Česku. "Bojuji za demokraciii ne žvásty, ale každodenními činy," prohlašuje.

Překvapila vás reakce lidí, kterým se nelíbilo, že se vaše první místopředsedkyně Alexandra Udženija chlubí na sociálních sítích fotkou s ředitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem z návštěvy jeho narozenin?

Do jisté míry ano. Míra pozornosti, která tomu byla věnovaná na sociálních sítích, byla velmi silná.

A rozuměl jste naštvání či zklamání těchto lidí z jejího chování?

Beru na vědomí, že to takto lidé vnímají.

Ale mě zajímá, jestli rozumíte tomu, že pro spoustu vašich voličů či příznivců ODS může být pobuřující, když jde na akci lidí, z nichž mnozí jsou myšlenkově zcela někde jinde než právě vaši voliči?

To, že jde někdo na oslavu nějakých narozenin, opravdu nevyjadřuje jeho politický postoj. Každý ale samozřejmě musíme zvažovat dosah svých činů a toho, jakým způsobem se chováme. Jedna chyba, nebo jedna účast na oslavě, kde jsou lidé, s kterými třeba nesouhlasíme, by neměla u voličů poškodit programovou nabídku, kterou ODS má a která je pro tuto zemi nesmírně důležitá.

Byla tedy chyba, že tam šla?

Při zpětném pohledu se to jako chyba jeví. Paní Udženija uznala, že udělala chybu ve své reakci na kritické připomínky lidí, za to se omluvila. Já bych k panu Soukupovi nešel a pozvání jsem odmítl. Nepodceňuji ty reakce, myslím, že ODS a její představitelé musí vystupovat ve všech případech pokorně, s úctou k voličům, zodpovědně k tomu, co dělají. Myslím, že dělám politiku, na kterou řada voličů reaguje pozitivně, a v tom míním pokračovat.

Nepodceňujete ale tu stránku politiky, kterou by šlo třeba nazvat jako mimoprogramovou, charakterovou, citovou, emotivní?

To vůbec nepodceňuji. Zabývám se politikou dlouho, abych věděl, jak důležitá je i její emotivní stránka. Ale my dnes opravdu řešíme mnoho zásadních věcí a politika se nesmí změnit jen ve festival emocí a marketingových triků, jak nám tady předvádí pan premiér.

Co když ale právě vaši voliči chtějí, ve zkratce řečeno, ODS Miroslavy Němcové a ne Alexandry Udženija?

Já jsem velmi šťastný, že vedu politickou stranu, kde je velké množství osobností, a často osobností různého typu. Nemůžete ale od předsedy ODS očekávat, že teď začne tyto věci personifikovat. Můžu jen podtrhnout, že ODS nabízí širokou škálu osobností, které jsou spojeny pod tím hlavním, a to je program. A já prosím voliče, nenechte se zmást emocemi, i když vás něco štve, nehleďte na nějaké chyby, všichni děláme nějaké chyby. Podívejte se na to, co je hlavní nabídka ODS a co vám já garantuji.

Co tedy garantujete?

Že až půjdeme do vlády, tak tam budou jenom lidé, kteří budou do poslední chvíle hájit snížení daní, že tam budou jenom lidé, kteří něco udělají s byrokracií, že tam budou jenom lidé, kterým záleží na tom, aby naše vzdělání bylo kvalitní. Vraťme politice smysl, a smyslem politiky je uskutečnit program.

Ale nechtějí voliči ODS kromě programu hlavně bezúhonné politiky? Zejména v éře trestně stíhaného premiéra s podezřením na střety zájmů nebo hejtmanky, jejíž manžel si jezdí služebním autem?

Ale když se podíváte například na naše kandidáty do senátních voleb, které jsme loni drtivě vyhráli, tak je to jedna osobnost za druhou. A proto také ve volbách tak moc tito kandidáti uspěli. Vím, že morálka je pro voliče velmi důležitá, a stejně tak mě trápí, jakého máme premiéra nebo aférky paní hejtmanky.

Ale nepovažujete to za nejdůležitější.

Více mě trápí, co dělá Andrej Babiš a jeho vláda s Českou republikou. Mohl bych se smát, když poslouchám, jak chce udělat z České republiky inovační velmoc, jenže on to vykládá ve chvílích, kdy naše země za jeho vládnutí vypadla z žebříčku 25 nejinovatějších zemí světa. Běduje nám nad tím, jak má drobný živnostník těžký život a kolik na něj přichází kontrol ve chvíli, kdy on a jeho úřad platili kontrolory za to, aby něco odhalili, a ve chvíli, kdy prosazuje třetí vlnu EET. Nebo nám vykládá, jak udělá efektivní stát, a vypráví to ve chvíli, kdy zvětšil počet státních úředníků o 45 tisíc a výdaje státu narostly o 300 miliard.

Nikoho nepodceňuji. Ani Andreje Babiše

Nesoustředíte se skutečně až moc na program? Nedávno vám například politolog Bohumil Doležal vyčítal, že v době, kdy je podle mnohých ohrožena česká demokracie, vy o tomto ohrožení mluvíte jen málo.

Mluvím o tom a nepodceňuji to! Než se různí komentátoři vzpamatovali, já jsem dávno o těchto problémech mluvil a psal. Napsal jsem to do svých knih, než si tohoto ohrožení vůbec někdo všiml. A mimochodem, ať se každý podívá sám na sebe. Já, když jsem viděl, že jsou tady problémy, tak jsem šel do politiky! A něco dělám! A bojuji každodenně!

Skutečně?

Bojuji za demokraciii ne žvásty, s prominutím, ale tím, že každý den se snažím, abychom nepřijali jediný protidemokratický zákon, každý den se snažím, aby nebyla ohrožována svoboda. Každý den mluvím o těchto věcech na konkrétních případech. Já jsem byl aktivní proti režimu za komunismu, byl jsem aktivní celou dobu v akademické sféře a jsem aktivní i teď. Takže mně nikdo nebude vykládat, že já nevidím ohrožení demokracie.

Takže ho vidíte, jen o tom tak často nemluvíte?

Já si jenom nemyslím, že se demokracie opraví tak, že budeme říkat, v jaké jsme nyní demokratické krizi. To není cesta ven.

A jaká je tedy cesta?

Cesta je získat na svou stranu voliče a opět je přesvědčit, že jedině rozumná demokratická politika založená na programu, hodnotách a slušných a kompetentních lidech pomůže této zemi. Potom demokracii v naší zemi zachráníme a budeme ji mít v plné kvalitě.

A je podle vás ohrožena demokracie?

Je pravda, že naše demokracie je ohrožena, protože obrovská moc je koncentrovaná v rukou jednoho člověka. Zároveň ale nesouhlasím s tím, že by u nás byla omezená demokracie. Není! A nesouhlasím ani s tím, že bychom ztratili svobodu. My dennodenně ztrácíme svobody tím, jak stále přijímáme nové zákony a regulace, ale základní svobodu jsme neztratili. Můžeme ji ztratit. Ale nad tím nemá smysl lamentovat, plakat a říkat, co by kdyby, ale je potřeba něco dělat. Já něco dělám!

Neměl by jako politik, který chce porazit Andreje Babiše, ještě více jezdit za voliči i nevoliči po celé zemi?

Jezdím maximálně možným způsobem.

Nepodceňujete ho?

Nikoho nepodceňuji. Ani Andreje Babiše, ani jiné politické soupeře, kteří jsou mnohem slabší. To se v politice nevyplácí.

Nebojíte se toho, že vám Babiš začne brát pravicové voliče podobně, jako před časem vzal velké množství levicových voličů?

Já nespekuluji, já pracuji.

Neobáváte se toho?

Ne. Zatím se nám v posledních letech daří být v každých volbách úspěšnější než v předchozích, a jsem přesvědčený, že to bude pokračovat. Hlavně jsem si jistý, že v příštích volbách budou voliči rozhodovat, jestli bude vládu sestavovat ANO nebo ODS.

Netrpíte až příliš velkou sebejistotou, nebo možná i sebeuspokojením? Chováte se stejně, když zavřete za novináři dveře a jste jen se svým blízkým týmem?

Když se zavřou dveře za novináři, tak já samozřejmě přemýšlím nad tím, jak mám dělat politiku, aby ODS byla co nejlepší a já převzal vládu v této zemi. A Česká republika patřila mezi 10 nejlepších zemí světa.

Zapochybujete někdy o tom, jestli jdete skutečně správnou cestou?

Říkám vám to, co vám potřebuji říct a co považuji za podstatné sdělit veřejnosti. Těžko můžete ode mě slyšet nějaké sebepsychologování. Jestli se mě ptáte, jestli jsem někdy nespokojený, tak ano, samozřejmě jsem. Zda jsem někdy nespokojený s tím, co dělají mí kolegové? Ano, jsem. A zda jim to říkám? Ano, říkám.

Ptám se na toto i proto, že vy zpochybňujete průzkumy veřejného mínění, které naznačují vaši velkou ztrátu za ANO. Co když se mýlíte?

Ať se každý podívá, jak ODS vycházela v průzkumech před každými volbami. Vím jako politolog, jak se průzkumy dělají, a vím, že takové průzkumy nemají příliš velkou hodnotu. Já sleduji v politice jiné tendence a ty si vyhodnocuji.

A proč podle vás zaostáváte za ANO?

Andrej Babiš samozřejmě koncentroval obrovskou moc, vládne na vrcholu růstového cyklu s velmi příznivými makroekonomickými daty a samozřejmě v jeho prospěch hraje i propojení obrovské mediální, vládní a politické moci. Navíc se mu podařilo stát hegemonem v levé části politického spektra.

Není problém i v tom, že mnozí lidé si stále nejsou jistí, jestli se ODS dostatečně odstřihla od lidí a praktik, které přivedly některé vaše politiky či jejich blízké na lavici obžalovaných?

ODS mnohokrát řekla, a to i mými ústy, že jsme se z minulosti poučili a to špatné necháváme za sebou. A protože jsme se poučili, tak jsme připraveni na budoucnost.

Nečekají ale vaši možní voliči na něco ve stylu knihy, ve které ODS popíše všechny svoje chyby a zaváhání z minulosti, aby bylo jasné, co vlastně z minulosti považuje dnešní ODS za špatné, a kdo za to nese odpovědnost?

Takovou knihu voliči mají k dispozici a jmenuje se Občané, demokraté a straníci.

Ale obsahuje to, na co se ptám?

Obsahuje mimo jiné chyby, které se v minulosti staly. Ale já tady nejsem proto, abych tady vykonával profesi historika nebo politologa, ale proto, abych voličům nabízel cestu do budoucna a nesl odpovědnost za stranu, kterou vedu. A tato strana nabízí rozumný program, kompetentní řešení a jde nahoru. A je to jediná strana, která je schopná se postavit mašinerii, kterou tady koncentruje Andrej Babiš a jeho satelity. Toto je pro voliče podstatné!

Podstatné je, jestli lidé ODS věří a jestli mají jasno v tom, co by v této zemi nastalo v případě vládnutí ODS.

Když jsem řekl, že nepůjdeme s Babišem do vlády, mnozí mi nevěřili. A my jsme nešli. Mimochodem, toto je důvod, proč jsme vyhráli senátní volby a jdeme nahoru. Novináři a celá veřejnost si musí zvyknout na to, že pod mým vedením ODS dělá to, co říká.

Odcházet z EU? To by bylo postavené na hlavu!

Pokud byste v květnových volbách do Evropského parlamentu skončili třetí za piráty, bral byste to jako varovné znamení, že něco děláte špatně?

Až budeme mít výsledek, budu ho komentovat. Teď dělám všechno pro to, aby náš hlas rozumu byl co nejsilnější a uspěl mezi dvěma extrémy.

Jakými?

Jeden extrém je protievropský a druhý prointegrační za každou cenu. Nejde mi přitom o to, jestli budeme na pásce třeba třetí o několik desetin, ale jde mi o to, jestli budeme moci něčeho dosáhnout pro Českou republiku. A toho můžeme dosáhnout podle mého nejhlubšího přesvědčení jen tehdy, když bude ODS silnější, než je.

Nemyslíte si, že dřívější a možná i současní voliči ODS jsou natolik proevropští, že se bojí, jestli s lidmi typu vašeho lídra Jana Zahradila nepostihne Evropu kolaps a destrukce?

Jestli lidé nějakou takovou obavu mají, tak jedině na základě šíření nějakých nesmyslů, protože žádné obavy mít nemusí. ODS je v tomto smyslu naprosto proevropská strana.

Což byste dokázal na jakých příkladech?

Jsme přesvědčeni, že žádná alternativa k Evropské unii není, a hlavně je v národním zájmu České republiky být součástí EU. My víme, že v zájmu našich voličů a aktivních lidí je být v EU. Z toho vyplývá pro každého garance, že v podobě ODS volí stranu, která chce být součástí EU, a která chce, abychom se podíleli na reformách EU.

Ale to přece říkají i kandidáti většiny jiných stran. Vy i další zástupci ODS občas mluvíte o údajném eurohujerství jiných stran, ale nemám pocit, že by tady někdo takový byl.

Za námi jsou ale výsledky. My jsme jediná strana, která je deset let ve frakci Evropských konzervativců a reformistů, která připravuje reformu EU, o které všichni jenom mluví. Kdybychom udělali to, co jsme navrhovali, tak nečelíme brexitu a nejsme v takových problémech, v jakých jsme. A jestli mi tvrdíte, že už dnes nejsou žádní eurohujeři, tak ať se někdo podívá, co prosazuje frakce Alde, ve které je hnutí ANO. ODS je ta, která říká o evropské politice pravdu.

Proč nejste příznivci toho, aby EU napomínala premiéra Viktora Orbána za to, co dělá v Maďarsku?

Nikdy bych se neodvážil dělat to, co mnozí politici, kteří posuzují každý detail vnitrostranické politiky Viktora Orbána. Já dělám to, co by měl dělat české politik, tedy sleduji, co odpovídá zájmům českých občanů a českým národním zájmům.

A to je podle vás co?

Dnes se například ukazuje, že jeho migrační politika byla nakonec úspěšná a dnes zpětně i němečtí křesťanští politici oceňují, co udělal. To ale neznamená, že souhlasíme se vším, co dělá na domácí scéně on či někteří další politici, s kterými spolupracujeme.

Ale nechcete jim do vládnutí mluvit.

Považuji za nebezpečné, když se vymýšlejí různé sankce a zasahuje se do vnitřních poměrů členských států EU. Ono to nepovede k žádnému zlepšení jakéhokoliv vnitřního problému, ale jen ke zvyšování nedůvěry mezi zeměmi.

Jakou mají voliči jistotu, že evropská politika ODS nakonec nepovede ke špatným koncům?

My jsme už mnohokrát čelili kampani, že ODS je proti Evropě, ale to není přece pravda! Myslíte si, že by Jan Zahradil byl spitzenkandidat třetí nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, kdyby chtěl odcházet z Evropy? To je přece absolutně postavené na hlavu!

Já se ptám.

On je záruka rozumné evropské politiky, nikdy by ho nenapadlo, že se má z EU odcházet, nebo dělat podobné nesmyslné věci. To by ale nenapadlo nikoho.

Co když třeba lidé vám v tomto věří, ale Janu Zahradilovi a některým dalším politikům ODS ne?

Já reprezentuji ODS a garantuji, že platí toto, co říkám.

Co když ale za pár měsíců, třeba po příštím volebním sjezdu, půjde ODS cestou Jana Zahradila a jeho příznivců ve straně, nebo třeba cestou Václava Klause mladšího či Alexandry Udženija? Necítíte u potenciálních voličů ODS tuto otázku nebo obavu?

Kdyby tady byla ODS, ve které by byly obrovské spory, ve vedení by probíhal boj a z našich výkonných rad různorodá stanoviska, tak bych takové obavy chápal. My ale máme programové dokumenty a politické pozice, které jsou schváleny drtivou většinou členů a vedení ODS.

Takže předsedou nebude časem Václav Klaus mladší, nebo někdo s jeho pohledem na svět?

Nevím, kdo bude předsedou ODS v budoucnosti, ale vím, jaká je vůle většiny členů ODS a jaká je politika, kterou děláme. To je záruka pro voliče. Ale nedávejte mi hypotetické otázky, na které se nedá odpovědět. Nejsem prorok, nevím, kdo bude předseda ODS, ale lidé přece u žádné strany nevolí to, co bude v čele za x let.

Tak pokud se naplní vaše víra, že vyhrajete volby a povedete vládu, tak nějaký rok ještě v čele ODS vydržíte.

Já můžu slíbit jedině to, že lidé se můžou opravdu spolehnout na to, že v případě vlády v čele s Petrem Fialou se dočkají nízkých a jednoduchých daní, dočkají se obrovského snížení byrokracie a zlepšení fungování tohoto státu, dočkají se kvalitnějšího vzdělávání, dočkají se důchodové reformy, která zajistí důchody i lidem, jimž dnes ještě není čtyřicet let.

No, říkat to umíte hezky.

Ale, pane redaktore, to není o tom, jak to říkám. Já vás někdy vezmu na své cesty po republice. A vy uvidíte, že lidé se mě neptají na Václava Klause mladšího, ale říkají mi: pane předsedo, tady ty daně jsou tak složité, tady ta byrokracie tak strašlivá, tady to vzdělávání tak špatné, co s tím, prosím uděláte? A já jim konkrétně odpovídám. To zajímá lidi v naší zemi, to je pro ně nejdůležitější. Ne hypotetické konflikty, o kterých se zmiňují novináři.

Pořád ale zaostáváte o těch možná až patnáct procent za Babišem.

Ale postupně ten rozdíl snižujeme.