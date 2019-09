Zaorálek "zametá" po svém předchůdci, zrušil výběrové řízení na šéfa Národní galerie

Nový ministr kultury za ČSSD Lubomír Zaorálek začíná měnit verdikty svého předchůdce a zároveň stranického kolegy Antonína Staňka. V pondělí odpoledne Zaorálek oznámil, že zruší výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze. Právě odvolání jejího šéfa Jiřího Fajta stálo na počátku politické krize, která vyústila Staňkovým odchodem.

Když ministr kultury za ČSSD Lubomír Zaorálek v pondělí odpoledne začal mluvit s novináři, hned dal najevo, že by jim ze všeho nejdříve něco chtěl říci sám.

"Rád bych vám sdělil, že jsem se dnes rozhodl, že zruším výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze. Ono sice ještě běží, ale myslím, že podle toho, jak je vyhlášeno, je to nedostatečné," uvedl Zaorálek.

Podle Zaorálka dosavadní výběrové řízení nebylo v pořádku, což podle něj dokazuje i to, že se do něj nikdo nepřihlásil. "Bylo to takové, poměrně velmi rychlé výběrové řízení, jako kdyby jenom mělo rychle zalepit díru. V případě takové instituce si to skoro ani nemůžeme dovolit," řekl Zaorálek.

Podle něj stále ještě "nebyla položena otázka dalšího směřování galerie". "Věřím, že i v České republice je dost lidí, kteří na tuto debatu čekají," domnívá se ministr.

Další kroky nového ministra

Následně avizoval, že chystá další kroky týkající se památkové ochrany Hadích lázní v Teplicích, kterou jeho předchůdce zrušil v poslední den úřadování, či komise, která doporučuje granty pro festivaly klasické hudby. Většinu jejích členů Staněk též odvolal v poslední den úřadování.

"Rozhodl jsem se, že kolem lázní otevřu přezkumné řízení v této věci. Nic nepředjímám, záleží, jak to celé proběhne, a výsledek sdělím, až to celé proběhne," uvedl ministr.

Tento týden se sejde s komisí, jež se zabývá granty pro festivaly v oblasti klasické hudby a kterou vedl senátor za hnutí STAN Mikuláš Bek. Právě jej s dalšími kolegy odvolal z funkcí Antonín Staněk.

"Hodlám se s nimi sejít a domnívám se, že nebude problém, když se s nimi dohodnu, aby pokračovali v činnosti," řekl Zaorálek.

Ten chce v pátek také navštívit Olomouc a zabývat se situací, která vznikla kolem tamního muzea umění. Jejího ředitele odvolal ministr Staněk spolu s šéfem Národní galerie, což vzbudilo protesty mnoha zaměstnanců muzea i lidí z oboru.

"Chtěl bych se potkat s protagonisty této kauzy a také se zabývat otázkou Středoevropského fóra. Chci zjistit, jaké najít řešení z této situace, aby se uklidnila," podotkl nový ministr.

O konkurz do Národní galerie nebyl zájem

Aktuálně.cz za uplynulý měsíc oslovilo desítky kurátorů, kunsthistoriků či ředitelů českých galerií a muzeí. Nenašel se jediný, který by stoprocentně potvrdil, že se hodlá zúčastnit výběrového řízení na ředitele Národní galerie.

Mnozí respondenti kritizovali, že předešlý ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk vypsal výběrové řízení v poslední den úřadování, naformuloval ho obecně a odmítl odtajnit složení komise, která o vítězi rozhodne.

"Nekoncepční vypsání výběrového řízení mě stejně jako většinu kolegů překvapilo. Takovému závažnému kroku měla předcházet komplexnější diskuze o budoucnosti Národní galerie, která by zároveň pojmenovala problémy související s její činností, jejichž řešení se často léta odsouvá, a ze kterého by vzešlo přesnější zadání parametrů výběrového řízení," odpověděla například kurátorka Helena Musilová, která byla v letech 2013 až 2014 ředitelkou Sbírky moderního a současného umění Národní galerie a později pracovala v Museu Kampa.

Kunsthistorik Vít Vlnas, jenž nejprve vedl Sbírku starého umění a v letech 2013 až 2014 byl dočasně poveřen řízením Národní galerie, řekl, že obecně vzato vypsání výběrového řízení vítá.

"Před časem jsem se však připojil k iniciativě historiků umění, která požadovala, aby novému výběrovému řízení předcházela veřejná debata, jež by pomohla ministerstvu vymezit zadání budoucímu generálnímu řediteli a s ním i obrysy budoucího směřování instituce, mimo jiné proto, aby se neopakovaly truchlohry známé z poslední doby. K ničemu takovému nedošlo, proto mne současný, poněkud kvapně vypsaný konkurs nijak neoslovuje," odpověděl Vlnas.

Další hlasy z oboru

Také Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni, se podivil, že vypsání výběrového řízení nepředcházela odborná diskuse. "Jejím smyslem mělo být mimo jiné i to, aby se dobře stanovily podmínky konkurzu a aby i výběrová komise, která bude nového ředitele ministerstvu doporučovat, měla jasnější představu o tom, kdo je na takovou pozici v současné situaci nejvhodnějším kandidátem. To se však bohužel nestalo," uvedl Musil.

Na dotaz Aktuálně.cz, zda by se do výběrového řízení přihlásil, odpověděl i exministrem kultury Antonínem Staňkem pověřený dočasný ředitel Národní galerie Ivan Morávek. Ten letos ve funkci nahradil Jiřího Fajta.

"Moje působení v Národní galerii je v tuto chvíli stále poměrně krátké, byť si troufám říci, že se mi podařilo dosavadní čas maximálně využít k poznání naší instituce i řešení aktuální agendy. Můj zájem se výběrového řízení zúčastnit tak v tuto chvíli nemohu potvrdit ani vyvrátit," reagoval Morávek.

Výtky proti tomu, jak výběrové řízení na šéfa Národní galerie naformuloval Antonín Staněk, shromáždila rovněž skupina osobností ze světa výtvarného umění v dokumentu nazvaném K Národní galerii 21. století. Veřejně je dostupný na oborovém webu Artalk.cz.

"Za ústavně nejasné situace, bez vědomí toho, kdo bude jeho (Staňkovým) nástupcem, kdy bude jmenován, bez formulace zadání zřizovatele, bez zmínky o pravomoci, či složení komise, a s termínem přihlášek do konce září 2019 považují signatáři dopisu toto výběrové řízení za ukvapené a neprofesionální gesto odcházejícího ministra, jež přímo ohrožuje budoucnost největšího českého muzea," stojí v dopisu, který podepsali ředitelé Galerie hlavního města Prahy, Společnosti Jindřicha Chalupeckého, Domu umění České Budějovice nebo děkané, docenti či vysokoškolstí pedagogové.

Společně vyzvali ministerstvo kultury, aby parametry výběrového řízení probralo s odborníky, aby zahájilo kroky k decentralizaci galerie na více subjektů a také aby zřídilo správní radu, která by ředitele Národní galerie jmenovala a odvolávala.

Tím by do budoucna bylo možné zamezit situacím, k jaké došlo letos na jaře, kdy ředitele Národní galerie Jiřího Fajta odvolal přímo ministr kultury.