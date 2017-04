Lidovci a Starostové podepsali koaliční smlouvu. Chceme získat nerozhodnuté voliče, tvrdí Bělobrádek

před 7 minutami

Zástupci hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a vládní KDU-ČSL ve středu podepsali koaliční smlouvu pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Kandidátem na premiéra bude předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. "Rozhodli jsme se, že chceme společně se starosty vytvořit předvolební koalici a v ní se ucházet o přízeň těch nejméně 30 % voličů, kteří opět nevědí koho volit a nechtějí vracet k těm, co je zklamali v minulosti," vysvětlil Bělobrádek. Nová koalice bude muset pro vstup do Sněmovny získat ve volbách přes deset procent hlasů. Pro samostatnou volební stranu platí pětiprocentní hranice.

autor: ČTK

