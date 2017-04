AKTUALIZOVÁNO před 49 minutami

Lídrem pražské KDU-ČSL do voleb do Sněmovny je ministr kultury Daniel Herman. Na druhém místě je starosta Prahy 7 Jan Čižinský a třetí lékař a zastupitel Prahy 6 Marián Hošek. Na čtvrtém místě je pak místostarostka Prahy 12 Daniela Rázková. ČTK to řekl předseda pražské KDU-ČSL a pražský radní Jan Wolf. Lidovci se domluvili na společné kandidatuře se Starosty a nezávislými (STAN). STAN chtěl jako lídra svého předsedu Petra Gazdíka. Konečná podoba kandidátky tak ještě není jasná. O své kandidátce rozhodovali členové pražské organizace KDU-ČSL při vnitrostranických primárkách.

autor: ČTK

