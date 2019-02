Reforma penzí zůstává bez výsledku. Koalice se na její podobě zatím nedohodla

Koaliční strany ANO a ČSSD se dosud zřejmě nedohodly na společné vládní představě o budoucí podobě systému penzí a reformě, kterou slíbily ve svém programu. Shodu koalice našla na třech úpravách nynější soustavy a debatě o příjmech. Vyplývá to z vyjádření ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD). Podle pravicových opozičních politiků vláda nemá o podobě systému penzí a reformě jasno a nemá ambice řešit důchody systémově.

"Shoda je, a to jsou čtyři klíčová témata, která byla v rámci koaliční rady dohodnuta - nižší penze žen, dřívější důchod fyzicky náročných profesí, příjmy a vdovské a vdovecké penze. Na nich panuje shoda," odpověděla Maláčová na dotaz, zda se koalice dohodla na společném vládním modelu systému penzí.

Podle programového prohlášení je pro kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů důchodová reforma prvním ze šesti hlavních strategických směrů.

Její podstatou má být oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení vztahu mezi účtem a státní pokladnou a dalšími příjmy.

Důchodová komise má pak navrhnout řešení se zachováním nynějších nároků, definicí solidárního plošného zabezpečení, posílením zásluhovosti a motivací ke spoření.

Ministerstvo práce připraví návrh se zachováním výhod nynějšího systému, jako jsou stabilita, nízké náklady a "veřejnosprávní záruky" při správě pojistného.

S oddělováním pomyslného důchodového účtu od státního rozpočtu sociální demokraté dlouhodobě nesouhlasí. Základem systému podle nich musí zůstat státní pilíř.

Ministryně se pojmu reforma brání, mluví spíš o nutnosti nápravy nespravedlností v systému. "Je mnohem reálnější měnit systém parametrickými změnami - a v součtu dojde k celkové změně, než slíbit zásadní změnu formou velkého třesku," uvedla Maláčová.

Podle poslance opoziční ODS Jana Bauera se zdá, že vláda a ministerstvo práce nemají příliš velké ambice zabývat se systémovými záležitostmi, ale upřednostňují spíš dílčí věci. "Když poslouchám názory pana premiéra, co si myslí o důchodech a důchodové reformě, tak se velmi často rozchází s tím, co říká paní ministryně. Oni sami nemají jasno ve vládě, jak má důchodová reforma vypadat," řekl Bauer.

Nová důchodová komise by se měla zabývat i příjmy systému. Téma by se mělo dostat na pořad jednání ale nejspíš až jako třetí po nižších penzích žen a dřívějším důchodu vybraných profesí. "Máme málo času, za dva a půl roku jsou tu další volby. Aby byla možnost něco prosadit, musíme přijít s návrhy maximálně do jednoho roku," uvedla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle Maláčové pravice opakuje jen to, že je reforma potřeba, návod na ni ale také nemá. Úpravy nynějšího systému pomohou pohnout se z místa, míní ministryně.

Podle šéfa předchozí důchodové komise Martina Potůčka nebyla Česká republika ve srovnání s jinými státy v pokusech o reformu systému penzí nikdy příliš úspěšná. Jako jeden z důvodů Potůček zmínil chybějící kontinuitu.

Poukázal na to, že po ukončení práce předchozího týmu trvalo zřízení nové sestavy "víc než 16 hluchých měsíců". Podotkl, že není jasné, jestli nová komise výsledky své předchůdkyně využije, nebo začne od začátku a vybere "z celého klubka problémů a souvislostí" témata, která se nynější vládě zdají nejdůležitější.