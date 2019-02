Důchodová komise se poprvé sešla. Řešit bude nejprve nižší penze žen, pak příjmy

Na prvním zasedání dostali členové komise pro spravedlivé důchody dotazníky k vyplnění a zvolili si místopředsedy. Seznámili se s demografickým výhledem a předpovědí toho, jak budou vypadat veřejné finance, když se penzijní systém nijak neupraví. O tom, jak konkrétně by se mohl změnit, bude komise naostro jednat za měsíc na příštím setkání.

"Chtěli bychom do toho ‚vletět‘ rovnýma nohama a začít nižšími penzemi žen," nastínila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), na jejímž úřadě se tým bude scházet.

V komisi má své zastoupení celkem čtyřicet tři subjektů - od politických stran přes univerzity po neziskové organizace. Všichni členové dostali dotazník s necelou dvacítkou otázek. Například by měli odpovědět na to, jestli jsou pro zavedení minimálního důchodu, zda by zvyšovali hranici odchodu do důchodu, která je nyní zmrazena na 65 let, nebo jestli Česko dává na penze dostatečně vysoký podíl HDP.

Jedna z otázek cílí i na takzvaný náhradový poměr, tedy poměr poslední mzdy k prvnímu důchodu. Léta se tento poměr pohyboval nad čtyřiceti procenty, loni klesl na 38 procent.

"Snažíme se poukázat na fakt, že i přes rekordní navyšování důchodů naše průměrné důchody značně zaostávají. A to i ve srovnání s dobou před deseti lety v době hospodářské krize," uvedla Maláčová.

Nejprve ženské penze, pak příjmy

Obzvlášť z pravé strany politického spektra zatím Maláčová schytává kritiku za to, že není dost ambiciózní, pokud jde o reformu penzijního systému a jeho dlouhodobou udržitelnost. Sněmovní sociální výbor dokonce odhlasoval výzvu, aby se tým odborníků, poslanců a zástupců neziskových organizací zaměřil v první řadě na příjmy důchodového systému.

Požadavek na skutečnou důchodovou reformu přišel i v pátek. "Mnozí kolegové včetně mě apelovali na paní předsedkyni, aby prioritou priorit bylo nejprve řešení příjmové stránky," potvrdila Aktuálně.cz Radka Maxová z koaličního hnutí ANO.

"Zazněly ty samé výhrady, jaké má i většina členů výboru pro sociální politiku, totiž že hlavním cílem komise by měla být příprava reformy penzijního systému, která povede k udržitelnosti výplaty penzí," dodala členka komise za TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Pravice zůstává u jediné věty, a to že potřebujeme důchodovou reformu. Nic dalšího se nedozvíme. Proto ten dotazník," podotkla ministryně. Zdůraznila, že příjmy jsou jedním z hlavních témat. Nechce ho ale projednávat jako první. "Nemůžeme začít tím nejsložitějším," myslí si Maláčová.

"Zahřívačkou", jak říká, mají být zmíněné ženské penze. "Na tom je politická shoda. Podle toho, jak bude komise fungovat, rozhodneme, jestli příjmy budou druhé, nebo třetí téma," dodala. Pekarová Adamová ale tvrdí, že na zasedání padaly k tomu, že by ženské penze měly být tématem komise, i výtky. "Mimo politiků to bylo od několika zástupců vysokých škol," řekla poslankyně.

"Červená linka, která se linula celým jednáním, je právě shoda na tom, že musíme řešit příjmovou stránku. Jsem velmi ráda, že si uvědomujeme, že už jsme v hodině dvanácté, ne-li po ní, a je potřeba systém adaptovat na potřeby jednadvacátého století," řekla po zasedání předsedkyně komise, rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Maláčová chce hledat shodu, opozice se bojí "diskusního fóra"

Maláčová opakovaně uvedla, že penzijní systém nechce měnit "velkým třeskem", ale postupnými změnami. A hlavně chce vyjednat konsensus mezi politickými stranami, aby případné změny mohly být dlouhodobé. Například druhý pilíř důchodového systému pravicová vláda zavedla a levicová ho po pár letech zrušila.

Poslanec za ODS Jan Bauer, který v komisi sedí, se ale obává, aby se hledání konsensu nezvrhlo v "diskusní fórum s důrazem na nepodstatné věci, ale s velkým mediálním humbukem". "Pokud to tak bude, určitě představíme vlastní návrhy řešení penzijního systému," řekl Aktuálně.cz.

Ministryně Maláčová si ale pochvalovala příjemnou pracovní atmosféru. "Myslím, že vysoký podíl žen v komisi se projevil v efektivnosti jednání a v dobré pracovní atmosféře," uvedla.

Danuši Nerudovou coby předsedkyni doplní v roli místopředsedkyně další žena, Marie Bílková z ministerstva financí. Druhým místopředsedou byl zvolen Martin Holub z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Komise by se měla scházet jednou za měsíc. Příští jednání bylo původně naplánované na 21. března. Ze strany členů komise ale podle Maláčové zazněl požadavek na to, aby všechna jednání připadala na pátek a nekolidovala například se zasedáním sněmovního sociálního výboru. Termín se tak patrně změní. Deset pracovních dní před každým setkáním dostanou členové komise podklady k projednávanému tématu a možné scénáře řešení.