ODS šetří. Kandidáti do voleb mají sehnat na kampaň až 300 tisíc korun

Částku 300 tisíc korun musí sehnat jihomoravští kandidáti ODS na prvních pěti místech kandidátky do letošních krajských voleb. Desítky tisíc korun pak mají zajistit kandidáti na dalších pozicích. Zástupci ODS tvrdí, že to v žádném případě neznamená kupování si míst na kandidátce. "Tyto částky by měla složit oblast, jejímž členem kandidát je," tvrdí předseda ODS na jihu Moravy Robert Kerndl.

Někteří občanští demokraté z jihu Moravy, kteří chtějí kandidovat v podzimních krajských volbách, teď prožívají perné dny. Do konce ledna musí sehnat až stovky tisíc korun, které půjdou na volební kampaň pro krajské volby.

Aktuálně.cz získalo tabulku, kterou si odhlasovala jihomoravská ODS. Jsou v ní zanesena jména kandidátů, oblast, ze které pocházejí, a peněžitá částka. U prvního až pátého kandidáta 300 tisíc korun, u šestého až desátého 50 tisíc korun a od jedenáctého místa 20 tisíc korun.

"Musím to nějak sehnat, jinak bych na kandidátce nebyl. Teď se mi zrovna ozval člověk, který nabídl 50 tisíc. Já ty peníze seženu. Je to těžké, ale nutné, protože jen tak můžeme mít peníze na volební kampaň," řekl Aktuálně.cz Vladimír Šmerda, starosta jihomoravských Žabčic a předseda oblastního sdružení ODS Brno-venkov. Počítá se s ním předběžně na třetím místě kandidátky a z vlastní kapsy přislíbil 50 tisíc korun.

Redakce oslovila všechny kandidáty na prvních pěti místech. Většina z nich si ale nemyslí, že pokud by peníze do stanoveného termínu nedali dohromady, o místo na kandidátce by přišli.

Právě jihomoravskou ODS zasáhla v roce 2014, těsně před nástupem nynějšího předsedy Petra Fialy, série skandálů s financováním. Z Brna už tradičně pocházejí ti nejštědřejší dárci. Miliony tehdy ale dle výročních zpráv posílali i lidé, kteří na to mohli mít jen těžko - nemajetná kadeřnice na mateřské, muž se třinácti exekucemi nebo lékárny, které vzápětí skončily v insolvenci. ODS pak část darů vracela.

Nyní chce strana peníze na kampaň po samotných kandidátech nebo jejich místních sdruženích. Do voleb na jihu Moravy přitom občanští demokraté vkládají velké naděje, velmi věří tomu, že z opozice porazí hnutí ANO.

Právě jihomoravské ANO zvolilo stejnou taktiku už před komunálními volbami v roce 2014, když Babiš odmítl buňkám celou kampaň hradit. První desítka kandidátů v Brně tehdy dostala doporučení, aby hnutí každý z nich přispěl 100 tisíc korun. Nakonec někteří z nich poslali mnohem více - přes milion. Dary v hodnotě 1,1 milionu korun pomohl i David Rusňák, nynější zeť ministryně financí Aleny Schillerové, který na kandidátce měl svou ženu. Když ho ovšem vyšetřovatelé později obvinili z vynášení tajných informací z policejních spisů, Babiš nařídil jeho dar po letech vrátit.

Kdybych sponzory nesehnal, zaplatím to sám

Až na jihomoravského volebního lídra ODS - Jiřího Nantla - jsou v první pětce kandidátky vedoucí oblastních sdružení ODS. Dvojkou je starosta Blanska a předseda blanenského sdružení Jiří Crha, trojkou zmíněný Šmerda, čtyřkou starosta Vyškova a předseda vyškovského sdružení Karel Jurka a pětkou šéf hodonínského sdružení Jiří Kasala.

Všichni přiznávají, že na nich leží tíha toho, aby sponzorské dary dali dohromady. Liší se jen v názoru na to, jak moc se obrací o pomoc na další členy svých oblastních sdružení.

"Jelikož jsem i předseda oblasti, cítím to jako svou zodpovědnost. Kdybych 300 tisíc nesehnal, tak bych je zaplatil ze svých vlastních zdrojů na darovací smlouvu," uvedl Jiří Kasala. Na otázku, zda se neobává případného vyškrtnutí z kandidátky, kdyby peníze nesehnal, odpověděl: "Kdybych dopředu nevěděl, že je budu mít, tak bych do toho ani nešel."

Také starostové Crha a Jurka řekli, že část peněz dají ze svého a zbytek se snaží získat jinde. "Shánění peněz není o jednotlivých kandidátech, ale hlavně o jejich oblastních sdruženích, která je delegují. Já jsem posháněl sponzory, většinou jsou to členové místního sdružení tady ve městě, podnikatelé, kteří mi pomohli. To je běžný postup v každé normální straně, volby něco stojí a musíme se na ně skládat," tvrdí první muž Vyškova Jurka s tím, že sám přispěl částkou kolem 130 tisíc korun.

Starosta Blanska Crha dá z vlastních peněz přibližně 100 tisíc korun. "Vnímám to tak, že by měli pomoci se sháněním všichni členové oblasti. ODS není ve stavu, kdy by mohla sama kampaň zaplatit, takže pokud chceme udělat solidní volební výsledek, tak se musíme snažit," podotkl. Nepředpokládá přitom, že by někdo stanovenou částku nesehnal. "Kdyby se to stalo, nevím, co by se dělo. Ale myslím, že každý to nějak zvládne," uvedl.

Všechny sponzory zveřejníme, ujišťuje ODS

Jiří Skuhrovec, který je členem platformy několika protikorupčních organizací vystupujících pod značkou Rekonstrukce státu, míní, že je na voličích, jak takové získávání peněz posoudí.

"Nejde o nic protizákonného, otázka je, jak moc důvěryhodně to působí na voliče. Běžnější je, že kandidáti platí svým stranám až po zvolení poslancem nebo třeba komunálním politikem. Ale chápu, že strany potřebují peníze na kampaň dopředu. Průšvih by mohl nastat ve chvíli, kdy by si kandidáti při shánění peněz na poslední chvíli počínali netransparentně, nebo kdyby to bylo tak, že by šli na kandidátku jen ti, kteří by byli schopni zaplatit nebo sehnat peníze," řekl Skuhrovec.

Podle šéfa jihomoravské ODS Roberta Kerndla se ale v žádném případě nejedná o to, že by si kandidáti místa na kandidátce kupovali nebo že by jim hrozilo vyškrtnutí při nezaplacení.

"Byla to dohoda všech sedmi oblastí ODS na jihu Moravy, že jednotliví kandidáti přinesou za oblasti peníze, abychom měli na volby. Pokud by je nedonesli, nic by se nestalo. Oni se tak ale rozhodli, bylo to na základě jejich svobodné vůle. Peníze přitom nemusí přinést samotný kandidát, ale může to za něj saturovat oblast," sdělil on-line deníku Aktuálně.cz Kerndl, který pracuje jako náměstek brněnské primátorky za ODS Markéty Vaňkové.

On, stejně jako další kandidáti přitom ujišťují, že každý, kdo na kampaň přispěje, bude uvedený mezi sponzory. "Vše bude zcela podle zákona. Nejdříve musím jméno sponzora sdělit centrále v Praze, následně je uzavřena smlouva, nic se neděje nějak utajeně," řekl například kandidát číslo 3 Vladimír Šmerda.

Jednička kandidátky poslala 100 tisíc korun

Do čela jihomoravské kandidátky ulovila ODS Jiřího Nantla, ředitele výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity. Na rozdíl od ostatních z pětice se sháněním 300 tisíc korun netrápí. Říká, že daroval 100 tisíc, aniž by to po něm někdo chtěl.

"Jsem přesvědčený, že poskytnutí daru nebylo podmínkou mé kandidatury. Rád jsem je ale nabídl, protože ODS dnes není zdaleka tak bohatá strana jako před dvaceti lety, nemáme ani žádné movité kmotry," uvedl Nantl, který byl náměstkem ministra školství v letech 2012 až 2013, kdy post zastával současný předseda ODS Petr Fiala.

Ze slov Nantla zároveň vyplývá, že si v ODS věří na velmi dobrý volební výsledek. "Máme výbornou kandidátku s několika úspěšnými starosty, osobně to beru tak, že tomu dám pět let života, rok kampaně, čtyři roky mandátu. Určitě to nedělám pro peníze, i kdybych byl hejtman, tak bych vydělával tak o třetinu méně než teď," přiznal Nantl, který vede jedno z nejvýznamnějších a rozpočtem největších výzkumných center v Česku.

Jak to mají s penězi další strany On-line deník Aktuálně.cz se snažil zjistit podrobnosti k financování krajských volebních kampaní také u některých dalších stran. Sociální demokracie zareagovala jedinou větou, že podrobnosti sdělí, až bude oznamovat konkrétní kandidátky, jiní byli sdílnější. Místopředseda ANO Petr Vokřál, který je horkým favoritem na místo lídra krajské kandidátky právě na jihu Moravy, sdělil, že také ANO bude chtít po kandidátech pomoc se sháněním peněz na kampaň. "Nechceme-li se tvářit, že celá kampaň, včetně bilboardů, je zadarmo, tak je jednodušší a čistější říci, že kandidát musí vyjádřit sounáležitost s kandidátkou tím, že sežene nějaké peníze," řekl Vokřál, který si postěžoval, že prý je shánění peněz od sponzorů stále obtížnější. Kolik peněz budou muset kandidáti sehnat, neuvedl s odůvodněním, že se rozpočet zatím tvoří. "Bude to asi region od regionu jiné. Navíc se musíme dohodnout s centrálou v Praze, kolik peněz poskytne ona, stejně jak bude vypadat centrální kampaň. Asi to budou podobné částky jako v ODS. Lídr bude muset přinést o něco více, než další lidé v první pětce, a s každým dalším místem bude částka menší," vysvětlil. Mluvčí KDU-ČSL Kateřina Procházková sdělila, že jednotliví kandidáti do krajských voleb se budou moci sami rozhodnout, jestli nějaký sponzorský dar poskytnou a v jaké bude výši. "Na krajské volby si bude KDU-ČSL brát na centrální úrovni úvěr ve výši 10 milionů korun a k tomu vloží kraje finanční prostředky ze svých rozpočtů, což bude zhruba stejně vysoká částka. Odhadované náklady se tak budou pohybovat okolo 20 milionů korun," řekla. Rozpočet na kampaň TOP 09 bude závislý na tom, kde půjdou straníci samostatně a kde v koalicích. "Krajské organizace si to budou určovat na základě svých možností," odpověděla mluvčí TOP 09 Lenka Brandtová na dotaz, jakou částkou budou přispívat sami kandidáti. " Z celostátní úrovně poskytne strana do krajských voleb přibližně 6 milionů korun," dodala. "Hnutí STAN neurčuje lídry ani další kandidáty podle toho, zda si místo na kandidátce zaplatí. Pozici si kandidáti zaslouží svými schopnostmi a výsledky v předešlých volbách, tedy důvěrou voličů v jejich práci," tvrdí mluvčí STAN Tomáš Pergl v reakci na dotaz ohledně toho, kolik peněz dají do kampaně volební kandidáti, a zda budou tyto částky odstupňované podle pořadí na kandidátce. Nicméně krajské organizace si budou muset sehnat určité peníze samy, konkrétní částka zatím nepadla. "Centrála hnutí STAN poskytne krajům částku pohybující se okolo 20 milionů korun," upřesnil Pergl.

Fiala přebíral stranu s dluhem 42 milionů korun

Na příkladu jihomoravské ODS lze ukázat, jakými změnami prochází financování strany, která měla v minulosti pověst strany ovládané kmotry, dělala nákladné kampaně, až se nakonec zadlužila. S příchodem Petra Fialy do čela strany v roce 2014 se ale situace začala rychle měnit, Fiala prosazuje, aby si krajské organizace ODS udělaly takovou kampaň, na jakou si dopředu sesbírají peníze.

Pro zajímavost, Fiala na jihu Moravy bydlí, je tam členem ODS, Šmerdu velmi dobře zná a tykají si. V roce 2018 dokonce ODS natočila předvolební video, kde Fiala navštívil Šmerdovu vesnici a chválil ho za to, jak výborně ji už mnoho let vede.

Fiala Aktuálně.cz sdělil, že je zcela na jednotlivých kandidátech do voleb, jak se domluví s vedením svých regionálních sdružení ODS na spolufinancování předvolební kampaně.

"Je to skutečně na regionech. Pokládám za logické, že regiony si seženou peníze na kampaň do krajských voleb. Pokud přitom osloví členy ODS nebo další sponzory, to nechávám zcela na nich," tvrdí Fiala, který začal dávat dohromady stranické hospodaření hned v prvních měsících po svém prvním zvolení do čela strany v roce 2014 po éře předsedy a premiéra Petra Nečase.

Podle jeho slov měla strana v době, kdy ji přebíral, 42 milionů korun dluhů po splatnosti. Výroční zpráva za rok 2014 ukazuje, že těchto dluhů hned po jeho nástupu do čela ODS rapidně ubylo, a to mimo jiné proto, že strana začala velmi výrazně šetřit. Ve zmiňovaném roce snížila počet zaměstnanců ze 121 na 44, což přineslo úsporu asi 30 milionů korun.

Od té doby se museli na financování ODS podstatně víc podílet samotní členové, z nichž někteří dokonce adresovali Petru Fialovi dopis - shodou okolností byli z jihu Moravy. Šlo o starosty, kteří si stěžovali na rozhodnutí tehdejšího republikového výboru ODS, který rozhodl, že například členové ODS ve funkcích starostů budou dávat do stranické pokladny více peněz. Nakonec se vedení se členy dohodlo na kompromisu.

"Mně jde ze všeho nejvíce o to, abychom po dřívějších problémech, kdy jsem ještě nebyl předsedou, měli velmi odpovědné financování, včetně toho, aby vše šlo přes transparentní účty. Musíme hospodařit tak, abychom se vyrovnali s dluhy z minulosti a zároveň měli i peníze na kampaň," řekl tento týden Fiala s tím, že ODS pošle z centra určité peníze na krajské i senátní volby. "O tom, kolik to bude, se ještě pobavíme. Rozhodnutí zatím nepadlo," řekl Petr Fiala.

S podobným systémem spolufinancování kampaně, jaký platí v ODS na jihu Moravy, počítají i další regiony. "Kandidáti samozřejmě budou muset pomoci s financováním kampaně. Bude to odstupňované podle místa na kandidátce," uvedl místopředseda ODS a poslanec Martin Kupka, který povede kandidátku ve Středočeském kraji.

Na tom, že kandidáti musí dát vlastní peníze nebo shánět sponzory, nevidí nic špatného či netransparentního. "Považuji to naopak za velmi transparentní. Lidé, kteří nesou svou kůži na trh tím, že kandidují, tak zároveň shánějí finanční prostředky. A často z vlastních peněz. Jsem přesvědčený, že je to obvyklé všude na světě," prohlásil.