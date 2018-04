Jourová: Snad vláda s podporou SPD nevznikne. Opravdu nevím, co bych na to v Evropě říkala

před 48 minutami

Kdyby se skutečně vláda ANO opírala o hlasy SPD, byla by podle ní Česku méně nakloněna celá řada evropských lídrů, kteří mohou být důležití pro prosazování některých zájmů.

Brusel/Praha - Česká eurokomisařka Věra Jourová doufá v to, že se předseda hnutí ANO Andrej Babiš nerozhodne postavit vládu s podporou hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Podobná vláda by podle ní nepochybně ovlivnila to, jak se Evropa na Českou republiku dívá a jak se k ní staví.

"Já bych si to musela vyřídit nejdřív se svým svědomím a potom bych to musela vyřizovat s Evropou a vysvětlovat, co se tam stalo. A opravdu nevím, co bych na to říkala," řekla Aktuálně.cz Jourová, která byla před svým nástupem do Evropské komise místopředsedkyní Babišova hnutí.

"Může to ovlivnit postavení Česka v Evropě, protože tohle se bude těžko vysvětlovat, proč vládu drží strana, která má renomé, jaké má. I pro mne bylo toto doporučení velice vážným impulzem k zamyšlení, jak tohle půjde vysvětlit a co bude dál. Vyčkávám, jaký bude další vývoj," řekla.

Kdyby se skutečně vláda ANO opírala o hlasy SPD, jak doporučil Babišovi na úterní schůzce prezident Miloš Zeman, byla by podle ní Česku méně nakloněna celá řada evropských lídrů, kteří mohou být pro prosazování některých zájmů důležití. "Jejich postoje pak budou rezervovanější a nebudou tak vřelí spolupracovníci a spojenci, jako by byli, kdyby tam nebyl takový problém," myslí si.

"Celá unie jede na aliancích, bude to reputační oslabení. Česká republika se dostane do hledáčku stejně jako další země, kde jsou obavy z vývoje špatným směrem," říká Jourová, podle které se již tato možná vládní spolupráce objevuje v evropských médiích.

"Já pořád doufám, že to nenastane, a opravdu velice přemýšlím nad tím, co to bude znamenat pro mne," upozornila komisařka pro spravedlnost. Spolu s celou Evropskou komisí bude ve funkci končit příští rok. "Politika, kde už jsem nějakou dobu, mne naučila, že je potřeba nedělat prudké pohyby," podotkla Jourová. Česko je podle ní na nejlepší cestě být stabilní a plně demokratickou společností, a není proto důvod, aby vláda závisela na podpoře SPD. S premiérem v demisi a šéfem ANO prý o svých názorech před časem hovořila.