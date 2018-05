Hamáček a Zimola přesvědčují straníky o vládě dopisem. Poslali ho poštou, vyšel na statisíce

Mluvčí ČSSD nechtěl komentovat, kolik strana za dopis straníkům utratila. Celkové náklady na referendum sociální demokraté zveřejní až následně.

Praha - Více než 17 500 členům sociální demokracie přišel tento týden dopis od předsedy Jana Hamáčka a místopředsedy Jiřího Zimoly. Na třech stránkách v něm vysvětlují, proč by bylo dobré, aby ve vnitrostranickém referendu hlasovali pro vstup do vlády s hnutím ANO.

"Bylo to hodně těžké. Měli jsme proti sobě tvrdý monolit s jediným šéfem, který odmítal kompromisy," stojí v dopise, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici. Podle stranických lídrů se podařilo s hnutím ANO vyjednat dobrý kompromis, jako příklad uvádějí pět dohodnutých ministerstev - práce, zemědělství, vnitra, zahraničí a kultury.

Rozeslání dopisu však někteří sociální demokraté kritizují. Náklady na papír, tisk a poštovné totiž stranickou pokladnu musely přijít na šestimístnou cifru.

"Dalo se to posílat elektronickou formou, popřípadě to poštou poslat jen těm, kteří e-mail nemají. Výrazně bychom ušetřili. Podle odhadů, které jsme si dělali, je minimální částka za dopisy 400 tisíc. Tvrdíme, že nemáme peníze a snažíme se šetřit, kde se dá. Na komunální volby peníze nemáme, ale na tento způsob prezentace ano," říká Leoš Malina z pardubické organizace.

Mluvčí ČSSD Petr Vurbs nechtěl prozradit, kolik rozeslání dopisů stálo. "Vyčíslení celkových nákladů na organizaci referenda bude v rámci standardních postupů předloženo po skončení referenda v závěrečné zprávě ekonomickým ředitelem strany," odpověděl jen obecně.

V registru smluv je k dohledání smlouva ČSSD s Českou poštou datovaná k 11. květnu. Strana na jejím základě zaplatila za poštovní služby přes 300 tisíc (250 tisíc bez DPH). Na otázku, zda se jedná právě o smlouvu na rozeslání dopisů předsedy a místopředsedy straníkům, mluvčí neodpověděl.

Sociálnímu demokratovi Malinovi také vadí, že v dopise nedostal prostor nikdo z odpůrců vládnutí s ANO. Senátoři v čele s předsedou horní komory Milanem Štěchem sice již dříve rozeslali dopis vysvětlující jejich negativní postoj k vládě, ten ale putoval pouze elektronickou formou.

"Sjezd sociální demokracie v Hradci Králové uložil nově zvolenému vedení vyjednávat o vládní spolupráci. Po uzavření jednání byl členům strany odeslán souhrn vyjednané dohody. Dopis obsahuje úvodní slovo předsedy a prvního místopředsedy a podrobný souhrn dojednané dohody," vysvětluje to mluvčí.

Pro rodiče 25 tisíc měsíčně

Vedení ČSSD se navíc dopustilo v dopise faktické chyby, když tvrdí, že se jim podařilo vyjednat zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc ročně. I to někteří sociální demokraté kritizují.

"Já bych maminkám strašně přál, aby dostávaly mateřský příspěvek 300 tisíc ročně," říká Stanislav Šamal z jindřichohradecké organizace a upozorňuje, že by to znamenalo 25 tisíc měsíčně. Ve skutečnosti jde o celkovou částku, která se vyplácí postupně až do čtvrtého roku dítěte.

Vstup do opozice je velké riziko, píší Hamáček se Zimolou

Hamáček se Zimolou v dopise označují za úspěch i dohodu, které dosáhli kolem trestního stíhání premiéra Andreje Babiše. Ten buď v případě prvoinstančního odsouzení v přiměřeném čase odstoupí, nebo koaliční smlouva přestává platit.

Oba pak vyjadřují pochopení pro ty, kteří vstup do vlády s hnutím ANO za podpory KSČM odmítají. "Bereme vážně hlasy těch, kteří nás upozorňují na rizika vládnutí s ANO. Víme, že mnoho z nich má bohaté zkušenosti a k jejich varovnému postoji je vede dobrá vůle a obava o budoucnost ČSSD," píše se v dopise.

Přesto se dva nejvyšší představitelé sociální demokracie domnívají, že vstup do vlády je tou lepší alternativou. "Pokud půjdeme do opozice, vidíme obrovské riziko v tom, že budeme muset hlasovat pro levicové návrhy vlády, která vytunelovala náš program," vysvětlují.

Referendum začalo v pondělí a hlasovat se bude až do 14. června. Svůj hlas může odevzdat více než 17 500 sociálních demokratů. Aby bylo referendum závazné, musí se ho zúčastnit alespoň čtvrtina straníků. Očekává se těsný výsledek.