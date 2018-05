Hlasování o vládě může ČSSD poškodit, sám nejsem rozhodnutý, říká šéf poslanců Chvojka

I když má ČSSD téměř 18 tisíc členů, kteří mají od pondělí možnost hlasovat v referendu o vládě s hnutím ANO, případné hlasování o důvěře této vládě bude v rukou 15 poslanců sociální demokracie. Jejich předseda Jan Chvojka v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že sám ještě není rozhodnutý, jak se v referendu zachová. Je ale přesvědčený, že klub bude ve sněmovně jednotný a strana se nerozpadne. "Věřím ve zdravý rozum našich straníků," uvedl.

Už jste se rozhodl, jak budete v referendu hlasovat?

Nerozhodl. Mám na diskusi s dalšími členy ČSSD ještě téměř tři týdny, které strávím přemýšlením, jak hlasovat.

Vy jste mimo jiné předsedou ČSSD v Pardubickém kraji, samotné Pardubice hlasovaly proti vládě. Zdá se, že v této části země je nálada proti vládnutí s Andrejem Babišem…

Byl jsem v Pardubicích, kde jsme diskutovali se 60 spolustraníky a názory byly různé. Dělíme se v ČSSD na třetiny, jedna je rozhodnutá jít do vlády, druhá je rozhodnutá, že do vlády by se za žádnou cenu jít nemělo, a třetí třetina váhá. Do té patřím právě já.

Přikláníte se ale přece jen k některé z těchto variant?

Vstup do vlády má své plusy a minusy, odchod do opozice také. Opravdu nevím, co je lepší. Ve finále se budu muset nějak rozhodnout.

A řeknete své rozhodnutí veřejně?

Určitě ano.

Nemáte obavu, že referendum stranu rozdělí a může skončit i rozpadem ČSSD?

Rozhodnutí může stranu poškodit. Je docela možné, že hlasování dopadne 51:49 ať už pro vládu s ANO, nebo proti. Menšina, která prohraje, tak může být ve skutečnosti hodně velká. Věřím ale ve zdravý rozum našich straníků, stejně jako věřím, že poražená část bude kopat za jeden tým, za jednu sociální demokracii.

Jak ale zareaguje na výsledek referenda váš poslanecký klub, ve kterém někteří poslanci mluví proti účasti ve vládě?

Poslanecký klub by měl ctít rozhodnutí členské základny. Pokud rozhodne referendum proti vládě, tak se není o čem bavit, žádná vláda nebude. Pokud rozhodne členská základna o vstupu do vlády, tak předpokládám, že všech 15 poslanců bude hlasovat tak, jak si přeje členská základna.

Včetně třeba poslance Milana Chovance, který je jasně proti vládnutí s ANO?

Věřím, že budou všichni pro důvěru vládě, pokud referendum odsouhlasí účast ČSSD ve vládě. Jsme součástí osmnáctitisícové strany, a když se v ní většina pro něco rozhodne, tak já věřím, že to bude každý poslanec respektovat.

Účastnil jste se jednání předsednictva, kde předseda ČSSD Jan Hamáček oznámil jména kandidátů na ministry. Mezi nimi je i možný ministr zahraničí Miroslav Poche, ke kterému má výhrady prezident. Neustoupíte nakonec prezidentovi?

V podstatě celé politické grémium tvrdí, že pan předseda Hamáček se při setkání s prezidentem minulý týden nebyl ptát na to, jestli může nominovat pana Pocheho. My tady máme parlamentní systém, ne prezidentský, prezident nevybírá ministry. I když tady v minulosti byly od prezidentů Václava Havla a Václava Klause nějaké výhrady k různým kandidátům na ministry, tak se nakonec případný střet zahladil a prezidenti kandidáty jmenovali. Předpokládám, že pan předseda Hamáček bude dál držet pana Pocheho.

Neuvažujete o někom jiném, kdyby náhodou prezident odmítl pana Pocheho jmenovat?

Žádné jiné jméno na jednání vedení ČSSD nepadlo.

Mimochodem, jste spokojený, s jakými jmény váš předseda přišel?

Je to na zodpovědnosti pana předsedy, koneckonců v každé koaliční vládě má předseda strany právo nominovat si lidi. Věřím, že každý z našich pěti adeptů na ministry by byl dobrým ministrem a odváděl co nejlepší práci.