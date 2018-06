Dařilo se mi, ale měla jsem být ráznější. Nejradši by mě vystřelili na Mars, loučila se Šlechtová

Ministryně obrany Karla Šlechtová se při své "rozlučce" s novináři pustila do médií. Obvinila je, že jsou spoluviníky jejího konce. | Video: DVTV

Končící ministryně obrany Karla Šlechtová pokládá své angažmá za úspěšné. Zopakovala, že rozplétala klientelistické sítě, což prý mnoha lidem vadilo.

Praha - Karla Šlechtová pojala svou poslední tiskovou konferenci v roli ministryně obrany jako příležitost strefovat se do novinářů. Právě je vidí jako jeden z důvodů, proč musí funkci opustit.

"Problémem ministerstva obrany jsou klientelistické sítě, v nichž je zapojeno mnoho zaměstnanců ministerstva, společností a politiků. Ty pavučiny se mi dařilo přetrhávat, proto začal mediální lynč," řekla Šlechtová.

Problémy se zakázkami řešili prakticky všichni její předchůdci. Například Vlasta Parkanová kvůli nákupům letounů CASA stále chodí po soudech.

Právě zakázky podle Šlechtové byly pravým důvodem jejího konce ve funkci. "Nebudu zítra jmenovaná, abych nepokračovala v přetrhávání těch pavučin. Nějaká témata, která jste vytahovali vy, oproti tomu, co jsem řešila každý den já, byla tak minoritní a směšná, že se domnívám, že jste byli směšní i vy," řekla Šlechtová novinářům.

"Jsou tady dvě zakázky, na které jste si zasedli a všichni se domníváte, jak jim rozumíte," řekla Šlechtová, když přešla k tématu nákupu armádních radarů a helikoptér, tedy dvou z největších současných zakázek. Zakázky podle Šlechtové nebyly připravené tak, aby je šlo podepsat, nad specifikací vrtulníků se veřejně přela s Generálním štábem.

Izraelské radary, kriticky potřebná náhrada za přestárlé sovětské stroje, vyjdou na více než 3,5 miliardy korun. Ohledně vrtulníkové zakázky se objevovala čísla od sedmi do třinácti miliard za dvanáct víceúčelových strojů. Na vrtulníky je podle Šlechtové zpracovaná zadávací dokumentace.

"Doufám, že to nový ministr zadá, aby armáda své kýžené víceúčelové vrtulníky, které sama chce, dostala," podotkla Šlechtová.

Seznam trestních oznámení v mašličkách a japonská účelovka

Kdyby mohla ministryně něco udělat jinak, prohlásila, že by "byla asi ráznější" vůči složkám a organizacím podřízeným ministerstvu obrany. "Novému ministru obrany předávám v mašličkách seznam trestních oznámení, která jsem iniciovala a o kterých by měl vědět," řekla Šlechtová s připomínkou, že zakázku na izraelské radary vyšetřuje vojenská policie.

"Za půl roku jsem vyčistila spoustu věcí v rámci veřejného zadávání, nastavila jsem nové akviziční procesy. Vše jsme zadávali transparentně, v souladu se zákony naší země a evropskými směrnicemi," zhodnotila své působení ministryně. Úvahy o tom, že by se mohla stát velvyslankyní v Japonsku, ale odbyla. "Japonsky neumím, to byla taková účelovka, štípnutí, abych si uvědomila, že šlapu na kuří oka. Kdyby mohli, nejradši by mě vystřelili na Mars," řekla ministryně, která plánuje pracovat dál jako poslankyně za ANO.